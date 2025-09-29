Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 29
www.bodycote.com
29 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
26 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,188
Highest price paid per share (pence per share):
639.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
630.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
635.87p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,699,513 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,610,891 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,756,659 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
179
639
26/09/2025 08:09:10
00490324915TRLO1.1.1
XLON
28
639
26/09/2025 08:13:26
00490325603TRLO1.1.1
CHIX
179
639
26/09/2025 08:13:26
00490325604TRLO1.1.1
XLON
66
638.5
26/09/2025 08:15:02
00490325946TRLO1.1.1
BATE
28
638.5
26/09/2025 08:16:33
00490326375TRLO1.1.1
CHIX
66
638.5
26/09/2025 08:17:30
00490326667TRLO1.1.1
BATE
179
635.5
26/09/2025 08:31:53
00490329701TRLO1.1.1
XLON
12
637
26/09/2025 08:49:26
00490332541TRLO1.1.1
BATE
30
637.5
26/09/2025 08:50:29
00490332722TRLO1.1.1
CHIX
10
638
26/09/2025 08:50:29
00490332723TRLO1.1.1
TRQX
1
638
26/09/2025 08:50:29
00490332724TRLO1.1.1
TRQX
2
638
26/09/2025 08:50:29
00490332725TRLO1.1.1
TRQX
57
638
26/09/2025 08:51:21
00490332861TRLO1.1.1
BATE
30
638
26/09/2025 08:53:34
00490333352TRLO1.1.1
CHIX
13
638
26/09/2025 08:53:34
00490333353TRLO1.1.1
TRQX
69
638
26/09/2025 08:53:44
00490333395TRLO1.1.1
BATE
325
637
26/09/2025 08:55:29
00490333793TRLO1.1.1
XLON
33
637
26/09/2025 08:55:29
00490333794TRLO1.1.1
XLON
40
637
26/09/2025 08:57:49
00490334402TRLO1.1.1
XLON
139
637
26/09/2025 08:57:49
00490334403TRLO1.1.1
XLON
17
636
26/09/2025 08:59:42
00490334844TRLO1.1.1
AQXE
17
636
26/09/2025 08:59:42
00490334845TRLO1.1.1
AQXE
2
638
26/09/2025 09:02:46
00490335446TRLO1.1.1
TRQX
11
638
26/09/2025 09:02:46
00490335445TRLO1.1.1
TRQX
17
636
26/09/2025 09:03:03
00490335508TRLO1.1.1
AQXE
179
635
26/09/2025 09:03:12
00490335523TRLO1.1.1
XLON
7
635.5
26/09/2025 09:03:24
00490335583TRLO1.1.1
BATE
62
636.5
26/09/2025 09:03:24
00490335584TRLO1.1.1
BATE
30
635.5
26/09/2025 09:03:34
00490335646TRLO1.1.1
CHIX
12
635.5
26/09/2025 09:08:57
00490336797TRLO1.1.1
XLON
167
635.5
26/09/2025 09:08:57
00490336798TRLO1.1.1
XLON
13
637.5
26/09/2025 09:10:07
00490337076TRLO1.1.1
TRQX
17
636
26/09/2025 09:10:44
00490337189TRLO1.1.1
AQXE
69
636.5
26/09/2025 09:11:28
00490337319TRLO1.1.1
BATE
25
635.5
26/09/2025 09:11:45
00490337357TRLO1.1.1
CHIX
2
635.5
26/09/2025 09:11:50
00490337366TRLO1.1.1
CHIX
3
635.5
26/09/2025 09:15:47
00490338392TRLO1.1.1
CHIX
82
635.5
26/09/2025 09:15:57
00490338440TRLO1.1.1
XLON
97
635.5
26/09/2025 09:15:57
00490338439TRLO1.1.1
XLON
4
636.5
26/09/2025 09:22:09
00490339799TRLO1.1.1
BATE
65
636.5
26/09/2025 09:22:09
00490339800TRLO1.1.1
BATE
179
