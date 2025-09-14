Die Aktie des australischen Bergbauunternehmens Perseus Mining hat am Montag, Dienstag und Mittwoch geschwächelt und dann wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Am Freitag hat die Aktie mit 2,49 Euro am Handelsplatz Tradegate ein neues Mehrjahreshoch markiert, bisher hat dieser RuMaS Trading-Tipp maximal 26,49 Prozent Aktiengewinn gebracht. Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps unter anderem geschrieben: "Kommt es nach dem steilen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.