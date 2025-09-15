Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
15.09.25 | 08:16
7,350 Euro
-0,68 % -0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,4007,70009:31
PR Newswire
15.09.2025 08:06 Uhr
92 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 15

Bodycotewww.bodycote.com

13 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

12 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,308

Highest price paid per share (pence per share):

652.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

640.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

645.71p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,058,390 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,252,014 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,397,782 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

29

650.5

12/09/2025 08:09:17

00487285945TRLO1.1.1

CHIX

29

652

12/09/2025 08:15:09

00487287384TRLO1.1.1

CHIX

136

651

12/09/2025 08:20:09

00487289398TRLO1.1.1

XLON

29

651

12/09/2025 08:23:09

00487290279TRLO1.1.1

CHIX

15

648.5

12/09/2025 08:28:17

00487291804TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

12/09/2025 08:28:17

00487291805TRLO1.1.1

XLON

30

648

12/09/2025 08:31:45

00487292926TRLO1.1.1

CHIX

15

648

12/09/2025 08:38:01

00487294737TRLO1.1.1

XLON

47

648

12/09/2025 08:38:01

00487294738TRLO1.1.1

XLON

63

648

12/09/2025 08:38:01

00487294739TRLO1.1.1

XLON

11

648

12/09/2025 08:38:01

00487294740TRLO1.1.1

XLON

11

647

12/09/2025 08:42:00

00487296050TRLO1.1.1

CHIX

19

647

12/09/2025 08:42:01

00487296051TRLO1.1.1

CHIX

136

645.5

12/09/2025 08:49:09

00487298709TRLO1.1.1

XLON

127

643

12/09/2025 08:58:03

00487301634TRLO1.1.1

XLON

5

643.5

12/09/2025 09:02:04

00487303140TRLO1.1.1

CHIX

26

643.5

12/09/2025 09:02:04

00487303141TRLO1.1.1

CHIX

13

644.5

12/09/2025 09:02:05

00487303151TRLO1.1.1

AQXE

136

642.5

12/09/2025 09:07:46

00487304958TRLO1.1.1

XLON

13

643.5

12/09/2025 09:11:36

00487306371TRLO1.1.1

AQXE

6

642

12/09/2025 09:11:57

00487306479TRLO1.1.1

CHIX

26

642

12/09/2025 09:11:57

00487306478TRLO1.1.1

CHIX

136

640.5

12/09/2025 09:17:18

00487308258TRLO1.1.1

XLON

32

640.5

12/09/2025 09:21:20

00487309581TRLO1.1.1

CHIX

136

640

12/09/2025 09:26:52

00487310950TRLO1.1.1

XLON

11

640

12/09/2025 09:31:23

00487312116TRLO1.1.1

CHIX

17

640

12/09/2025 09:31:23

00487312115TRLO1.1.1

CHIX

5

640

12/09/2025 09:31:23

00487312117TRLO1.1.1

CHIX

14

640.5

12/09/2025 09:31:31

00487312171TRLO1.1.1

AQXE

77

640.5

12/09/2025 09:31:38

00487312217TRLO1.1.1

BATE

35

642

12/09/2025 09:38:19

00487313921TRLO1.1.1

XLON

101

642

12/09/2025 09:40:08

00487314367TRLO1.1.1

XLON

14

641.5

12/09/2025 09:43:50

00487315240TRLO1.1.1

AQXE

78

642

12/09/2025 09:44:03

00487315284TRLO1.1.1

BATE

5

641.5

12/09/2025 09:51:26

00487317480TRLO1.1.1

XLON

13

643

12/09/2025 09:56:13

00487318772TRLO1.1.1

TRQX

5

644

12/09/2025 09:56:13

00487318773TRLO1.1.1

TRQX

34

642.5

12/09/2025 09:56:19

00487318815TRLO1.1.1

CHIX

14

642.5

12/09/2025 09:56:21

00487318822TRLO1.1.1

XLON

117

642.5

12/09/2025 09:56:21

00487318823TRLO1.1.1

XLON

37

643

12/09/2025 09:59:39

00487319669TRLO1.1.1

XLON

99

643

12/09/2025 09:59:39

00487319670TRLO1.1.1

XLON

15

642.5

12/09/2025 09:59:39

00487319672TRLO1.1.1

AQXE

12

642

12/09/2025 10:00:16