636
26/09/2025 09:24:11
00490340337TRLO1.1.1
XLON
179
636
26/09/2025 09:32:39
00490342044TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
26/09/2025 09:32:39
00490342046TRLO1.1.1
TRQX
30
635.5
26/09/2025 09:32:39
00490342045TRLO1.1.1
CHIX
13
635.5
26/09/2025 09:32:39
00490342047TRLO1.1.1
TRQX
9
636.5
26/09/2025 09:33:23
00490342270TRLO1.1.1
BATE
60
636.5
26/09/2025 09:33:23
00490342271TRLO1.1.1
BATE
15
636
26/09/2025 09:33:32
00490342298TRLO1.1.1
AQXE
30
636.5
26/09/2025 09:37:19
00490343048TRLO1.1.1
CHIX
179
636.5
26/09/2025 09:40:57
00490343877TRLO1.1.1
XLON
17
636
26/09/2025 09:41:17
00490343965TRLO1.1.1
AQXE
60
634
26/09/2025 09:50:59
00490346648TRLO1.1.1
XLON
9
634
26/09/2025 09:50:59
00490346651TRLO1.1.1
XLON
13
634
26/09/2025 09:50:59
00490346649TRLO1.1.1
XLON
80
634
26/09/2025 09:50:59
00490346650TRLO1.1.1
XLON
17
634
26/09/2025 09:50:59
00490346652TRLO1.1.1
XLON
32
634
26/09/2025 09:56:48
00490348262TRLO1.1.1
CHIX
14
634
26/09/2025 09:56:48
00490348265TRLO1.1.1
TRQX
19
634
26/09/2025 09:56:48
00490348264TRLO1.1.1
AQXE
76
634
26/09/2025 09:56:48
00490348263TRLO1.1.1
BATE
179
634
26/09/2025 09:58:50
00490348952TRLO1.1.1
XLON
32
634
26/09/2025 10:06:01
00490350704TRLO1.1.1
CHIX
179
634
26/09/2025 10:06:31
00490350816TRLO1.1.1
XLON
19
633.5
26/09/2025 10:06:32
00490350818TRLO1.1.1
AQXE
76
633.5
26/09/2025 10:06:32
00490350817TRLO1.1.1
BATE
14
633.5
26/09/2025 10:06:32
00490350819TRLO1.1.1
TRQX
179
633.5
26/09/2025 10:15:09
00490353519TRLO1.1.1
XLON
14
633.5
26/09/2025 10:15:54
00490353708TRLO1.1.1
TRQX
32
634
26/09/2025 10:17:06
00490353964TRLO1.1.1
CHIX
19
633.5
26/09/2025 10:18:08
00490354206TRLO1.1.1
AQXE
76
633.5
26/09/2025 10:18:08
00490354205TRLO1.1.1
BATE
40
633
26/09/2025 10:21:30
00490354875TRLO1.1.1
XLON
62
633
26/09/2025 10:21:30
00490354877TRLO1.1.1
XLON
77
633
26/09/2025 10:21:30
00490354876TRLO1.1.1
XLON
14
633.5
26/09/2025 10:24:11
00490355592TRLO1.1.1
TRQX
12
632
26/09/2025 10:25:12
00490355868TRLO1.1.1
CHIX
20
632
26/09/2025 10:25:12
00490355869TRLO1.1.1
CHIX
12
633.5
26/09/2025 10:26:05
00490356258TRLO1.1.1
AQXE
7
633.5
26/09/2025 10:26:05
00490356259TRLO1.1.1
AQXE
12
632.5
26/09/2025 10:26:23
00490356394TRLO1.1.1
BATE
40
632.5
26/09/2025 10:26:23
00490356393TRLO1.1.1
BATE
8
633.5
26/09/2025 10:26:23
00490356395TRLO1.1.1
BATE
16
633.5
26/09/2025 10:26:23
00490356396TRLO1.1.1
BATE
179
632.5
26/09/2025 10:26:56
00490356636TRLO1.1.1
XLON
14
633.5
26/09/2025 10:33:20
00490358108TRLO1.1.1
TRQX
35
632.5
26/09/2025 10:33:31
00490358138TRLO1.1.1
XLON
144
632.5
26/09/2025 10:33:31
00490358139TRLO1.1.1
XLON
32
632.5
26/09/2025 10:34:50
00490358428TRLO1.1.1
CHIX
19
633
26/09/2025 10:35:44
00490358773TRLO1.1.1
AQXE
6
633
26/09/2025 10:36:07
00490358825TRLO1.1.1
BATE
1
633
26/09/2025 10:36:07
00490358826TRLO1.1.1
BATE
14
633.5
26/09/2025 10:36:07
00490358828TRLO1.1.1
BATE
55
633.5
26/09/2025 10:36:07
00490358827TRLO1.1.1
BATE
69
632.5
26/09/2025 10:40:14
