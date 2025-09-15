Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 15
www.bodycote.com
13 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
12 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,308
Highest price paid per share (pence per share):
652.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
640.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
645.71p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,058,390 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,252,014 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,397,782 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
29
650.5
12/09/2025 08:09:17
00487285945TRLO1.1.1
CHIX
29
652
12/09/2025 08:15:09
00487287384TRLO1.1.1
CHIX
136
651
12/09/2025 08:20:09
00487289398TRLO1.1.1
XLON
29
651
12/09/2025 08:23:09
00487290279TRLO1.1.1
CHIX
15
648.5
12/09/2025 08:28:17
00487291804TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
12/09/2025 08:28:17
00487291805TRLO1.1.1
XLON
30
648
12/09/2025 08:31:45
00487292926TRLO1.1.1
CHIX
15
648
12/09/2025 08:38:01
00487294737TRLO1.1.1
XLON
47
648
12/09/2025 08:38:01
00487294738TRLO1.1.1
XLON
63
648
12/09/2025 08:38:01
00487294739TRLO1.1.1
XLON
11
648
12/09/2025 08:38:01
00487294740TRLO1.1.1
XLON
11
647
12/09/2025 08:42:00
00487296050TRLO1.1.1
CHIX
19
647
12/09/2025 08:42:01
00487296051TRLO1.1.1
CHIX
136
645.5
12/09/2025 08:49:09
00487298709TRLO1.1.1
XLON
127
643
12/09/2025 08:58:03
00487301634TRLO1.1.1
XLON
5
643.5
12/09/2025 09:02:04
00487303140TRLO1.1.1
CHIX
26
643.5
12/09/2025 09:02:04
00487303141TRLO1.1.1
CHIX
13
644.5
12/09/2025 09:02:05
00487303151TRLO1.1.1
AQXE
136
642.5
12/09/2025 09:07:46
00487304958TRLO1.1.1
XLON
13
643.5
12/09/2025 09:11:36
00487306371TRLO1.1.1
AQXE
6
642
12/09/2025 09:11:57
00487306479TRLO1.1.1
CHIX
26
642
12/09/2025 09:11:57
00487306478TRLO1.1.1
CHIX
136
640.5
12/09/2025 09:17:18
00487308258TRLO1.1.1
XLON
32
640.5
12/09/2025 09:21:20
00487309581TRLO1.1.1
CHIX
136
640
12/09/2025 09:26:52
00487310950TRLO1.1.1
XLON
11
640
12/09/2025 09:31:23
00487312116TRLO1.1.1
CHIX
17
640
12/09/2025 09:31:23
00487312115TRLO1.1.1
CHIX
5
640
12/09/2025 09:31:23
00487312117TRLO1.1.1
CHIX
14
640.5
12/09/2025 09:31:31
00487312171TRLO1.1.1
AQXE
77
640.5
12/09/2025 09:31:38
00487312217TRLO1.1.1
BATE
35
642
12/09/2025 09:38:19
00487313921TRLO1.1.1
XLON
101
642
12/09/2025 09:40:08
00487314367TRLO1.1.1
XLON
14
641.5
12/09/2025 09:43:50
00487315240TRLO1.1.1
AQXE
78
642
12/09/2025 09:44:03
00487315284TRLO1.1.1
BATE
5
641.5
12/09/2025 09:51:26
00487317480TRLO1.1.1
XLON
13
643
12/09/2025 09:56:13
00487318772TRLO1.1.1
TRQX
5
644
12/09/2025 09:56:13
00487318773TRLO1.1.1
TRQX
34
642.5
12/09/2025 09:56:19
00487318815TRLO1.1.1
CHIX
14
642.5
12/09/2025 09:56:21
00487318822TRLO1.1.1
XLON
117
642.5
12/09/2025 09:56:21
00487318823TRLO1.1.1
XLON
37
643
12/09/2025 09:59:39
00487319669TRLO1.1.1
XLON
99
643
12/09/2025 09:59:39
00487319670TRLO1.1.1
XLON
15
642.5
12/09/2025 09:59:39
00487319672TRLO1.1.1
AQXE
12
642
12/09/2025 10:00:16
00487319883TRLO1.1.1
BATE
68
642
12/09/2025 10:00:16
00487319884TRLO1.1.1
BATE
8
642.5
12/09/2025 10:02:16
00487320496TRLO1.1.1
XLON
79
642.5
12/09/2025 10:02:16
00487320497TRLO1.1.1
XLON
49
643
12/09/2025 10:02:16
00487320498TRLO1.1.1
XLON
22
642
12/09/2025 10:10:26
00487322645TRLO1.1.1
XLON
11
642.5
12/09/2025 10:10:26