00487319883TRLO1.1.1

BATE

68

642

12/09/2025 10:00:16

00487319884TRLO1.1.1

BATE

8

642.5

12/09/2025 10:02:16

00487320496TRLO1.1.1

XLON

79

642.5

12/09/2025 10:02:16

00487320497TRLO1.1.1

XLON

49

643

12/09/2025 10:02:16

00487320498TRLO1.1.1

XLON

22

642

12/09/2025 10:10:26

00487322645TRLO1.1.1

XLON

11

642.5

12/09/2025 10:10:26

00487322647TRLO1.1.1

XLON

60

642.5

12/09/2025 10:10:26

00487322646TRLO1.1.1

XLON

43

643

12/09/2025 10:10:26

00487322648TRLO1.1.1

XLON

136

642

12/09/2025 10:14:54

00487323974TRLO1.1.1

XLON

19

642.5

12/09/2025 10:14:56

00487323981TRLO1.1.1

TRQX

15

642.5

12/09/2025 10:14:56

00487323984TRLO1.1.1

AQXE

8

642

12/09/2025 10:15:01

00487324010TRLO1.1.1

CHIX

28

642

12/09/2025 10:15:01

00487324011TRLO1.1.1

CHIX

83

642

12/09/2025 10:15:09

00487324048TRLO1.1.1

BATE

31

642

12/09/2025 10:19:38

00487325426TRLO1.1.1

XLON

4

642

12/09/2025 10:19:39

00487325428TRLO1.1.1

XLON

32

642

12/09/2025 10:19:39

00487325427TRLO1.1.1

XLON

69

642

12/09/2025 10:19:39

00487325429TRLO1.1.1

XLON

11

643

12/09/2025 10:24:46

00487326968TRLO1.1.1

CHIX

25

643

12/09/2025 10:24:46

00487326969TRLO1.1.1

CHIX

12

643

12/09/2025 10:30:15

00487328637TRLO1.1.1

XLON

14

643.5

12/09/2025 10:34:33

00487330084TRLO1.1.1

CHIX

17

643.5

12/09/2025 10:34:33

00487330083TRLO1.1.1

CHIX

5

643.5

12/09/2025 10:34:33

00487330085TRLO1.1.1

CHIX

396

643.5

12/09/2025 10:34:33

00487330086TRLO1.1.1

XLON

5

643

12/09/2025 10:35:00

00487330222TRLO1.1.1

TRQX

14

643

12/09/2025 10:35:00

00487330223TRLO1.1.1

TRQX

19

643

12/09/2025 10:35:00

00487330224TRLO1.1.1

TRQX

8

643.5

12/09/2025 10:36:41

00487330841TRLO1.1.1

XLON

23

643.5

12/09/2025 10:36:41

00487330843TRLO1.1.1

XLON

79

643.5

12/09/2025 10:36:41

00487330842TRLO1.1.1

XLON

26

643.5

12/09/2025 10:36:41

00487330844TRLO1.1.1

XLON

11

643.5

12/09/2025 10:41:01

00487331942TRLO1.1.1

XLON

125

643.5

12/09/2025 10:41:01

00487331944TRLO1.1.1

XLON

19

643

12/09/2025 10:41:02

00487331946TRLO1.1.1

TRQX

28

643.5

12/09/2025 10:45:05

00487332854TRLO1.1.1

XLON

1

643.5

12/09/2025 10:45:05

00487332855TRLO1.1.1

XLON

23

643.5

12/09/2025 10:45:05

00487332856TRLO1.1.1

XLON

84

643.5

12/09/2025 10:45:07

00487332876TRLO1.1.1

XLON

21

643.5

12/09/2025 10:49:20

00487334006TRLO1.1.1

XLON

114

644

12/09/2025 10:54:37

00487335609TRLO1.1.1

BATE

15

644

12/09/2025 10:56:48

00487336177TRLO1.1.1

AQXE

60

644

12/09/2025 10:56:48

00487336176TRLO1.1.1

AQXE

19

644

12/09/2025 10:56:48

00487336180TRLO1.1.1

TRQX

36

644

12/09/2025 10:56:48

00487336179TRLO1.1.1

CHIX

135

644

12/09/2025 10:56:48

00487336178TRLO1.1.1

BATE

5

644

12/09/2025 10:56:51

00487336204TRLO1.1.1

XLON

54

644

12/09/2025 10:56:51

00487336205TRLO1.1.1

XLON

192

644

12/09/2025 10:56:51

00487336206TRLO1.1.1

XLON

83

644

12/09/2025 10:58:41

00487336721TRLO1.1.1

BATE

19

644

12/09/2025 10:58:47

00487336761TRLO1.1.1

TRQX

36

644

12/09/2025 10:59:02

00487336847TRLO1.1.1

CHIX

7

644

12/09/2025 10:59:04

00487336858TRLO1.1.1

XLON

59

644

12/09/2025 10:59:04

00487336859TRLO1.1.1

XLON

70

644

12/09/2025 10:59:04

00487336860TRLO1.1.1

XLON

83

644

12/09/2025 11:00:49

00487337414TRLO1.1.1

BATE

36

644

12/09/2025 11:01:07

00487337498TRLO1.1.1

CHIX

15

644

12/09/2025 11:03:49

00487338269TRLO1.1.1

AQXE

19

644

12/09/2025 11:04:15

00487338355TRLO1.1.1

TRQX

2

644

12/09/2025 11:05:08

