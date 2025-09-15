Anzeige
Montag, 15.09.2025
WKN: 522090 | ISIN: DE0005220909 | Ticker-Symbol: NXU
Xetra
12.09.25 | 17:36
70,90 Euro
-0,42 % -0,30
Dow Jones News
15.09.2025 06:27 Uhr
115 Leser
PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - Zwischenmeldung 112

DJ PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - Zwischenmeldung 112

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Zwischenmeldung 112

Donaueschingen (pta000/15.09.2025/05:53 UTC+2)

Im Zeitraum vom 08. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden keine Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der NEXUS AG gekauft, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 24. Juli 2023 mitgeteilt wurde.

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der NEXUS AG (www.nexus-ag.de - Investor Relations - Aktienrückkauf) veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs (Aktienrückkaufprogramm 2023) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 63.432 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der NEXUS AG erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Donaueschingen, 15. September 2025

NEXUS AG

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Nexus AG 
           Irmastraße 1 
           78166 Donaueschingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hannes Wehinger 
Tel.:         +49 771 22960-260 
E-Mail:        ir@nexus-ag.de 
Website:       www.nexus-ag.de 
ISIN(s):       DE0005220909 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757908380727 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)

© 2025 Dow Jones News
