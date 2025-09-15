EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DWK Deutsche Wasserkraft AG: Abschluss eines Rahmen- und Dienstleistungsvertrags zur Entwicklung und zum Bau von Wasserkraftwerken mit einer Gesamterzeugung von 95 GWh pro Jahr



Erste Ausbaustufe mit bis zu 15 Anlagen Hamburg, den 15. September 2025 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK") (ISIN: DE000A2AAB74 / WKN: A2AAB7 / Börsenkürzel: T7RA) hat mit der norwegischen OdelEnergy AS ("OdelEnergy") einen Rahmen- und Dienstleistungsvertrag zur Entwicklung und Errichtung von Kleinwasserkraftwerken mit einer geplanten jährlichen Stromerzeugung von rund 95 Gigawattstunden (GWh) abgeschlossen. Die erste Phase umfasst bis zu 15 Anlagen. Mit dem Vertragsabschluss konkretisiert die DWK das im Februar 2025 unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) und setzt damit ihre strategische Ausrichtung auf den Ausbau der Wasserkraft mit Schwerpunkt auf kleine Laufwasserkraftwerke ("Small Hydro") konsequent um. Im Rahmen der Vereinbarung erhält DWK ein Vorkaufsrecht auf spezifische Projektrechte für eine definierte Projektpipeline in Süd-Norwegen. OdelEnergy übernimmt die technische Planung, Entwicklung und Bauausführung, während DWK die Projektfinanzierung sowie das Projektcontrolling verantwortet. Das anfängliche Projektvolumen beträgt bis zur Inbetriebnahme der Anlagen rund 50 Mio. EUR. Hierbei erfolgt die Finanzierung planmäßig in Zusammenarbeit mit Partnerbanken mittels unterschiedlicher Instrumente. Darüber hinaus streben DWK und OdelEnergy eine langfristige Zusammenarbeit bei weiteren Projekten in Norwegen an. Über die DWK Deutsche Wasserkraft AG Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf Wasserkraft. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, dem Erwerb und dem Betrieb von kleinen Laufwasserkraftwerken ("Small Hydro") in Europa, insbesondere in Norwegen. Mit Wasserkraft setzt DWK auf eine Energiequelle, die sich durch hohe Umweltverträglichkeit sowie durch einen herausragenden Wirkungsgrad und eine stabile Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Als erster in Deutschland börsennotierter unabhängiger Stromerzeuger im Bereich Wasserkraft verfügt DWK über ein Managementteam mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Ziel des Unternehmens ist der kontinuierliche Aufbau und Ausbau eines eigenen Portfolios an kleinen Laufwasserkraftwerken. Kontakt Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Telefon: +49 40 85 41 68 68 E-Mail: info@deutschewasserkraft.com