00487338578TRLO1.1.1

BATE

28

644

12/09/2025 11:05:08

00487338576TRLO1.1.1

BATE

39

644

12/09/2025 11:05:08

00487338577TRLO1.1.1

BATE

14

644

12/09/2025 11:05:08

00487338579TRLO1.1.1

BATE

18

644

12/09/2025 11:05:16

00487338612TRLO1.1.1

CHIX

18

644

12/09/2025 11:05:16

00487338613TRLO1.1.1

CHIX

53

644.5

12/09/2025 11:05:47

00487338804TRLO1.1.1

XLON

17

644.5

12/09/2025 11:05:47

00487338805TRLO1.1.1

XLON

20

644.5

12/09/2025 11:05:54

00487338832TRLO1.1.1

XLON

11

644.5

12/09/2025 11:15:30

00487341075TRLO1.1.1

XLON

11

644.5

12/09/2025 11:15:30

00487341076TRLO1.1.1

XLON

136

644.5

12/09/2025 11:25:36

00487343465TRLO1.1.1

XLON

28

645

12/09/2025 11:28:26

00487344051TRLO1.1.1

XLON

108

645

12/09/2025 11:28:26

00487344052TRLO1.1.1

XLON

41

645

12/09/2025 11:29:25

00487344265TRLO1.1.1

CHIX

17

645

12/09/2025 11:29:27

00487344278TRLO1.1.1

AQXE

118

645.5

12/09/2025 11:33:28

00487345143TRLO1.1.1

XLON

18

645.5

12/09/2025 11:33:28

00487345144TRLO1.1.1

XLON

11

645.5

12/09/2025 11:37:00

00487346253TRLO1.1.1

XLON

2

645.5

12/09/2025 11:37:00

00487346255TRLO1.1.1

XLON

40

645.5

12/09/2025 11:37:00

00487346254TRLO1.1.1

XLON

11

645.5

12/09/2025 11:37:00

00487346256TRLO1.1.1

XLON

24

646

12/09/2025 11:38:18

00487346617TRLO1.1.1

CHIX

17

646

12/09/2025 11:38:18

00487346618TRLO1.1.1

CHIX

136

646

12/09/2025 11:45:04

00487348272TRLO1.1.1

XLON

42

646.5

12/09/2025 11:47:24

00487348867TRLO1.1.1

CHIX

4

646.5

12/09/2025 11:57:06

00487351475TRLO1.1.1

CHIX

11

646.5

12/09/2025 11:57:06

00487351474TRLO1.1.1

CHIX

28

646.5

12/09/2025 11:57:06

00487351473TRLO1.1.1

CHIX

58

646

12/09/2025 11:57:06

00487351476TRLO1.1.1

XLON

61

646

12/09/2025 11:57:06

00487351477TRLO1.1.1

XLON

11

647

12/09/2025 12:01:02

00487352453TRLO1.1.1

XLON

58

647

12/09/2025 12:01:02

00487352452TRLO1.1.1

XLON

67

647

12/09/2025 12:01:02

00487352454TRLO1.1.1

XLON

20

647

12/09/2025 12:03:33

00487353152TRLO1.1.1

XLON

11

647

12/09/2025 12:03:33

00487353154TRLO1.1.1

XLON

18

647

12/09/2025 12:03:33

00487353153TRLO1.1.1

XLON

2

647

12/09/2025 12:03:33

00487353155TRLO1.1.1

XLON

136

647

12/09/2025 12:11:19

00487355093TRLO1.1.1

XLON

15

647

12/09/2025 12:12:58

00487355458TRLO1.1.1

CHIX

31

647

12/09/2025 12:12:58

00487355459TRLO1.1.1

CHIX

32

646

12/09/2025 12:13:18

00487355561TRLO1.1.1

XLON

97

646

12/09/2025 12:13:18

00487355560TRLO1.1.1

XLON

7

646

12/09/2025 12:13:18

00487355562TRLO1.1.1

XLON

89

646.5

12/09/2025 12:16:30

00487356147TRLO1.1.1

XLON

18

646.5

12/09/2025 12:16:30

00487356149TRLO1.1.1

XLON

29

646.5

12/09/2025 12:16:30

00487356148TRLO1.1.1

XLON

65

646.5

12/09/2025 12:19:20

00487356768TRLO1.1.1

XLON

11

646.5

12/09/2025 12:19:20

00487356769TRLO1.1.1

XLON

22

646.5

12/09/2025 12:19:20

00487356770TRLO1.1.1

XLON

38

646.5

12/09/2025 12:19:20

00487356771TRLO1.1.1

XLON

23

646.5

12/09/2025 12:21:06

00487357184TRLO1.1.1

CHIX

24

646.5

12/09/2025 12:21:06

00487357185TRLO1.1.1

CHIX

136

646.5

12/09/2025 12:26:54

00487358423TRLO1.1.1

XLON

48

647.5

12/09/2025 12:29:01

00487358972TRLO1.1.1

CHIX

11

647.5

12/09/2025 12:37:49

00487361063TRLO1.1.1

XLON

261

647.5

12/09/2025 12:37:49

00487361064TRLO1.1.1

XLON

49

647.5

12/09/2025 12:37:52

00487361068TRLO1.1.1

CHIX

29

647.5

12/09/2025 12:42:51

00487362300TRLO1.1.1

XLON

107

647.5

12/09/2025 12:42:51

00487362301TRLO1.1.1

XLON

136

647.5

12/09/2025 12:46:58

00487363193TRLO1.1.1

XLON

33

647.5

12/09/2025 12:50:55

00487364216TRLO1.1.1

XLON

2

647.5

12/09/2025 12:50:55

00487364217TRLO1.1.1

XLON

20

647.5

12/09/2025 12:50:55

00487364218TRLO1.1.1

XLON

217

647.5

12/09/2025 12:54:02

00487364939TRLO1.1.1

XLON

52

647.5

12/09/2025 12:56:55

00487365640TRLO1.1.1

CHIX

46

647.5

12/09/2025 12:56:55

00487365641TRLO1.1.1

XLON

63

647.5

12/09/2025 12:56:55

00487365642TRLO1.1.1

XLON

27

647.5

12/09/2025 12:56:55

00487365643TRLO1.1.1

XLON

2

647.5

12/09/2025 13:01:15

00487366761TRLO1.1.1

XLON

38

647.5

12/09/2025 13:01:15

00487366760TRLO1.1.1

XLON

74

647.5

12/09/2025 13:03:39

00487367428TRLO1.1.1

XLON

22

647.5

12/09/2025 13:03:39

00487367429TRLO1.1.1

XLON

5

647.5

12/09/2025 13:07:03

00487368254TRLO1.1.1

XLON

35

648.5

12/09/2025 13:17:29

00487370718TRLO1.1.1

XLON

205

648.5

12/09/2025 13:17:29

00487370717TRLO1.1.1

XLON

89

648.5

12/09/2025 13:21:21

00487371617TRLO1.1.1

XLON

15

648.5

12/09/2025 13:21:21

00487371618TRLO1.1.1

XLON

32

648.5

12/09/2025 13:21:21

00487371619TRLO1.1.1

XLON

15

648.5

12/09/2025 13:24:28

00487372329TRLO1.1.1

XLON

64

648.5

12/09/2025 13:24:28

00487372328TRLO1.1.1

XLON

57

648.5

12/09/2025 13:24:28

00487372330TRLO1.1.1

XLON

58

648.5

12/09/2025 13:27:38

00487372973TRLO1.1.1

XLON

61

648.5

12/09/2025 13:27:38

00487372974TRLO1.1.1

XLON

17

648.5

12/09/2025 13:27:38

00487372975TRLO1.1.1

XLON

14

648

12/09/2025 13:36:47

00487375682TRLO1.1.1

BATE

122

648

12/09/2025 13:36:47

00487375683TRLO1.1.1

BATE

136

647.5

12/09/2025 13:41:08

00487377094TRLO1.1.1

XLON

135

648

12/09/2025 13:43:58

00487377850TRLO1.1.1

XLON

1

648

12/09/2025 13:44:00

00487377857TRLO1.1.1

XLON

31

648

12/09/2025 13:45:31

00487378222TRLO1.1.1

BATE

25

649

12/09/2025 13:50:43

00487379819TRLO1.1.1

XLON

107

649

12/09/2025 13:50:43

00487379818TRLO1.1.1

XLON

107

649

12/09/2025 13:50:43

00487379820TRLO1.1.1

XLON

4

649

12/09/2025 13:50:43

00487379822TRLO1.1.1

XLON

7

649

12/09/2025 13:50:43

00487379821TRLO1.1.1

XLON

22

649

12/09/2025 13:50:43

00487379823TRLO1.1.1

XLON

136

649

12/09/2025 13:53:05

00487380688TRLO1.1.1

XLON

52

649

12/09/2025 13:53:13

00487380724TRLO1.1.1

BATE

84

649

12/09/2025 13:53:13

00487380725TRLO1.1.1

BATE

3

649.5

12/09/2025 13:54:14

00487380984TRLO1.1.1

CHIX

63

649.5

12/09/2025 13:54:14

00487380985TRLO1.1.1

CHIX

15

649

12/09/2025 14:07:32

00487385320TRLO1.1.1

XLON

38

649

12/09/2025 14:07:32

00487385322TRLO1.1.1

XLON

83

649

12/09/2025 14:07:32

00487385321TRLO1.1.1

XLON

112

649

12/09/2025 14:09:53

00487386035TRLO1.1.1

XLON

6

649

12/09/2025 14:09:53

00487386037TRLO1.1.1

XLON

18

649

12/09/2025 14:09:53

00487386036TRLO1.1.1

XLON

95

649

12/09/2025 14:12:10

00487386853TRLO1.1.1

XLON

41

649.5

12/09/2025 14:15:35

00487388054TRLO1.1.1

XLON

95

649.5

12/09/2025 14:15:35

00487388053TRLO1.1.1

XLON

29

649.5

12/09/2025 14:18:03

00487388894TRLO1.1.1

XLON

107

649.5

12/09/2025 14:18:03

00487388895TRLO1.1.1

XLON

11

649.5

12/09/2025 14:20:12

00487389783TRLO1.1.1

XLON

15

649.5

12/09/2025 14:20:12

00487389785TRLO1.1.1

XLON

100

649.5

12/09/2025 14:20:12

00487389784TRLO1.1.1

XLON

10

649.5

12/09/2025 14:20:12

00487389786TRLO1.1.1

XLON

22

649

12/09/2025 14:20:48

00487390028TRLO1.1.1

BATE

114

649

12/09/2025 14:20:48

00487390027TRLO1.1.1

BATE

23

649.5

12/09/2025 14:22:53

00487390870TRLO1.1.1

CHIX

95

649

12/09/2025 14:25:41

00487392393TRLO1.1.1

XLON

39

649.5

12/09/2025 14:28:56

00487393779TRLO1.1.1

XLON

115

649.5

12/09/2025 14:28:56

00487393778TRLO1.1.1

XLON

8

649.5

12/09/2025 14:28:56

00487393780TRLO1.1.1

XLON

15

649.5

12/09/2025 14:28:56

00487393781TRLO1.1.1

XLON

136

649.5

12/09/2025 14:30:27

00487395393TRLO1.1.1

BATE

136

649.5

12/09/2025 14:31:01

00487395936TRLO1.1.1

XLON

35

650.5

12/09/2025 14:34:46

00487399061TRLO1.1.1

AQXE

81

650.5

12/09/2025 14:34:51

00487399127TRLO1.1.1

CHIX

44

650.5

12/09/2025 14:34:52

00487399138TRLO1.1.1

TRQX

81

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401700TRLO1.1.1

CHIX

1

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401703TRLO1.1.1

AQXE

4

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401701TRLO1.1.1

AQXE

12

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401702TRLO1.1.1

AQXE

2

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401704TRLO1.1.1

AQXE

21

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401705TRLO1.1.1

TRQX

23

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401706TRLO1.1.1

TRQX

16

650.5

12/09/2025 14:38:02

00487401707TRLO1.1.1

AQXE

57

651

12/09/2025 14:40:00

00487403054TRLO1.1.1

XLON

43

651

12/09/2025 14:40:00

00487403057TRLO1.1.1

XLON

58

651

12/09/2025 14:40:00

00487403055TRLO1.1.1

XLON

114

651

12/09/2025 14:40:00

00487403056TRLO1.1.1

XLON

16

651

12/09/2025 14:40:08

00487403148TRLO1.1.1

BATE

120

651

12/09/2025 14:40:08

00487403149TRLO1.1.1

BATE

59

651

12/09/2025 14:40:08

00487403150TRLO1.1.1

XLON

75

651

12/09/2025 14:40:08

00487403151TRLO1.1.1

XLON

410

651

12/09/2025 14:40:08

00487403152TRLO1.1.1

XLON

272

650.5

12/09/2025 14:40:59

00487403835TRLO1.1.1

XLON

136

650.5

12/09/2025 14:40:59

00487403836TRLO1.1.1

BATE

3

650.5

12/09/2025 14:41:43

00487404491TRLO1.1.1

XLON

71

650.5

12/09/2025 14:41:43

00487404490TRLO1.1.1

XLON

7

650.5

12/09/2025 14:41:43

00487404492TRLO1.1.1

XLON

55

650.5

12/09/2025 14:41:43

00487404493TRLO1.1.1

XLON

81

650.5

12/09/2025 14:43:52

00487405943TRLO1.1.1

CHIX

17

650.5

12/09/2025 14:43:52

00487405944TRLO1.1.1

TRQX

106

650.5

12/09/2025 14:43:58

00487406022TRLO1.1.1

XLON

22

650.5

12/09/2025 14:43:58

00487406023TRLO1.1.1

XLON

27

650.5

12/09/2025 14:45:13

00487407031TRLO1.1.1

TRQX

35

650.5

12/09/2025 14:45:13

00487407030TRLO1.1.1

AQXE

136

650

12/09/2025 14:45:18

00487407177TRLO1.1.1

BATE

144

650

12/09/2025 14:45:18

00487407178TRLO1.1.1

XLON

95

650

12/09/2025 14:47:45

00487408904TRLO1.1.1

XLON

114

650

12/09/2025 14:48:09

00487409158TRLO1.1.1

BATE

44

650.5

12/09/2025 14:50:02

00487410576TRLO1.1.1

TRQX

81

650.5

12/09/2025 14:50:02

00487410575TRLO1.1.1

CHIX

272

650.5

12/09/2025 14:50:13

00487410681TRLO1.1.1

XLON

22

650

12/09/2025 14:50:13

00487410683TRLO1.1.1

BATE

35

649.5

12/09/2025 14:50:13

00487410684TRLO1.1.1

AQXE

136

650

12/09/2025 14:52:11

00487411773TRLO1.1.1

BATE

38

649.5

12/09/2025 14:54:44

00487413060TRLO1.1.1

XLON

98

649.5

12/09/2025 14:54:44

00487413061TRLO1.1.1

XLON

177

649.5

12/09/2025 14:54:44

00487413062TRLO1.1.1

XLON

48

649.5

12/09/2025 14:54:44

00487413064TRLO1.1.1

XLON

88

649.5

12/09/2025 14:54:44

00487413063TRLO1.1.1

XLON

136

649.5

12/09/2025 14:54:44

00487413065TRLO1.1.1

XLON

44

650

12/09/2025 14:55:42

00487413580TRLO1.1.1

TRQX

136

649.5

12/09/2025 14:58:27

00487414949TRLO1.1.1

XLON

31

648.5

12/09/2025 15:00:39

00487416220TRLO1.1.1

XLON

5

648.5

12/09/2025 15:00:39

00487416226TRLO1.1.1

XLON

11

648.5

12/09/2025 15:00:39

00487416224TRLO1.1.1

XLON

89

648.5

12/09/2025 15:00:39

00487416222TRLO1.1.1

XLON

68

648.5

12/09/2025 15:01:23

00487416642TRLO1.1.1

BATE

68

648.5

12/09/2025 15:01:23

00487416643TRLO1.1.1

BATE

101

648

12/09/2025 15:02:51

00487417730TRLO1.1.1

XLON

114

648

12/09/2025 15:02:51

00487417731TRLO1.1.1

XLON

57

648.5

12/09/2025 15:02:51

00487417732TRLO1.1.1

XLON

39

648

12/09/2025 15:03:40

00487418163TRLO1.1.1

AQXE

136

648

12/09/2025 15:05:14

00487419169TRLO1.1.1

XLON

46

647.5

12/09/2025 15:07:29

00487420221TRLO1.1.1

XLON

28

647.5

12/09/2025 15:07:29

00487420223TRLO1.1.1

XLON

62

647.5

12/09/2025 15:07:29

00487420222TRLO1.1.1

XLON

74

647

12/09/2025 15:07:59

00487420743TRLO1.1.1

XLON

68

647

12/09/2025 15:09:07

00487421405TRLO1.1.1

BATE

68

647

12/09/2025 15:09:07

00487421406TRLO1.1.1

BATE

62

647

12/09/2025 15:09:07

00487421407TRLO1.1.1

XLON

1

647.5

12/09/2025 15:10:39

00487422477TRLO1.1.1

TRQX

15

648

12/09/2025 15:10:39

00487422478TRLO1.1.1

TRQX

35

648

12/09/2025 15:10:39

00487422479TRLO1.1.1

TRQX

33

647

12/09/2025 15:10:41

00487422492TRLO1.1.1

CHIX

41

648

12/09/2025 15:10:48

00487422597TRLO1.1.1

AQXE

46

647

12/09/2025 15:11:28

00487423085TRLO1.1.1

XLON

226

647

12/09/2025 15:11:28

00487423084TRLO1.1.1

XLON

39

647

12/09/2025 15:13:30

00487424413TRLO1.1.1

CHIX

136

647

12/09/2025 15:13:30

00487424414TRLO1.1.1

BATE

136

647

12/09/2025 15:13:30

00487424415TRLO1.1.1

XLON

23

647

12/09/2025 15:13:30

00487424419TRLO1.1.1

CHIX

17

648

12/09/2025 15:16:49

00487426253TRLO1.1.1

TRQX

34

648

12/09/2025 15:16:49

00487426254TRLO1.1.1

TRQX

10

647

12/09/2025 15:17:51

00487426830TRLO1.1.1

CHIX

136

647

12/09/2025 15:17:51

00487426829TRLO1.1.1

BATE

41

647

12/09/2025 15:17:51

00487426832TRLO1.1.1

AQXE

85

647

12/09/2025 15:17:51

00487426831TRLO1.1.1

CHIX

136

647

12/09/2025 15:17:51

00487426833TRLO1.1.1

XLON

136

647

12/09/2025 15:17:51

00487426835TRLO1.1.1

XLON

272

647

12/09/2025 15:17:51

00487426834TRLO1.1.1

XLON

136

647

12/09/2025 15:20:16

00487428242TRLO1.1.1

BATE

11

648

12/09/2025 15:22:59

00487429708TRLO1.1.1

TRQX

20

648

12/09/2025 15:22:59

00487429709TRLO1.1.1

TRQX

20

648

12/09/2025 15:22:59

00487429710TRLO1.1.1

TRQX

95

646.5

12/09/2025 15:23:01

00487429724TRLO1.1.1

CHIX

5

647

12/09/2025 15:23:19

00487429856TRLO1.1.1

AQXE

36

647

12/09/2025 15:23:19

00487429857TRLO1.1.1

AQXE

136

646.5

12/09/2025 15:23:35

00487430024TRLO1.1.1

BATE

7

646

12/09/2025 15:25:35

00487431563TRLO1.1.1

XLON

265

646

12/09/2025 15:25:36

00487431615TRLO1.1.1

XLON

62

646

12/09/2025 15:25:36

00487431617TRLO1.1.1

XLON

136

646

12/09/2025 15:25:36

00487431618TRLO1.1.1

XLON

136

646

12/09/2025 15:25:36

00487431619TRLO1.1.1

XLON

482

646

12/09/2025 15:25:36

00487431616TRLO1.1.1

XLON

136

645

12/09/2025 15:27:27

00487432750TRLO1.1.1

BATE

272

645

12/09/2025 15:28:17

00487433182TRLO1.1.1

XLON

95

645

12/09/2025 15:29:11

00487433669TRLO1.1.1

CHIX

41

644.5

12/09/2025 15:30:11

00487434319TRLO1.1.1

AQXE

51

644.5

12/09/2025 15:30:11

00487434320TRLO1.1.1

TRQX

92

645

12/09/2025 15:30:31

00487434533TRLO1.1.1

XLON

180

645

12/09/2025 15:30:31

00487434534TRLO1.1.1

XLON

49

645

12/09/2025 15:32:50

00487435933TRLO1.1.1

XLON

23

645

12/09/2025 15:32:50

00487435935TRLO1.1.1

XLON

200

645

12/09/2025 15:32:50

00487435934TRLO1.1.1

XLON

136

644.5

12/09/2025 15:32:50

00487435936TRLO1.1.1

BATE

136

644.5

12/09/2025 15:34:47

00487437001TRLO1.1.1

XLON

55

644

12/09/2025 15:35:56

00487437954TRLO1.1.1

BATE

81

644

12/09/2025 15:35:56

00487437955TRLO1.1.1

BATE

95

644

12/09/2025 15:36:12

00487438171TRLO1.1.1

CHIX

19

644

12/09/2025 15:40:19

00487440622TRLO1.1.1

BATE

38

644

12/09/2025 15:40:19

00487440621TRLO1.1.1

BATE

79

644

12/09/2025 15:40:19

00487440623TRLO1.1.1

BATE

75

644

12/09/2025 15:40:26

00487440711TRLO1.1.1

XLON

61

644

12/09/2025 15:40:26

00487440712TRLO1.1.1

XLON

17

644

12/09/2025 15:40:34

00487440807TRLO1.1.1

TRQX

2

644.5

12/09/2025 15:41:53

00487441736TRLO1.1.1

XLON

87

644.5

12/09/2025 15:41:53

00487441737TRLO1.1.1

XLON

183

644.5

12/09/2025 15:41:53

00487441738TRLO1.1.1

XLON

24

644.5

12/09/2025 15:43:50

00487442744TRLO1.1.1

XLON

112

644.5

12/09/2025 15:43:50

00487442745TRLO1.1.1

XLON

95

644.5

12/09/2025 15:44:50

00487443588TRLO1.1.1

CHIX

26

644.5

12/09/2025 15:46:00

00487444217TRLO1.1.1

XLON

83

644.5

12/09/2025 15:46:00

00487444218TRLO1.1.1

XLON

163

644.5

12/09/2025 15:46:00

00487444219TRLO1.1.1

XLON

27

644.5

12/09/2025 15:48:35

00487445633TRLO1.1.1

XLON

45

644.5

12/09/2025 15:48:35

00487445632TRLO1.1.1

XLON

84

644.5

12/09/2025 15:48:35

00487445634TRLO1.1.1

XLON

116

644.5

12/09/2025 15:48:35

00487445635TRLO1.1.1

XLON

41

644

12/09/2025 15:48:35

00487445637TRLO1.1.1

AQXE

41

644

12/09/2025 15:48:35

00487445638TRLO1.1.1

AQXE

136

644

12/09/2025 15:48:35

00487445636TRLO1.1.1

BATE

136

644

12/09/2025 15:48:35

00487445639TRLO1.1.1

XLON

136

644

12/09/2025 15:48:35

00487445640TRLO1.1.1

XLON

136

644

12/09/2025 15:48:35

00487445641TRLO1.1.1

XLON

34

644

12/09/2025 15:48:35

00487445642TRLO1.1.1

TRQX

51

644

12/09/2025 15:50:14

00487446716TRLO1.1.1

TRQX

95

644

12/09/2025 15:50:25

00487446781TRLO1.1.1

CHIX

136

644

12/09/2025 15:50:26

00487446783TRLO1.1.1

BATE

136

644

12/09/2025 15:50:32

00487446860TRLO1.1.1

XLON

41

644

12/09/2025 15:50:45

00487447014TRLO1.1.1

AQXE

51

644

12/09/2025 15:52:00

00487447744TRLO1.1.1

TRQX

31

644

12/09/2025 15:52:52

00487448349TRLO1.1.1

XLON

62

644

12/09/2025 15:52:52

00487448350TRLO1.1.1

XLON

179

644

12/09/2025 15:52:52

00487448351TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 15:55:14

00487450078TRLO1.1.1

BATE

136

643.5

12/09/2025 15:55:14

00487450079TRLO1.1.1

XLON

48

643.5

12/09/2025 15:57:14

00487451640TRLO1.1.1

TRQX

3

643.5

12/09/2025 15:57:14

00487451641TRLO1.1.1

TRQX

95

643.5

12/09/2025 15:57:31

00487451786TRLO1.1.1

CHIX

136

643.5

12/09/2025 15:57:45

00487451871TRLO1.1.1

XLON

41

643.5

12/09/2025 15:57:49

00487451902TRLO1.1.1

AQXE

136

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454650TRLO1.1.1

BATE

57

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454651TRLO1.1.1

BATE

79

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454652TRLO1.1.1

BATE

136

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454653TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454654TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454655TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454656TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 16:01:35

00487454657TRLO1.1.1

XLON

51

643.5

12/09/2025 16:02:07

00487455098TRLO1.1.1

TRQX

78

643.5

12/09/2025 16:02:29

00487455339TRLO1.1.1

CHIX

17

643.5

12/09/2025 16:02:43

00487455520TRLO1.1.1

CHIX

41

643.5

12/09/2025 16:02:43

00487455519TRLO1.1.1

AQXE

100

643.5

12/09/2025 16:05:28

00487457730TRLO1.1.1

BATE

36

643.5

12/09/2025 16:05:28

00487457731TRLO1.1.1

BATE

136

643.5

12/09/2025 16:05:28

00487457732TRLO1.1.1

XLON

408

643.5

12/09/2025 16:05:28

00487457733TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 16:05:28

00487457734TRLO1.1.1

XLON

136

643.5

12/09/2025 16:05:28

00487457735TRLO1.1.1

XLON

51

643.5

12/09/2025 16:05:31

00487457784TRLO1.1.1

TRQX

95

643

12/09/2025 16:05:42

00487457940TRLO1.1.1

CHIX

41

643.5

12/09/2025 16:05:50

00487458001TRLO1.1.1

AQXE

100

644.5

12/09/2025 16:07:30

00487459229TRLO1.1.1

XLON

34

644.5

12/09/2025 16:07:31

00487459235TRLO1.1.1

XLON

215

644.5

12/09/2025 16:07:31

00487459234TRLO1.1.1

XLON

59

644.5

12/09/2025 16:07:31

00487459236TRLO1.1.1

XLON

51

644

12/09/2025 16:07:46

00487459480TRLO1.1.1

BATE

136

645

12/09/2025 16:09:46

00487460897TRLO1.1.1

BATE

136

645

12/09/2025 16:10:38

00487461467TRLO1.1.1

XLON

68

645

12/09/2025 16:10:38

00487461468TRLO1.1.1

XLON

68

645

12/09/2025 16:10:38

00487461469TRLO1.1.1

XLON

22

645

12/09/2025 16:10:51

00487461644TRLO1.1.1

CHIX

73

645

12/09/2025 16:10:51

00487461643TRLO1.1.1

CHIX

75

645

12/09/2025 16:11:12

00487461908TRLO1.1.1

XLON

27

645

12/09/2025 16:11:12

00487461911TRLO1.1.1

XLON

70

645

12/09/2025 16:11:12

00487461909TRLO1.1.1

XLON

100

645

12/09/2025 16:11:12

00487461910TRLO1.1.1

XLON

136

645

12/09/2025 16:11:36

00487462157TRLO1.1.1

BATE

24

645

12/09/2025 16:12:26

00487462858TRLO1.1.1

XLON

2

645

12/09/2025 16:12:26

00487462860TRLO1.1.1

XLON

82

645

12/09/2025 16:12:26

00487462859TRLO1.1.1

XLON

164

645

12/09/2025 16:12:26

00487462861TRLO1.1.1

XLON

41

644.5

12/09/2025 16:12:33

00487462942TRLO1.1.1

AQXE

51

644.5

12/09/2025 16:12:34

00487462943TRLO1.1.1

TRQX

95

644.5

12/09/2025 16:13:07

00487463278TRLO1.1.1

CHIX

15

644.5

12/09/2025 16:13:47

00487463766TRLO1.1.1

BATE

206

644.5

12/09/2025 16:13:47

00487463765TRLO1.1.1

BATE

136

644.5

12/09/2025 16:13:53

00487463803TRLO1.1.1

XLON

136

644.5

12/09/2025 16:13:53

00487463804TRLO1.1.1

XLON

51

644

12/09/2025 16:14:55

00487464546TRLO1.1.1

TRQX

140

644

12/09/2025 16:15:00

00487464709TRLO1.1.1

CHIX

81

644

12/09/2025 16:15:00

00487464710TRLO1.1.1

CHIX

136

644.5

12/09/2025 16:15:04

00487464784TRLO1.1.1

AQXE

70

644.5

12/09/2025 16:15:08

00487464839TRLO1.1.1

XLON

338

644.5

12/09/2025 16:15:08

00487464840TRLO1.1.1

XLON

203

645

12/09/2025 16:16:10

00487465577TRLO1.1.1

BATE

219

645

12/09/2025 16:16:10

00487465576TRLO1.1.1

BATE

446

645

12/09/2025 16:17:03

00487466137TRLO1.1.1

XLON

136

645

12/09/2025 16:17:03

00487466139TRLO1.1.1

XLON

293

645

12/09/2025 16:17:03

00487466138TRLO1.1.1

XLON

479

644.5

12/09/2025 16:18:03

00487466748TRLO1.1.1

XLON

157

645

12/09/2025 16:18:05

00487466763TRLO1.1.1

BATE

103

645

12/09/2025 16:18:05

00487466764TRLO1.1.1

BATE

86

644.5

12/09/2025 16:18:05

00487466774TRLO1.1.1

CHIX

36

644.5

12/09/2025 16:18:06

00487466781TRLO1.1.1

AQXE

170

644.5

12/09/2025 16:18:06

00487466782TRLO1.1.1

TRQX

72

644.5

12/09/2025 16:19:57

00487468050TRLO1.1.1

XLON

72

644.5

12/09/2025 16:19:57

00487468051TRLO1.1.1

XLON

78

644.5

12/09/2025 16:19:57

00487468048TRLO1.1.1

XLON

282

644.5

12/09/2025 16:19:57

00487468049TRLO1.1.1

XLON

6

644.5

12/09/2025 16:19:57

00487468053TRLO1.1.1

XLON

32

644.5

12/09/2025 16:19:57

00487468052TRLO1.1.1

XLON

142

644

12/09/2025 16:20:17

00487468335TRLO1.1.1

BATE

39

644

12/09/2025 16:20:40

00487468575TRLO1.1.1

TRQX

31

644

12/09/2025 16:20:41

00487468584TRLO1.1.1

AQXE

16

644

12/09/2025 16:20:43

00487468676TRLO1.1.1

CHIX

57

644

12/09/2025 16:20:43

00487468675TRLO1.1.1

CHIX

288

643.5

12/09/2025 16:22:13

00487469755TRLO1.1.1

XLON

191

643.5

12/09/2025 16:22:13

00487469756TRLO1.1.1

XLON

1

644

12/09/2025 16:22:16

00487469792TRLO1.1.1

BATE

128

644

12/09/2025 16:22:16

00487469793TRLO1.1.1

BATE

30

644

12/09/2025 16:23:13

00487470556TRLO1.1.1

AQXE

1

644

12/09/2025 16:23:13

00487470557TRLO1.1.1

AQXE

16

644

12/09/2025 16:23:14

00487470564TRLO1.1.1

TRQX

23

644

12/09/2025 16:23:14

00487470565TRLO1.1.1

TRQX

448

644

12/09/2025 16:24:20

00487471370TRLO1.1.1

XLON

100

644

12/09/2025 16:24:21

00487471374TRLO1.1.1

CHIX

168

644

12/09/2025 16:24:54

00487471969TRLO1.1.1

BATE

21

644

12/09/2025 16:25:27

00487472357TRLO1.1.1

TRQX

17

644

12/09/2025 16:25:30

00487472382TRLO1.1.1

AQXE

8

644

12/09/2025 16:26:15

00487473103TRLO1.1.1

CHIX

322

644

12/09/2025 16:26:35

00487473578TRLO1.1.1

XLON

153

644

12/09/2025 16:26:35

00487473579TRLO1.1.1

XLON

66

644

12/09/2025 16:27:01

00487474064TRLO1.1.1

BATE

112

643

12/09/2025 16:27:54

00487474641TRLO1.1.1

XLON

22

643

12/09/2025 16:28:19

00487474918TRLO1.1.1

XLON

30

643

12/09/2025 16:28:19

00487474919TRLO1.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.