00487322647TRLO1.1.1
XLON
60
642.5
12/09/2025 10:10:26
00487322646TRLO1.1.1
XLON
43
643
12/09/2025 10:10:26
00487322648TRLO1.1.1
XLON
136
642
12/09/2025 10:14:54
00487323974TRLO1.1.1
XLON
19
642.5
12/09/2025 10:14:56
00487323981TRLO1.1.1
TRQX
15
642.5
12/09/2025 10:14:56
00487323984TRLO1.1.1
AQXE
8
642
12/09/2025 10:15:01
00487324010TRLO1.1.1
CHIX
28
642
12/09/2025 10:15:01
00487324011TRLO1.1.1
CHIX
83
642
12/09/2025 10:15:09
00487324048TRLO1.1.1
BATE
31
642
12/09/2025 10:19:38
00487325426TRLO1.1.1
XLON
4
642
12/09/2025 10:19:39
00487325428TRLO1.1.1
XLON
32
642
12/09/2025 10:19:39
00487325427TRLO1.1.1
XLON
69
642
12/09/2025 10:19:39
00487325429TRLO1.1.1
XLON
11
643
12/09/2025 10:24:46
00487326968TRLO1.1.1
CHIX
25
643
12/09/2025 10:24:46
00487326969TRLO1.1.1
CHIX
12
643
12/09/2025 10:30:15
00487328637TRLO1.1.1
XLON
14
643.5
12/09/2025 10:34:33
00487330084TRLO1.1.1
CHIX
17
643.5
12/09/2025 10:34:33
00487330083TRLO1.1.1
CHIX
5
643.5
12/09/2025 10:34:33
00487330085TRLO1.1.1
CHIX
396
643.5
12/09/2025 10:34:33
00487330086TRLO1.1.1
XLON
5
643
12/09/2025 10:35:00
00487330222TRLO1.1.1
TRQX
14
643
12/09/2025 10:35:00
00487330223TRLO1.1.1
TRQX
19
643
12/09/2025 10:35:00
00487330224TRLO1.1.1
TRQX
8
643.5
12/09/2025 10:36:41
00487330841TRLO1.1.1
XLON
23
643.5
12/09/2025 10:36:41
00487330843TRLO1.1.1
XLON
79
643.5
12/09/2025 10:36:41
00487330842TRLO1.1.1
XLON
26
643.5
12/09/2025 10:36:41
00487330844TRLO1.1.1
XLON
11
643.5
12/09/2025 10:41:01
00487331942TRLO1.1.1
XLON
125
643.5
12/09/2025 10:41:01
00487331944TRLO1.1.1
XLON
19
643
12/09/2025 10:41:02
00487331946TRLO1.1.1
TRQX
28
643.5
12/09/2025 10:45:05
00487332854TRLO1.1.1
XLON
1
643.5
12/09/2025 10:45:05
00487332855TRLO1.1.1
XLON
23
643.5
12/09/2025 10:45:05
00487332856TRLO1.1.1
XLON
84
643.5
12/09/2025 10:45:07
00487332876TRLO1.1.1
XLON
21
643.5
12/09/2025 10:49:20
00487334006TRLO1.1.1
XLON
114
644
12/09/2025 10:54:37
00487335609TRLO1.1.1
BATE
15
644
12/09/2025 10:56:48
00487336177TRLO1.1.1
AQXE
60
644
12/09/2025 10:56:48
00487336176TRLO1.1.1
AQXE
19
644
12/09/2025 10:56:48
00487336180TRLO1.1.1
TRQX
36
644
12/09/2025 10:56:48
00487336179TRLO1.1.1
CHIX
135
644
12/09/2025 10:56:48
00487336178TRLO1.1.1
BATE
5
644
12/09/2025 10:56:51
00487336204TRLO1.1.1
XLON
54
644
12/09/2025 10:56:51
00487336205TRLO1.1.1
XLON
192
644
12/09/2025 10:56:51
00487336206TRLO1.1.1
XLON
83
644
12/09/2025 10:58:41
00487336721TRLO1.1.1
BATE
19
644
12/09/2025 10:58:47
00487336761TRLO1.1.1
TRQX
36
644
12/09/2025 10:59:02
00487336847TRLO1.1.1
CHIX
7
644
12/09/2025 10:59:04
00487336858TRLO1.1.1
XLON
59
644
12/09/2025 10:59:04
00487336859TRLO1.1.1
XLON
70
644
12/09/2025 10:59:04
00487336860TRLO1.1.1
XLON
83
644
12/09/2025 11:00:49
00487337414TRLO1.1.1
BATE
36
644
12/09/2025 11:01:07
00487337498TRLO1.1.1
CHIX
15
644
12/09/2025 11:03:49
00487338269TRLO1.1.1
AQXE
19
644
12/09/2025 11:04:15
00487338355TRLO1.1.1
TRQX
2
644
12/09/2025 11:05:08
00487338578TRLO1.1.1
BATE
28
644
12/09/2025 11:05:08
00487338576TRLO1.1.1
BATE
39
644
12/09/2025 11:05:08
00487338577TRLO1.1.1
BATE
14
644
12/09/2025 11:05:08
00487338579TRLO1.1.1
BATE
18
644
12/09/2025 11:05:16
00487338612TRLO1.1.1
CHIX
18
644
12/09/2025 11:05:16
00487338613TRLO1.1.1
CHIX
53
644.5
12/09/2025 11:05:47
00487338804TRLO1.1.1
XLON
17
644.5
12/09/2025 11:05:47
00487338805TRLO1.1.1
XLON
20
644.5
12/09/2025 11:05:54
00487338832TRLO1.1.1
XLON
11
644.5
12/09/2025 11:15:30
00487341075TRLO1.1.1
XLON
11
644.5
12/09/2025 11:15:30
00487341076TRLO1.1.1
XLON
136
644.5
12/09/2025 11:25:36
00487343465TRLO1.1.1
XLON
28
645
12/09/2025 11:28:26
00487344051TRLO1.1.1
XLON
108
645
12/09/2025 11:28:26
00487344052TRLO1.1.1
XLON
41
645
12/09/2025 11:29:25
00487344265TRLO1.1.1
CHIX
17
645
12/09/2025 11:29:27
00487344278TRLO1.1.1
AQXE
118
645.5
12/09/2025 11:33:28
00487345143TRLO1.1.1
XLON
18
645.5
12/09/2025 11:33:28
00487345144TRLO1.1.1
XLON
11
645.5
12/09/2025 11:37:00
00487346253TRLO1.1.1
XLON
2
645.5
12/09/2025 11:37:00
00487346255TRLO1.1.1
XLON
40
645.5
12/09/2025 11:37:00
00487346254TRLO1.1.1
XLON
11
645.5
12/09/2025 11:37:00
00487346256TRLO1.1.1
XLON
24
646
12/09/2025 11:38:18
00487346617TRLO1.1.1
CHIX
17
646
12/09/2025 11:38:18
00487346618TRLO1.1.1
CHIX
136
646
12/09/2025 11:45:04
00487348272TRLO1.1.1
XLON
42
646.5
12/09/2025 11:47:24
00487348867TRLO1.1.1
CHIX
4
646.5
12/09/2025 11:57:06
00487351475TRLO1.1.1
CHIX
11
646.5
12/09/2025 11:57:06
00487351474TRLO1.1.1
CHIX
28
646.5
12/09/2025 11:57:06
00487351473TRLO1.1.1
CHIX
58
646
12/09/2025 11:57:06
00487351476TRLO1.1.1
XLON
61
646
12/09/2025 11:57:06
00487351477TRLO1.1.1
XLON
11
647
12/09/2025 12:01:02
00487352453TRLO1.1.1
XLON
58
647
12/09/2025 12:01:02
00487352452TRLO1.1.1
XLON
67
647
12/09/2025 12:01:02
00487352454TRLO1.1.1
XLON
20
647
12/09/2025 12:03:33
00487353152TRLO1.1.1
XLON
11
647
12/09/2025 12:03:33
00487353154TRLO1.1.1
XLON
18
647
12/09/2025 12:03:33
00487353153TRLO1.1.1
XLON
2
647
12/09/2025 12:03:33
00487353155TRLO1.1.1
XLON
136
647
12/09/2025 12:11:19
00487355093TRLO1.1.1
XLON
15
647
12/09/2025 12:12:58
00487355458TRLO1.1.1
CHIX
31
647
12/09/2025 12:12:58
00487355459TRLO1.1.1
CHIX
32
646
12/09/2025 12:13:18
00487355561TRLO1.1.1
XLON
97
646
12/09/2025 12:13:18
00487355560TRLO1.1.1
XLON
7
646
12/09/2025 12:13:18
00487355562TRLO1.1.1
XLON
89
646.5
12/09/2025 12:16:30
00487356147TRLO1.1.1
XLON
18
646.5
12/09/2025 12:16:30
00487356149TRLO1.1.1
XLON
29
646.5
12/09/2025 12:16:30
00487356148TRLO1.1.1
XLON
65
646.5
12/09/2025 12:19:20
00487356768TRLO1.1.1
XLON
11
646.5
12/09/2025 12:19:20
00487356769TRLO1.1.1
XLON
22
646.5
12/09/2025 12:19:20
00487356770TRLO1.1.1
XLON
38
646.5
12/09/2025 12:19:20
00487356771TRLO1.1.1
XLON
23
646.5
12/09/2025 12:21:06
00487357184TRLO1.1.1
CHIX
24
646.5
12/09/2025 12:21:06
00487357185TRLO1.1.1
CHIX
136
646.5
12/09/2025 12:26:54
00487358423TRLO1.1.1
XLON
48
647.5
12/09/2025 12:29:01
00487358972TRLO1.1.1
CHIX
11
647.5
12/09/2025 12:37:49
00487361063TRLO1.1.1
XLON
261
647.5
12/09/2025 12:37:49
00487361064TRLO1.1.1
XLON
49
647.5
12/09/2025 12:37:52
00487361068TRLO1.1.1
CHIX
29
647.5
12/09/2025 12:42:51
00487362300TRLO1.1.1
XLON
107
647.5
12/09/2025 12:42:51
00487362301TRLO1.1.1
XLON
136
647.5
12/09/2025 12:46:58
00487363193TRLO1.1.1
XLON
33
647.5
12/09/2025 12:50:55
00487364216TRLO1.1.1
XLON
2
647.5
12/09/2025 12:50:55
00487364217TRLO1.1.1
XLON
20
647.5
12/09/2025 12:50:55
00487364218TRLO1.1.1
XLON
217
647.5
12/09/2025 12:54:02
00487364939TRLO1.1.1
XLON
52
647.5
12/09/2025 12:56:55
00487365640TRLO1.1.1
CHIX
46
647.5
12/09/2025 12:56:55
00487365641TRLO1.1.1
XLON
63
647.5
12/09/2025 12:56:55
00487365642TRLO1.1.1
XLON
27
647.5
12/09/2025 12:56:55
00487365643TRLO1.1.1
XLON
2
647.5
12/09/2025 13:01:15
00487366761TRLO1.1.1
XLON
38
647.5
12/09/2025 13:01:15
00487366760TRLO1.1.1
XLON
74
647.5
12/09/2025 13:03:39
00487367428TRLO1.1.1
XLON
22
647.5
12/09/2025 13:03:39
00487367429TRLO1.1.1
XLON
5
647.5
12/09/2025 13:07:03
00487368254TRLO1.1.1
XLON
35
648.5
12/09/2025 13:17:29
00487370718TRLO1.1.1
XLON
205
648.5
12/09/2025 13:17:29
00487370717TRLO1.1.1
XLON
89
648.5
12/09/2025 13:21:21
00487371617TRLO1.1.1
XLON
15
648.5
12/09/2025 13:21:21
00487371618TRLO1.1.1
XLON
32
648.5
12/09/2025 13:21:21
00487371619TRLO1.1.1
XLON
15
648.5
12/09/2025 13:24:28
00487372329TRLO1.1.1
XLON
64
648.5
12/09/2025 13:24:28
00487372328TRLO1.1.1
XLON
57
648.5
12/09/2025 13:24:28
00487372330TRLO1.1.1
XLON
58
648.5
12/09/2025 13:27:38
00487372973TRLO1.1.1
XLON
61
648.5
12/09/2025 13:27:38
00487372974TRLO1.1.1
XLON
17
648.5
12/09/2025 13:27:38
00487372975TRLO1.1.1
XLON
14
648
12/09/2025 13:36:47
00487375682TRLO1.1.1
BATE
122
648
12/09/2025 13:36:47
00487375683TRLO1.1.1
BATE
136
647.5
12/09/2025 13:41:08
00487377094TRLO1.1.1
XLON
135
648
12/09/2025 13:43:58
00487377850TRLO1.1.1
XLON
1
648
12/09/2025 13:44:00
00487377857TRLO1.1.1
XLON
31
648
12/09/2025 13:45:31
00487378222TRLO1.1.1
BATE
25
649
12/09/2025 13:50:43
00487379819TRLO1.1.1
XLON
107
649
12/09/2025 13:50:43
00487379818TRLO1.1.1
XLON
107
649
12/09/2025 13:50:43
00487379820TRLO1.1.1
XLON
4
649
12/09/2025 13:50:43
00487379822TRLO1.1.1
XLON
7
649
12/09/2025 13:50:43
00487379821TRLO1.1.1
XLON
22
649
12/09/2025 13:50:43
00487379823TRLO1.1.1
XLON
136
649
12/09/2025 13:53:05
00487380688TRLO1.1.1
XLON
52
649
12/09/2025 13:53:13
00487380724TRLO1.1.1
BATE
84
649
12/09/2025 13:53:13
00487380725TRLO1.1.1
BATE
3
649.5
12/09/2025 13:54:14
00487380984TRLO1.1.1
CHIX
63
649.5
12/09/2025 13:54:14
00487380985TRLO1.1.1
CHIX
15
649
12/09/2025 14:07:32
00487385320TRLO1.1.1
XLON
38
649
12/09/2025 14:07:32
00487385322TRLO1.1.1
XLON
83
649
12/09/2025 14:07:32
00487385321TRLO1.1.1
XLON
112
649
12/09/2025 14:09:53
00487386035TRLO1.1.1
XLON
6
649
12/09/2025 14:09:53
00487386037TRLO1.1.1
XLON
18
649
12/09/2025 14:09:53
00487386036TRLO1.1.1
XLON
95
649
12/09/2025 14:12:10
00487386853TRLO1.1.1
XLON
41
649.5
12/09/2025 14:15:35
00487388054TRLO1.1.1
XLON
95
649.5
12/09/2025 14:15:35
00487388053TRLO1.1.1
XLON
29
649.5
12/09/2025 14:18:03
00487388894TRLO1.1.1
XLON
107
649.5
12/09/2025 14:18:03
00487388895TRLO1.1.1
XLON
11
649.5
12/09/2025 14:20:12
00487389783TRLO1.1.1
XLON
15
649.5
12/09/2025 14:20:12
00487389785TRLO1.1.1
XLON
100
649.5
12/09/2025 14:20:12
00487389784TRLO1.1.1
XLON
10
649.5
12/09/2025 14:20:12
00487389786TRLO1.1.1
XLON
22
649
12/09/2025 14:20:48
00487390028TRLO1.1.1
BATE
114
649
12/09/2025 14:20:48
00487390027TRLO1.1.1
BATE
23
649.5
12/09/2025 14:22:53
00487390870TRLO1.1.1
CHIX
95
649
12/09/2025 14:25:41
00487392393TRLO1.1.1
XLON
39
649.5
12/09/2025 14:28:56
00487393779TRLO1.1.1
XLON
115
649.5
12/09/2025 14:28:56
00487393778TRLO1.1.1
XLON
8
649.5
12/09/2025 14:28:56
00487393780TRLO1.1.1
XLON
15
649.5
12/09/2025 14:28:56
00487393781TRLO1.1.1
XLON
136
649.5
12/09/2025 14:30:27
00487395393TRLO1.1.1
BATE
136
649.5
12/09/2025 14:31:01
00487395936TRLO1.1.1
XLON
35
650.5
12/09/2025 14:34:46
00487399061TRLO1.1.1
AQXE
81
650.5
12/09/2025 14:34:51
00487399127TRLO1.1.1
CHIX
44
650.5
12/09/2025 14:34:52
00487399138TRLO1.1.1
TRQX
81
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401700TRLO1.1.1
CHIX
1
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401703TRLO1.1.1
AQXE
4
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401701TRLO1.1.1
AQXE
12
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401702TRLO1.1.1
AQXE
2
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401704TRLO1.1.1
AQXE
21
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401705TRLO1.1.1
TRQX
23
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401706TRLO1.1.1
TRQX
16
650.5
12/09/2025 14:38:02
00487401707TRLO1.1.1
AQXE
57
651
12/09/2025 14:40:00
00487403054TRLO1.1.1
XLON
43
651
12/09/2025 14:40:00
00487403057TRLO1.1.1
XLON
58
651
12/09/2025 14:40:00
00487403055TRLO1.1.1
XLON
114
651
12/09/2025 14:40:00
00487403056TRLO1.1.1
XLON
16
651
12/09/2025 14:40:08
00487403148TRLO1.1.1
BATE
120
651
12/09/2025 14:40:08
00487403149TRLO1.1.1
BATE
59
651
12/09/2025 14:40:08
00487403150TRLO1.1.1
XLON
75
651
12/09/2025 14:40:08
00487403151TRLO1.1.1
XLON
410
651
12/09/2025 14:40:08
00487403152TRLO1.1.1
XLON
272
650.5
12/09/2025 14:40:59
00487403835TRLO1.1.1
XLON
136
650.5
12/09/2025 14:40:59
00487403836TRLO1.1.1
BATE
3
650.5
12/09/2025 14:41:43
00487404491TRLO1.1.1
XLON
71
650.5
12/09/2025 14:41:43
00487404490TRLO1.1.1
XLON
7
650.5
12/09/2025 14:41:43
00487404492TRLO1.1.1
XLON
55
650.5
12/09/2025 14:41:43
00487404493TRLO1.1.1
XLON
81
650.5
12/09/2025 14:43:52
00487405943TRLO1.1.1
CHIX
17
650.5
12/09/2025 14:43:52
00487405944TRLO1.1.1
TRQX
106
650.5
12/09/2025 14:43:58
00487406022TRLO1.1.1
XLON
22
650.5
12/09/2025 14:43:58
00487406023TRLO1.1.1
XLON
27
650.5
12/09/2025 14:45:13
00487407031TRLO1.1.1
TRQX
35
650.5
12/09/2025 14:45:13
00487407030TRLO1.1.1
AQXE
136
650
12/09/2025 14:45:18
00487407177TRLO1.1.1
BATE
144
650
12/09/2025 14:45:18
00487407178TRLO1.1.1
XLON
95
650
12/09/2025 14:47:45
00487408904TRLO1.1.1
XLON
114
650
12/09/2025 14:48:09
00487409158TRLO1.1.1
BATE
44
650.5
12/09/2025 14:50:02
00487410576TRLO1.1.1
TRQX
81
650.5
12/09/2025 14:50:02
00487410575TRLO1.1.1
CHIX
272
650.5
12/09/2025 14:50:13
00487410681TRLO1.1.1
XLON
22
650
12/09/2025 14:50:13
00487410683TRLO1.1.1
BATE
35
649.5
12/09/2025 14:50:13
00487410684TRLO1.1.1
AQXE
136
650
12/09/2025 14:52:11
00487411773TRLO1.1.1
BATE
38
649.5
12/09/2025 14:54:44
00487413060TRLO1.1.1
XLON
98
649.5
12/09/2025 14:54:44
00487413061TRLO1.1.1
XLON
177
649.5
12/09/2025 14:54:44
00487413062TRLO1.1.1
XLON
48
649.5
12/09/2025 14:54:44
00487413064TRLO1.1.1
XLON
88
649.5
12/09/2025 14:54:44
00487413063TRLO1.1.1
XLON
136
649.5
12/09/2025 14:54:44
00487413065TRLO1.1.1
XLON
44
650
12/09/2025 14:55:42
00487413580TRLO1.1.1
TRQX
136
649.5
12/09/2025 14:58:27
00487414949TRLO1.1.1
XLON
31
648.5
12/09/2025 15:00:39
00487416220TRLO1.1.1
XLON
5
648.5
12/09/2025 15:00:39
00487416226TRLO1.1.1
XLON
11
648.5
12/09/2025 15:00:39
00487416224TRLO1.1.1
XLON
89
648.5
12/09/2025 15:00:39
00487416222TRLO1.1.1
XLON
68
648.5
12/09/2025 15:01:23
00487416642TRLO1.1.1
BATE
68
648.5
12/09/2025 15:01:23
00487416643TRLO1.1.1
BATE
101
648
12/09/2025 15:02:51
00487417730TRLO1.1.1
XLON
114
648
12/09/2025 15:02:51
00487417731TRLO1.1.1
XLON
57
648.5
12/09/2025 15:02:51
00487417732TRLO1.1.1
XLON
39
648
12/09/2025 15:03:40
00487418163TRLO1.1.1
AQXE
136
648
12/09/2025 15:05:14
00487419169TRLO1.1.1
XLON
46
647.5
12/09/2025 15:07:29
00487420221TRLO1.1.1
XLON
28
647.5
12/09/2025 15:07:29
00487420223TRLO1.1.1
XLON
62
647.5
12/09/2025 15:07:29
00487420222TRLO1.1.1
XLON
74
647
12/09/2025 15:07:59
00487420743TRLO1.1.1
XLON
68
647
12/09/2025 15:09:07
00487421405TRLO1.1.1
BATE
68
647
12/09/2025 15:09:07
00487421406TRLO1.1.1
BATE
62
647
12/09/2025 15:09:07
00487421407TRLO1.1.1
XLON
1
647.5
12/09/2025 15:10:39
00487422477TRLO1.1.1
TRQX
15
648
12/09/2025 15:10:39
00487422478TRLO1.1.1
TRQX
35
648
12/09/2025 15:10:39
00487422479TRLO1.1.1
TRQX
33
647
12/09/2025 15:10:41
00487422492TRLO1.1.1
CHIX
41
648
12/09/2025 15:10:48
00487422597TRLO1.1.1
AQXE
46
647
12/09/2025 15:11:28
00487423085TRLO1.1.1
XLON
226
647
12/09/2025 15:11:28
00487423084TRLO1.1.1
XLON
39
647
12/09/2025 15:13:30
00487424413TRLO1.1.1
CHIX
136
647
12/09/2025 15:13:30
00487424414TRLO1.1.1
BATE
136
647
12/09/2025 15:13:30
00487424415TRLO1.1.1
XLON
23
647
12/09/2025 15:13:30
00487424419TRLO1.1.1
CHIX
17
648
12/09/2025 15:16:49
00487426253TRLO1.1.1
TRQX
34
648
12/09/2025 15:16:49
00487426254TRLO1.1.1
TRQX
10
647
12/09/2025 15:17:51
00487426830TRLO1.1.1
CHIX
136
647
12/09/2025 15:17:51
00487426829TRLO1.1.1
BATE
41
647
12/09/2025 15:17:51
00487426832TRLO1.1.1
AQXE
85
647
12/09/2025 15:17:51
00487426831TRLO1.1.1
CHIX
136
647
12/09/2025 15:17:51
00487426833TRLO1.1.1
XLON
136
647
12/09/2025 15:17:51
00487426835TRLO1.1.1
XLON
272
647
12/09/2025 15:17:51
00487426834TRLO1.1.1
XLON
136
647
12/09/2025 15:20:16
00487428242TRLO1.1.1
BATE
11
648
12/09/2025 15:22:59
00487429708TRLO1.1.1
TRQX
20
648
12/09/2025 15:22:59
00487429709TRLO1.1.1
TRQX
20
648
12/09/2025 15:22:59
00487429710TRLO1.1.1
TRQX
95
646.5
12/09/2025 15:23:01
00487429724TRLO1.1.1
CHIX
5
647
12/09/2025 15:23:19
00487429856TRLO1.1.1
AQXE
36
647
12/09/2025 15:23:19
00487429857TRLO1.1.1
AQXE
136
646.5
12/09/2025 15:23:35
00487430024TRLO1.1.1
BATE
7
646
12/09/2025 15:25:35
00487431563TRLO1.1.1
XLON
265
646
12/09/2025 15:25:36
00487431615TRLO1.1.1
XLON
62
646
12/09/2025 15:25:36
00487431617TRLO1.1.1
XLON
136
646
12/09/2025 15:25:36
00487431618TRLO1.1.1
XLON
136
646
12/09/2025 15:25:36
00487431619TRLO1.1.1
XLON
482
646
12/09/2025 15:25:36
00487431616TRLO1.1.1
XLON
136
645
12/09/2025 15:27:27
00487432750TRLO1.1.1
BATE
272
645
12/09/2025 15:28:17
00487433182TRLO1.1.1
XLON
95
645
12/09/2025 15:29:11
00487433669TRLO1.1.1
CHIX
41
644.5
12/09/2025 15:30:11
00487434319TRLO1.1.1
AQXE
51
644.5
12/09/2025 15:30:11
00487434320TRLO1.1.1
TRQX
92
645
12/09/2025 15:30:31
00487434533TRLO1.1.1
XLON
180
645
12/09/2025 15:30:31
00487434534TRLO1.1.1
XLON
49
645
12/09/2025 15:32:50
00487435933TRLO1.1.1
XLON
23
645
12/09/2025 15:32:50
00487435935TRLO1.1.1
XLON
200
645
12/09/2025 15:32:50
00487435934TRLO1.1.1
XLON
136
644.5
12/09/2025 15:32:50
00487435936TRLO1.1.1
BATE
136
644.5
12/09/2025 15:34:47
00487437001TRLO1.1.1
XLON
55
644
12/09/2025 15:35:56
00487437954TRLO1.1.1
BATE
81
644
12/09/2025 15:35:56
00487437955TRLO1.1.1
BATE
95
644
12/09/2025 15:36:12
00487438171TRLO1.1.1
CHIX
19
644
12/09/2025 15:40:19
00487440622TRLO1.1.1
BATE
38
644
12/09/2025 15:40:19
00487440621TRLO1.1.1
BATE
79
644
12/09/2025 15:40:19
00487440623TRLO1.1.1
BATE
75
644
12/09/2025 15:40:26
00487440711TRLO1.1.1
XLON
61
644
12/09/2025 15:40:26
00487440712TRLO1.1.1
XLON
17
644
12/09/2025 15:40:34
00487440807TRLO1.1.1
TRQX
2
644.5
12/09/2025 15:41:53
00487441736TRLO1.1.1
XLON
87
644.5
12/09/2025 15:41:53
00487441737TRLO1.1.1
XLON
183
644.5
12/09/2025 15:41:53
00487441738TRLO1.1.1
XLON
24
644.5
12/09/2025 15:43:50
00487442744TRLO1.1.1
XLON
112
644.5
12/09/2025 15:43:50
00487442745TRLO1.1.1
XLON
95
644.5
12/09/2025 15:44:50
00487443588TRLO1.1.1
CHIX
26
644.5
12/09/2025 15:46:00
00487444217TRLO1.1.1
XLON
83
644.5
12/09/2025 15:46:00
00487444218TRLO1.1.1
XLON
163
644.5
12/09/2025 15:46:00
00487444219TRLO1.1.1
XLON
27
644.5
12/09/2025 15:48:35
00487445633TRLO1.1.1
XLON
45
644.5
12/09/2025 15:48:35
00487445632TRLO1.1.1
XLON
84
644.5
12/09/2025 15:48:35
00487445634TRLO1.1.1
XLON
116
644.5
12/09/2025 15:48:35
00487445635TRLO1.1.1
XLON
41
644
12/09/2025 15:48:35
00487445637TRLO1.1.1
AQXE
41
644
12/09/2025 15:48:35
00487445638TRLO1.1.1
AQXE
136
644
12/09/2025 15:48:35
00487445636TRLO1.1.1
BATE
136
644
12/09/2025 15:48:35
00487445639TRLO1.1.1
XLON
136
644
12/09/2025 15:48:35
00487445640TRLO1.1.1
XLON
136
644
12/09/2025 15:48:35
00487445641TRLO1.1.1
XLON
34
644
12/09/2025 15:48:35
00487445642TRLO1.1.1
TRQX
51
644
12/09/2025 15:50:14
00487446716TRLO1.1.1
TRQX
95
644
12/09/2025 15:50:25
00487446781TRLO1.1.1
CHIX
136
644
12/09/2025 15:50:26
00487446783TRLO1.1.1
BATE
136
644
12/09/2025 15:50:32
00487446860TRLO1.1.1
XLON
41
644
12/09/2025 15:50:45
00487447014TRLO1.1.1
AQXE
51
644
12/09/2025 15:52:00
00487447744TRLO1.1.1
TRQX
31
644
12/09/2025 15:52:52
00487448349TRLO1.1.1
XLON
62
644
12/09/2025 15:52:52
00487448350TRLO1.1.1
XLON
179
644
12/09/2025 15:52:52
00487448351TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 15:55:14
00487450078TRLO1.1.1
BATE
136
643.5
12/09/2025 15:55:14
00487450079TRLO1.1.1
XLON
48
643.5
12/09/2025 15:57:14
00487451640TRLO1.1.1
TRQX
3
643.5
12/09/2025 15:57:14
00487451641TRLO1.1.1
TRQX
95
643.5
12/09/2025 15:57:31
00487451786TRLO1.1.1
CHIX
136
643.5
12/09/2025 15:57:45
00487451871TRLO1.1.1
XLON
41
643.5
12/09/2025 15:57:49
00487451902TRLO1.1.1
AQXE
136
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454650TRLO1.1.1
BATE
57
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454651TRLO1.1.1
BATE
79
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454652TRLO1.1.1
BATE
136
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454653TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454654TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454655TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454656TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 16:01:35
00487454657TRLO1.1.1
XLON
51
643.5
12/09/2025 16:02:07
00487455098TRLO1.1.1
TRQX
78
643.5
12/09/2025 16:02:29
00487455339TRLO1.1.1
CHIX
17
643.5
12/09/2025 16:02:43
00487455520TRLO1.1.1
CHIX
41
643.5
12/09/2025 16:02:43
00487455519TRLO1.1.1
AQXE
100
643.5
12/09/2025 16:05:28
00487457730TRLO1.1.1
BATE
36
643.5
12/09/2025 16:05:28
00487457731TRLO1.1.1
BATE
136
643.5
12/09/2025 16:05:28
00487457732TRLO1.1.1
XLON
408
643.5
12/09/2025 16:05:28
00487457733TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 16:05:28
00487457734TRLO1.1.1
XLON
136
643.5
12/09/2025 16:05:28
00487457735TRLO1.1.1
XLON
51
643.5
12/09/2025 16:05:31
00487457784TRLO1.1.1
TRQX
95
643
12/09/2025 16:05:42
00487457940TRLO1.1.1
CHIX
41
643.5
12/09/2025 16:05:50
00487458001TRLO1.1.1
AQXE
100
644.5
12/09/2025 16:07:30
00487459229TRLO1.1.1
XLON
34
644.5
12/09/2025 16:07:31
00487459235TRLO1.1.1
XLON
215
644.5
12/09/2025 16:07:31
00487459234TRLO1.1.1
XLON
59
644.5
12/09/2025 16:07:31
00487459236TRLO1.1.1
XLON
51
644
12/09/2025 16:07:46
00487459480TRLO1.1.1
BATE
136
645
12/09/2025 16:09:46
00487460897TRLO1.1.1
BATE
136
645
12/09/2025 16:10:38
00487461467TRLO1.1.1
XLON
68
645
12/09/2025 16:10:38
00487461468TRLO1.1.1
XLON
68
645
12/09/2025 16:10:38
00487461469TRLO1.1.1
XLON
22
645
12/09/2025 16:10:51
00487461644TRLO1.1.1
CHIX
73
645
12/09/2025 16:10:51
00487461643TRLO1.1.1
CHIX
75
645
12/09/2025 16:11:12
00487461908TRLO1.1.1
XLON
27
645
12/09/2025 16:11:12
00487461911TRLO1.1.1
XLON
70
645
12/09/2025 16:11:12
00487461909TRLO1.1.1
XLON
100
645
12/09/2025 16:11:12
00487461910TRLO1.1.1
XLON
136
645
12/09/2025 16:11:36
00487462157TRLO1.1.1
BATE
24
645
12/09/2025 16:12:26
00487462858TRLO1.1.1
XLON
2
645
12/09/2025 16:12:26
00487462860TRLO1.1.1
XLON
82
645
12/09/2025 16:12:26
00487462859TRLO1.1.1
XLON
164
645
12/09/2025 16:12:26
00487462861TRLO1.1.1
XLON
41
644.5
12/09/2025 16:12:33
00487462942TRLO1.1.1
AQXE
51
644.5
12/09/2025 16:12:34
00487462943TRLO1.1.1
TRQX
95
644.5
12/09/2025 16:13:07
00487463278TRLO1.1.1
CHIX
15
644.5
12/09/2025 16:13:47
00487463766TRLO1.1.1
BATE
206
644.5
12/09/2025 16:13:47
00487463765TRLO1.1.1
BATE
136
644.5
12/09/2025 16:13:53
00487463803TRLO1.1.1
XLON
136
644.5
12/09/2025 16:13:53
00487463804TRLO1.1.1
XLON
51
644
12/09/2025 16:14:55
00487464546TRLO1.1.1
TRQX
140
644
12/09/2025 16:15:00
00487464709TRLO1.1.1
CHIX
81
644
12/09/2025 16:15:00
00487464710TRLO1.1.1
CHIX
136
644.5
12/09/2025 16:15:04
00487464784TRLO1.1.1
AQXE
70
644.5
12/09/2025 16:15:08
00487464839TRLO1.1.1
XLON
338
644.5
12/09/2025 16:15:08
00487464840TRLO1.1.1
XLON
203
645
12/09/2025 16:16:10
00487465577TRLO1.1.1
BATE
219
645
12/09/2025 16:16:10
00487465576TRLO1.1.1
BATE
446
645
12/09/2025 16:17:03
00487466137TRLO1.1.1
XLON
136
645
12/09/2025 16:17:03
00487466139TRLO1.1.1
XLON
293
645
12/09/2025 16:17:03
00487466138TRLO1.1.1
XLON
479
644.5
12/09/2025 16:18:03
00487466748TRLO1.1.1
XLON
157
645
12/09/2025 16:18:05
00487466763TRLO1.1.1
BATE
103
645
12/09/2025 16:18:05
00487466764TRLO1.1.1
BATE
86
644.5
12/09/2025 16:18:05
00487466774TRLO1.1.1
CHIX
36
644.5
12/09/2025 16:18:06
00487466781TRLO1.1.1
AQXE
170
644.5
12/09/2025 16:18:06
00487466782TRLO1.1.1
TRQX
72
644.5
12/09/2025 16:19:57
00487468050TRLO1.1.1
XLON
72
644.5
12/09/2025 16:19:57
00487468051TRLO1.1.1
XLON
78
644.5
12/09/2025 16:19:57
00487468048TRLO1.1.1
XLON
282
644.5
12/09/2025 16:19:57
00487468049TRLO1.1.1
XLON
6
644.5
12/09/2025 16:19:57
00487468053TRLO1.1.1
XLON
32
644.5
12/09/2025 16:19:57
00487468052TRLO1.1.1
XLON
142
644
12/09/2025 16:20:17
00487468335TRLO1.1.1
BATE
39
644
12/09/2025 16:20:40
00487468575TRLO1.1.1
TRQX
31
644
12/09/2025 16:20:41
00487468584TRLO1.1.1
AQXE
16
644
12/09/2025 16:20:43
00487468676TRLO1.1.1
CHIX
57
644
12/09/2025 16:20:43
00487468675TRLO1.1.1
CHIX
288
643.5
12/09/2025 16:22:13
00487469755TRLO1.1.1
XLON
191
643.5
12/09/2025 16:22:13
00487469756TRLO1.1.1
XLON
1
644
12/09/2025 16:22:16
00487469792TRLO1.1.1
BATE
128
644
12/09/2025 16:22:16
00487469793TRLO1.1.1
BATE
30
644
12/09/2025 16:23:13
00487470556TRLO1.1.1
AQXE
1
644
12/09/2025 16:23:13
00487470557TRLO1.1.1
AQXE
16
644
12/09/2025 16:23:14
00487470564TRLO1.1.1
TRQX
23
644
12/09/2025 16:23:14
00487470565TRLO1.1.1
TRQX
448
644
12/09/2025 16:24:20
00487471370TRLO1.1.1
XLON
100
644
12/09/2025 16:24:21
00487471374TRLO1.1.1
CHIX
168
644
12/09/2025 16:24:54
00487471969TRLO1.1.1
BATE
21
644
12/09/2025 16:25:27
00487472357TRLO1.1.1
TRQX
17
644
12/09/2025 16:25:30
00487472382TRLO1.1.1
AQXE
8
644
12/09/2025 16:26:15
00487473103TRLO1.1.1
CHIX
322
644
12/09/2025 16:26:35
00487473578TRLO1.1.1
XLON
153
644
12/09/2025 16:26:35
00487473579TRLO1.1.1
XLON
66
644
12/09/2025 16:27:01
00487474064TRLO1.1.1
BATE
112
643
12/09/2025 16:27:54
00487474641TRLO1.1.1
XLON
22
643
12/09/2025 16:28:19
00487474918TRLO1.1.1
XLON
30
643
12/09/2025 16:28:19
00487474919TRLO1.1.1
XLON