00490359854TRLO1.1.1
XLON
110
632.5
26/09/2025 10:40:14
00490359853TRLO1.1.1
XLON
14
632.5
26/09/2025 10:41:20
00490360149TRLO1.1.1
TRQX
30
632
26/09/2025 10:42:21
00490360361TRLO1.1.1
CHIX
2
632
26/09/2025 10:42:21
00490360362TRLO1.1.1
CHIX
6
632.5
26/09/2025 10:42:53
00490360458TRLO1.1.1
AQXE
13
633
26/09/2025 10:42:53
00490360459TRLO1.1.1
AQXE
76
633.5
26/09/2025 10:43:02
00490360502TRLO1.1.1
BATE
179
631.5
26/09/2025 10:43:22
00490360609TRLO1.1.1
XLON
1
632
26/09/2025 10:46:51
00490361535TRLO1.1.1
TRQX
12
632.5
26/09/2025 10:46:51
00490361536TRLO1.1.1
TRQX
1
632.5
26/09/2025 10:46:51
00490361537TRLO1.1.1
TRQX
179
631.5
26/09/2025 10:49:02
00490362215TRLO1.1.1
XLON
19
633
26/09/2025 10:51:32
00490362813TRLO1.1.1
AQXE
76
633
26/09/2025 10:52:17
00490362995TRLO1.1.1
BATE
179
632.5
26/09/2025 10:56:23
00490364192TRLO1.1.1
XLON
32
632.5
26/09/2025 10:56:27
00490364201TRLO1.1.1
CHIX
14
632.5
26/09/2025 10:57:07
00490364365TRLO1.1.1
TRQX
32
632.5
26/09/2025 11:01:25
00490365456TRLO1.1.1
CHIX
76
632.5
26/09/2025 11:01:25
00490365455TRLO1.1.1
BATE
179
632.5
26/09/2025 11:01:25
00490365457TRLO1.1.1
XLON
3
632.5
26/09/2025 11:05:19
00490366421TRLO1.1.1
TRQX
11
632.5
26/09/2025 11:05:19
00490366420TRLO1.1.1
TRQX
1
632.5
26/09/2025 11:07:06
00490366853TRLO1.1.1
AQXE
1
632.5
26/09/2025 11:07:06
00490366854TRLO1.1.1
AQXE
12
632.5
26/09/2025 11:08:00
00490366980TRLO1.1.1
AQXE
5
632.5
26/09/2025 11:09:05
00490367156TRLO1.1.1
AQXE
179
632.5
26/09/2025 11:09:08
00490367172TRLO1.1.1
XLON
20
632.5
26/09/2025 11:09:11
00490367179TRLO1.1.1
CHIX
12
632.5
26/09/2025 11:09:19
00490367199TRLO1.1.1
CHIX
1
632.5
26/09/2025 11:11:15
00490367680TRLO1.1.1
BATE
179
633
26/09/2025 11:14:41
00490368259TRLO1.1.1
XLON
32
633
26/09/2025 11:17:09
00490368857TRLO1.1.1
CHIX
75
632.5
26/09/2025 11:19:03
00490369406TRLO1.1.1
BATE
19
632.5
26/09/2025 11:21:17
00490369921TRLO1.1.1
AQXE
76
632.5
26/09/2025 11:21:17
00490369920TRLO1.1.1
BATE
14
632.5
26/09/2025 11:21:17
00490369924TRLO1.1.1
TRQX
19
632.5
26/09/2025 11:21:17
00490369922TRLO1.1.1
AQXE
179
632.5
26/09/2025 11:21:17
00490369923TRLO1.1.1
XLON
14
632.5
26/09/2025 11:23:21
00490370405TRLO1.1.1
TRQX
11
632.5
26/09/2025 11:24:13
00490370644TRLO1.1.1
CHIX
18
632.5
26/09/2025 11:24:13
00490370645TRLO1.1.1
CHIX
3
633
26/09/2025 11:24:13
00490370646TRLO1.1.1
CHIX
11
632.5
26/09/2025 11:24:43
00490370743TRLO1.1.1
XLON
78
632.5
26/09/2025 11:24:43
00490370744TRLO1.1.1
XLON
90
632.5
26/09/2025 11:24:43
00490370745TRLO1.1.1
XLON
19
632
26/09/2025 11:25:24
00490370946TRLO1.1.1
AQXE
18
632
26/09/2025 11:26:09
00490371057TRLO1.1.1
BATE
58
632.5
26/09/2025 11:26:09
00490371058TRLO1.1.1
BATE
2
632.5
26/09/2025 11:28:09
00490371475TRLO1.1.1
TRQX
12
632.5
26/09/2025 11:28:09
00490371474TRLO1.1.1
TRQX
179
631.5
26/09/2025 11:29:37
00490371771TRLO1.1.1
XLON
15
632
26/09/2025 11:30:39
00490371937TRLO1.1.1
CHIX
17
632
26/09/2025 11:30:39
00490371936TRLO1.1.1
CHIX
7
