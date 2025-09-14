IONOS Group ISIN: DE000A3E00M1 konnte im Wochenverlauf 6,44 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war "Europas führender Digitalisierungs-Partner für Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen" der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 38,85 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch mit 39,40 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS