EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DWK Deutsche Wasserkraft AG: DWK Deutsche Wasserkraft AG erweitert sein Portfolio um zwei norwegische Laufwasserkraftwerken mit einer Jahresstromproduktion von rund 3 Gigawattstunden



07.11.2025 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DWK Deutsche Wasserkraft AG erweitert sein Portfolio um zwei norwegische Laufwasserkraftwerken mit einer Jahresstromproduktion von rund 3 Gigawattstunden Hamburg, den 07.11.2025 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK") (WKN: A2AAB7 / Börsensymbol: T7RA) hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb der beiden Laufwasserkraftwerke Nunelva und Simsfossen in der Region Trøndelag (Norwegen) unterzeichnet. Verkäufer sind die norwegischen Energieunternehmen TrønderEnergi Kraft Holding AS und Aneo Production Holding AS. Der Kaufpreis beider Anlagen liegt bei umgerechnet rd. 1,4 Mio. EUR. Die beiden Wasserkraftwerke verfügen über eine installierte Leistung von rund 0,3 Megawatt (Nunelva) bzw. 0,7 Megawatt (Simsfossen) und erzeugen gemeinsam im Durchschnitt rund 3 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Die Anlagen, die ursprünglich 1949 und 1921 in Betrieb genommen wurden, und seitdem regelmäßig in Stand gehalten und erneuert wurden, verfügen über Fallhöhen von 135 Metern bzw. 17 Metern und sind teilweise regulierbar, um die Produktion an den Bedarf anpassen zu können. Mit dem Erwerb setzt DWK ihre Strategie erfolgreich fort, sich als unabhängiger Stromproduzent zu etablieren, der sich dabei ausschließlich auf Wasserkraft konzentriert. Derzeit fokussiert sich DWK auf Standorte in Norwegen, da dieses Land ideale Bedingungen für die Entwicklung und den Betrieb von "Small Hydro"-Laufwasserkraftwerken bietet, weshalb es der größte Wasserkrafterzeuger Europas ist. Die Transaktion stärkt die Position der DWK im skandinavischen Wasserkraftmarkt des Unternehmens. Kontakt Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Telefon: +49 40 85 41 68 68 E-Mail: info@deutschewasserkraft.com Kontakt Investor Relations:

Henning Rath, Vorstand Telefon: +49 40 85 41 68 68 E-Mail: info@deutschewasserkraft.com Erläuterungsteil: Über die DWK Deutsche Wasserkraft AG Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf Wasserkraft. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, dem Erwerb und dem Betrieb von kleinen Laufwasserkraftwerken ("Small Hydro") in Europa, insbesondere in Norwegen. Mit Wasserkraft setzt DWK auf eine Energiequelle, die sich durch hohe Umweltverträglichkeit sowie durch einen herausragenden Wirkungsgrad und eine stabile Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Als erster in Deutschland börsennotierter unabhängiger Stromerzeuger im Bereich Wasserkraft verfügt DWK über ein Managementteam mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Ziel des Unternehmens ist der kontinuierliche Aufbau und Ausbau eines eigenen Portfolios an kleinen Laufwasserkraftwerken. Disclosure of Inside Information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 DWK Deutsche Wasserkraft AG expands its portfolio by acquiring two Norwegian run-of-river hydropower plants with an annual electricity production of around 3.0 GWh Hamburg, 7 November 2025 - DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK") (WKN: A2AAB7 / Ticker Symbol: T7RA) today signed an agreement to acquire the two run-of-river hydropower plants Nunelva and Simsfossen located in the Trøndelag region of Norway. The sellers are the Norwegian energy companies TrønderEnergi Kraft Holding AS and Aneo Production Holding AS. The total purchase price for both plants amounts to approximately EUR 1.4 million. The two hydropower plants have an installed capacity of around 0.3 MW (Nunelva) and 0.7 MW (Simsfossen), generating a combined average of about 3 GWh of electricity per year. Originally commissioned in 1949 and 1921, respectively, both plants have been regularly maintained and modernized. They feature head heights of 135 meters and 17 meters, and are partly controllable to adjust production in line with demand. With this acquisition, DWK continues to successfully implement its strategy of establishing itself as an independent power producer (IPP) focused exclusively on hydropower. Currently, DWK concentrates on sites in Norway, as the country offers ideal conditions for the development and operation of small hydro run-of-river plants and is Europe's largest hydropower producer. The transaction further strengthens DWK's position in the Scandinavian hydropower market. Company contact: DWK Deutsche Wasserkraft AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Telephone: +49 40 85 41 68 68 Email: info@deutschewasserkraft.com Investor relations contact: Henning Rath, Executive Board Member Telephone: +49 40 85 41 68 68 Email: info@deutschewasserkraft.com Explanatory notes: About DWK Deutsche Wasserkraft AG DWK Deutsche Wasserkraft AG is a German-Norwegian energy company focusing on hydropower. Its focus is on the development, acquisition and operation of small run-of-river power plants ('small hydro') in Europe, particularly in Norway. With hydropower, DWK is relying on an energy source that is characterised by high environmental compatibility, outstanding efficiency and stable energy yield over its entire life cycle. As the first independent hydropower generator listed on the German stock exchange, DWK has a management team with many years of experience in the industry. The company's goal is to continuously build and expand its own portfolio of small run-of-river power plants.



Ende der Insiderinformation



07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News