632
26/09/2025 11:31:16
00490372061TRLO1.1.1
AQXE
12
632
26/09/2025 11:31:16
00490372060TRLO1.1.1
AQXE
76
632.5
26/09/2025 11:31:42
00490372134TRLO1.1.1
BATE
179
632
26/09/2025 11:32:13
00490372207TRLO1.1.1
XLON
14
632.5
26/09/2025 11:32:23
00490372226TRLO1.1.1
TRQX
12
632
26/09/2025 11:34:04
00490372602TRLO1.1.1
CHIX
20
632
26/09/2025 11:35:14
00490372844TRLO1.1.1
CHIX
14
632.5
26/09/2025 11:35:14
00490372842TRLO1.1.1
BATE
62
632.5
26/09/2025 11:35:14
00490372843TRLO1.1.1
BATE
179
632
26/09/2025 11:35:14
00490372845TRLO1.1.1
XLON
19
632
26/09/2025 11:35:15
00490372850TRLO1.1.1
AQXE
14
632
26/09/2025 11:36:17
00490373030TRLO1.1.1
TRQX
6
632
26/09/2025 11:38:34
00490373406TRLO1.1.1
XLON
80
632
26/09/2025 11:38:34
00490373405TRLO1.1.1
XLON
93
632
26/09/2025 11:38:34
00490373407TRLO1.1.1
XLON
9
632
26/09/2025 11:39:37
00490373591TRLO1.1.1
CHIX
16
632
26/09/2025 11:39:37
00490373592TRLO1.1.1
CHIX
7
632
26/09/2025 11:39:37
00490373593TRLO1.1.1
CHIX
19
632
26/09/2025 11:41:32
00490374026TRLO1.1.1
AQXE
9
632
26/09/2025 11:42:51
00490374406TRLO1.1.1
BATE
67
632
26/09/2025 11:42:51
00490374407TRLO1.1.1
BATE
14
631.5
26/09/2025 11:43:47
00490374655TRLO1.1.1
TRQX
43
630.5
26/09/2025 11:44:31
00490374804TRLO1.1.1
XLON
136
630.5
26/09/2025 11:44:31
00490374803TRLO1.1.1
XLON
9
631
26/09/2025 11:48:37
00490375806TRLO1.1.1
CHIX
23
631
26/09/2025 11:48:37
00490375807TRLO1.1.1
CHIX
19
631
26/09/2025 11:50:36
00490376290TRLO1.1.1
AQXE
179
630.5
26/09/2025 11:50:49
00490376332TRLO1.1.1
XLON
12
631.5
26/09/2025 11:51:38
00490376498TRLO1.1.1
BATE
64
632
26/09/2025 11:51:38
00490376499TRLO1.1.1
BATE
2
630.5
26/09/2025 11:51:53
00490376574TRLO1.1.1
TRQX
12
630.5
26/09/2025 11:51:53
00490376573TRLO1.1.1
TRQX
179
630
26/09/2025 11:55:45
00490377502TRLO1.1.1
XLON
9
630.5
26/09/2025 11:56:29
00490377640TRLO1.1.1
CHIX
23
630.5
26/09/2025 11:56:29
00490377641TRLO1.1.1
CHIX
22
631.5
26/09/2025 12:02:55
00490379313TRLO1.1.1
XLON
157
631.5
26/09/2025 12:02:55
00490379312TRLO1.1.1
XLON
179
631.5
26/09/2025 12:04:44
00490379796TRLO1.1.1
XLON
179
633.5
26/09/2025 12:10:23
00490381146TRLO1.1.1
XLON
76
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382022TRLO1.1.1
BATE
76
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382023TRLO1.1.1
BATE
179
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382024TRLO1.1.1
XLON
4
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382027TRLO1.1.1
TRQX
10
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382026TRLO1.1.1
TRQX
29
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382025TRLO1.1.1
BATE
14
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382028TRLO1.1.1
TRQX
14
633.5
26/09/2025 12:14:14
00490382029TRLO1.1.1
TRQX
179
633.5
26/09/2025 12:19:03
00490383252TRLO1.1.1
XLON
19
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383660TRLO1.1.1
AQXE
19
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383662TRLO1.1.1
AQXE
19
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383663TRLO1.1.1
AQXE
32
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383661TRLO1.1.1
CHIX
14
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383665TRLO1.1.1
TRQX
19
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383664TRLO1.1.1
AQXE
47
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383666TRLO1.1.1
BATE
32
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383668TRLO1.1.1
CHIX
32
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383669TRLO1.1.1
CHIX
76
633.5
26/09/2025 12:20:30
00490383667TRLO1.1.1
BATE
13
633
26/09/2025 12:23:18
00490384289TRLO1.1.1
CHIX
19
633
26/09/2025 12:23:18
00490384290TRLO1.1.1
CHIX
179
633
26/09/2025 12:23:44
00490384418TRLO1.1.1
XLON
19
633.5
26/09/2025 12:25:21
00490384853TRLO1.1.1
AQXE
179
633.5
26/09/2025 12:32:48
00490386893TRLO1.1.1
XLON
14
634
26/09/2025 12:33:01
00490386920TRLO1.1.1
TRQX
14
634
26/09/2025 12:35:01
00490387486TRLO1.1.1
TRQX
179
633.5
26/09/2025 12:36:47
00490387893TRLO1.1.1
XLON
14
634
26/09/2025 12:36:53
00490387912TRLO1.1.1
TRQX
2
634
26/09/2025 12:38:55
00490388431TRLO1.1.1
TRQX
12
634
26/09/2025 12:38:55
00490388430TRLO1.1.1
TRQX
358
634
26/09/2025 12:40:13
00490388748TRLO1.1.1
XLON
176
634
26/09/2025 12:40:39
00490388904TRLO1.1.1
XLON
3
634
26/09/2025 12:44:06
00490389812TRLO1.1.1
XLON
3
634.5
26/09/2025 12:44:34
00490390068TRLO1.1.1
CHIX
29
634.5
26/09/2025 12:44:34
00490390069TRLO1.1.1
CHIX
9
635
26/09/2025 12:45:54
00490390456TRLO1.1.1
TRQX
5
635
26/09/2025 12:45:54
00490390457TRLO1.1.1
TRQX
122
634.5
26/09/2025 12:47:53
00490390923TRLO1.1.1
XLON
15
635
26/09/2025 12:47:53
00490390931TRLO1.1.1
BATE
35
635
26/09/2025 12:47:53
00490390932TRLO1.1.1
BATE
26
635
26/09/2025 12:47:53
00490390933TRLO1.1.1
BATE
32
635
26/09/2025 12:48:12
00490391052TRLO1.1.1
CHIX
228
635.5
26/09/2025 12:51:25
00490392039TRLO1.1.1
BATE
32
635.5
26/09/2025 12:51:31
00490392049TRLO1.1.1
CHIX
32
635.5
26/09/2025 12:51:31
00490392050TRLO1.1.1
CHIX
57
635.5
26/09/2025 12:51:31
00490392051TRLO1.1.1
AQXE
128
635.5
26/09/2025 12:54:18
00490392836TRLO1.1.1
XLON
10
635.5
26/09/2025 12:55:21
00490393191TRLO1.1.1
XLON
6
636
26/09/2025 12:55:25
00490393200TRLO1.1.1
CHIX
7
636
26/09/2025 12:55:25
00490393198TRLO1.1.1
CHIX
7
636
26/09/2025 12:55:25
00490393199TRLO1.1.1
CHIX
76
636
26/09/2025 12:57:00
00490393638TRLO1.1.1
BATE
12
636
26/09/2025 12:57:00
00490393639TRLO1.1.1
CHIX
12
636
26/09/2025 13:00:00
00490394455TRLO1.1.1
TRQX
2
636
26/09/2025 13:00:00
00490394459TRLO1.1.1
TRQX
36
636
26/09/2025 13:00:36
00490394611TRLO1.1.1
XLON
241
636
26/09/2025 13:00:36
00490394612TRLO1.1.1
XLON
76
637.5
26/09/2025 13:01:09
00490394723TRLO1.1.1
BATE
19
637
26/09/2025 13:07:52
00490396328TRLO1.1.1
AQXE
19
637
26/09/2025 13:07:52
00490396329TRLO1.1.1
AQXE
32
637
26/09/2025 13:07:52
00490396327TRLO1.1.1
CHIX
14
637.5
26/09/2025 13:07:52
00490396330TRLO1.1.1
TRQX
179
637
26/09/2025 13:09:26
00490396723TRLO1.1.1
XLON
19
637
26/09/2025 13:10:50
00490397031TRLO1.1.1
AQXE
32
637.5
26/09/2025 13:16:16
00490398388TRLO1.1.1
CHIX
32
637.5
26/09/2025 13:20:40
00490399653TRLO1.1.1
CHIX
76
637.5
26/09/2025 13:20:43
00490399673TRLO1.1.1
BATE
76
637.5
26/09/2025 13:26:36
00490401496TRLO1.1.1
BATE
76
637.5
26/09/2025 13:26:36
00490401497TRLO1.1.1
BATE
179
637.5
26/09/2025 13:26:36
00490401498TRLO1.1.1
XLON
179
637.5
26/09/2025 13:26:36
00490401499TRLO1.1.1
XLON
179
637.5
26/09/2025 13:26:36
00490401500TRLO1.1.1
XLON
32
638
26/09/2025 13:28:29
00490401925TRLO1.1.1
CHIX
7
638
26/09/2025 13:32:54
00490403658TRLO1.1.1
CHIX
25
638
26/09/2025 13:32:54
00490403657TRLO1.1.1
CHIX
42
638
26/09/2025 13:35:01
00490404316TRLO1.1.1
TRQX
179
638
26/09/2025 13:35:03
00490404372TRLO1.1.1
XLON
179
638
26/09/2025 13:36:42
00490404864TRLO1.1.1
XLON
73
637.5
26/09/2025 13:37:05
00490405011TRLO1.1.1
XLON
14
638
26/09/2025 13:37:16
00490405112TRLO1.1.1
TRQX
32
638
26/09/2025 13:38:02
00490405386TRLO1.1.1
CHIX
14
638
26/09/2025 13:40:22
00490406190TRLO1.1.1
TRQX
285
638
26/09/2025 13:40:22
00490406189TRLO1.1.1
XLON
1
638.5
26/09/2025 13:40:27
00490406206TRLO1.1.1
BATE
15
638.5
26/09/2025 13:40:27
00490406207TRLO1.1.1
BATE
60
638.5
26/09/2025 13:40:27
00490406208TRLO1.1.1
BATE
14
638
26/09/2025 13:42:25
00490406832TRLO1.1.1
TRQX
11
638.5
26/09/2025 13:42:32
00490406864TRLO1.1.1
BATE
65
638.5
26/09/2025 13:42:32
00490406866TRLO1.1.1
BATE
68
638
26/09/2025 13:44:15
00490407512TRLO1.1.1
XLON
111
638
26/09/2025 13:44:15
00490407513TRLO1.1.1
XLON
32
638
26/09/2025 13:44:36
00490407644TRLO1.1.1
CHIX
4
638.5
26/09/2025 13:44:38
00490407662TRLO1.1.1
BATE
72
638.5
26/09/2025 13:44:38
00490407663TRLO1.1.1
BATE
18
638
26/09/2025 13:46:21
00490408136TRLO1.1.1
XLON
161
638
26/09/2025 13:46:21
00490408137TRLO1.1.1
XLON
14
638
26/09/2025 13:46:23
00490408143TRLO1.1.1
TRQX
54
638
26/09/2025 13:46:59
00490408317TRLO1.1.1
BATE
9
638
26/09/2025 13:46:59
00490408318TRLO1.1.1
BATE
13
638.5
26/09/2025 13:46:59
00490408319TRLO1.1.1
BATE
9
638
26/09/2025 13:48:42
00490408833TRLO1.1.1
CHIX
11
638
26/09/2025 13:48:42
00490408834TRLO1.1.1
CHIX
12
638
26/09/2025 13:48:42
00490408835TRLO1.1.1
CHIX
179
638
26/09/2025 13:50:19
00490409310TRLO1.1.1
XLON
19
637.5
26/09/2025 13:52:23
00490410033TRLO1.1.1
AQXE
19
637.5
26/09/2025 13:52:23
00490410035TRLO1.1.1
AQXE
95
637.5
26/09/2025 13:52:23
00490410034TRLO1.1.1
AQXE
21
638
26/09/2025 13:54:30
00490410663TRLO1.1.1
BATE
10
638.5
26/09/2025 13:54:30
00490410665TRLO1.1.1
BATE
26
638.5
26/09/2025 13:54:30
00490410664TRLO1.1.1
BATE
19
638.5
26/09/2025 13:54:30
00490410666TRLO1.1.1
BATE
32
638
26/09/2025 13:55:46
00490411032TRLO1.1.1
CHIX
175
637.5
26/09/2025 13:56:21
00490411186TRLO1.1.1
XLON
11
638
26/09/2025 14:01:37
00490412854TRLO1.1.1
BATE
65
638.5
26/09/2025 14:01:37
00490412856TRLO1.1.1
BATE
32
638
26/09/2025 14:02:47
00490413368TRLO1.1.1
CHIX
358
637.5
26/09/2025 14:05:00
00490413967TRLO1.1.1
XLON
14
637.5
26/09/2025 14:05:00
00490413968TRLO1.1.1
TRQX
14
637.5
26/09/2025 14:05:00
00490413969TRLO1.1.1
TRQX
19
637.5
26/09/2025 14:05:00
00490413970TRLO1.1.1
AQXE
19
637.5
26/09/2025 14:07:15
00490414733TRLO1.1.1
AQXE
14
|
637.5
26/09/2025 14:07:31
00490414826TRLO1.1.1
TRQX
11
637.5
26/09/2025 14:09:36
00490415363TRLO1.1.1
BATE
13
637.5
26/09/2025 14:09:36
00490415364TRLO1.1.1
BATE
52
638.5
26/09/2025 14:09:36
00490415365TRLO1.1.1
BATE
183
637.5
26/09/2025 14:10:25
00490415662TRLO1.1.1
XLON
17
637.5
26/09/2025 14:10:30
00490415676TRLO1.1.1
CHIX
15
637.5
26/09/2025 14:11:32
00490415977TRLO1.1.1
CHIX
19
637.5
26/09/2025 14:13:18
00490416436TRLO1.1.1
AQXE
14
637.5
26/09/2025 14:13:28
00490416478TRLO1.1.1
TRQX
56
637.5
26/09/2025 14:14:02
00490416648TRLO1.1.1
XLON
5
637.5
26/09/2025 14:14:02
00490416650TRLO1.1.1
XLON
118
637.5
26/09/2025 14:14:02
00490416649TRLO1.1.1
XLON
25
638.5
26/09/2025 14:15:10
00490416916TRLO1.1.1
BATE
51
638.5
26/09/2025 14:15:10
00490416917TRLO1.1.1
BATE
13
637.5
26/09/2025 14:15:45
00490417164TRLO1.1.1
CHIX
19
637.5
26/09/2025 14:15:45
00490417165TRLO1.1.1
CHIX
179
636.5
26/09/2025 14:17:37
00490417809TRLO1.1.1
XLON
14
636.5
26/09/2025 14:18:31
00490418079TRLO1.1.1
TRQX
19
637.5
26/09/2025 14:18:39
00490418129TRLO1.1.1
AQXE
76
636
26/09/2025 14:20:17
00490418632TRLO1.1.1
BATE
32
636.5
26/09/2025 14:20:31
00490418706TRLO1.1.1
CHIX
179
636
26/09/2025 14:20:40
00490418748TRLO1.1.1
XLON
1
636.5
26/09/2025 14:21:55
00490419108TRLO1.1.1
TRQX
13
636.5
26/09/2025 14:21:55
00490419107TRLO1.1.1
TRQX
6
636.5
26/09/2025 14:22:04
00490419162TRLO1.1.1
AQXE
13
636.5
26/09/2025 14:22:04
00490419163TRLO1.1.1
AQXE
76
636
26/09/2025 14:23:10
00490419658TRLO1.1.1
BATE
179
636
26/09/2025 14:23:13
00490419672TRLO1.1.1
XLON
32
636
26/09/2025 14:23:21
00490419726TRLO1.1.1
CHIX
14
636
26/09/2025 14:25:55
00490420565TRLO1.1.1
TRQX
179
636
26/09/2025 14:25:55
00490420564TRLO1.1.1
XLON
19
636
26/09/2025 14:25:55
00490420566TRLO1.1.1
AQXE
76
636
26/09/2025 14:28:43
00490421525TRLO1.1.1
BATE
32
636
26/09/2025 14:29:04
00490421647TRLO1.1.1
CHIX
1
636.5
26/09/2025 14:30:53
00490423997TRLO1.1.1
XLON
53
636.5
26/09/2025 14:30:53
00490423995TRLO1.1.1
XLON
125
636.5
26/09/2025 14:30:53
00490423996TRLO1.1.1
XLON
179
636.5
26/09/2025 14:33:02
00490425654TRLO1.1.1
XLON
19
637
26/09/2025 14:33:33
00490426146TRLO1.1.1
AQXE
32
637
26/09/2025 14:33:33
00490426147TRLO1.1.1
CHIX
14
637
26/09/2025 14:33:33
00490426149TRLO1.1.1
TRQX
76
637
26/09/2025 14:33:33
00490426148TRLO1.1.1
BATE
31
636.5
26/09/2025 14:34:48
00490427202TRLO1.1.1
XLON
148
636.5
26/09/2025 14:34:48
00490427203TRLO1.1.1
XLON
13
636.5
26/09/2025 14:35:24
00490427674TRLO1.1.1
TRQX
1
637
26/09/2025 14:35:24
00490427675TRLO1.1.1
TRQX
2
635.5
26/09/2025 14:35:41
00490428006TRLO1.1.1
AQXE
17
635.5
26/09/2025 14:35:54
00490428199TRLO1.1.1
AQXE
179
636.5
26/09/2025 14:38:05
00490430101TRLO1.1.1
XLON
32
636
