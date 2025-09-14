Der RuMaS Trading-Tipp vom 31. August hat in der Spitze knapp 20 Prozent Aktiengewinn gebracht. Mit einem Hoch bei 10,30 Euro wurde das Kursziel im Tagesverlauf am Freitag überschritten, rein charttechnisch betrachtet kann es trotz kleinem Rücksetzer vom Tageshoch bis auf 11,00 Euro aufwärts gehen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir vor zwei Wochen geschrieben, dass der kanadische Silberproduzent im August gute Zahlen verkündet ...