26/09/2025 14:38:37
00490430661TRLO1.1.1
CHIX
76
636
26/09/2025 14:38:37
00490430660TRLO1.1.1
BATE
14
636
26/09/2025 14:38:37
00490430662TRLO1.1.1
TRQX
19
635.5
26/09/2025 14:40:17
00490431826TRLO1.1.1
AQXE
80
635.5
26/09/2025 14:40:42
00490432034TRLO1.1.1
XLON
15
635.5
26/09/2025 14:40:42
00490432036TRLO1.1.1
XLON
84
635.5
26/09/2025 14:40:42
00490432035TRLO1.1.1
XLON
32
635.5
26/09/2025 14:41:20
00490432724TRLO1.1.1
CHIX
9
635.5
26/09/2025 14:41:28
00490432825TRLO1.1.1
TRQX
11
636
26/09/2025 14:44:00
00490434653TRLO1.1.1
BATE
8
636
26/09/2025 14:44:00
00490434654TRLO1.1.1
BATE
57
636
26/09/2025 14:44:00
00490434655TRLO1.1.1
BATE
59
636
26/09/2025 14:44:02
00490434672TRLO1.1.1
XLON
120
636
26/09/2025 14:44:02
00490434673TRLO1.1.1
XLON
4
636
26/09/2025 14:46:12
00490436690TRLO1.1.1
XLON
61
636
26/09/2025 14:46:12
00490436689TRLO1.1.1
XLON
17
636
26/09/2025 14:46:12
00490436692TRLO1.1.1
XLON
6
637
26/09/2025 14:47:15
00490437585TRLO1.1.1
BATE
64
637.5
26/09/2025 14:47:50
00490438002TRLO1.1.1
CHIX
31
637.5
26/09/2025 14:48:50
00490438827TRLO1.1.1
XLON
148
637.5
26/09/2025 14:48:50
00490438826TRLO1.1.1
XLON
179
637.5
26/09/2025 14:48:50
00490438828TRLO1.1.1
XLON
32
638
26/09/2025 14:52:43
00490442265TRLO1.1.1
CHIX
47
638
26/09/2025 14:52:43
00490442266TRLO1.1.1
TRQX
57
638
26/09/2025 14:52:53
00490442344TRLO1.1.1
XLON
57
638
26/09/2025 14:52:53
00490442345TRLO1.1.1
XLON
15
638
26/09/2025 14:52:53
00490442347TRLO1.1.1
XLON
65
638
26/09/2025 14:52:53
00490442346TRLO1.1.1
XLON
164
638
26/09/2025 14:52:53
00490442348TRLO1.1.1
XLON
54
638
26/09/2025 14:54:48
00490443579TRLO1.1.1
XLON
4
638
26/09/2025 14:54:48
00490443581TRLO1.1.1
XLON
127
638
26/09/2025 14:54:48
00490443580TRLO1.1.1
XLON
173
638
26/09/2025 14:54:48
00490443582TRLO1.1.1
XLON
32
637.5
26/09/2025 14:55:57
00490444352TRLO1.1.1
CHIX
32
637.5
26/09/2025 14:55:57
00490444353TRLO1.1.1
CHIX
14
638.5
26/09/2025 14:57:03
00490445102TRLO1.1.1
TRQX
14
638.5
26/09/2025 14:57:03
00490445103TRLO1.1.1
TRQX
157
638.5
26/09/2025 14:58:04
00490445780TRLO1.1.1
XLON
32
638.5
26/09/2025 14:59:06
00490446399TRLO1.1.1
CHIX
119
638.5
26/09/2025 14:59:06
00490446400TRLO1.1.1
XLON
95
638.5
26/09/2025 14:59:08
00490446450TRLO1.1.1
AQXE
374
638.5
26/09/2025 15:00:46
00490448289TRLO1.1.1
BATE
14
638.5
26/09/2025 15:00:46
00490448291TRLO1.1.1
TRQX
76
638.5
26/09/2025 15:00:46
00490448290TRLO1.1.1
BATE
179
638.5
26/09/2025 15:00:53
00490448345TRLO1.1.1
XLON
18
638.5
26/09/2025 15:02:46
00490449847TRLO1.1.1
AQXE
32
638.5
26/09/2025 15:02:46
00490449848TRLO1.1.1
CHIX
1
638.5
26/09/2025 15:02:46
00490449849TRLO1.1.1
AQXE
19
638.5
26/09/2025 15:02:46
00490449850TRLO1.1.1
AQXE
84
638.5
26/09/2025 15:03:01
00490450003TRLO1.1.1
XLON
95
638.5
26/09/2025 15:03:01
00490450004TRLO1.1.1
XLON
76
638
26/09/2025 15:03:10
00490450132TRLO1.1.1
BATE
1
638.5
26/09/2025 15:03:13
00490450159TRLO1.1.1
TRQX
13
638.5
26/09/2025 15:03:13
00490450160TRLO1.1.1
TRQX
32
638.5
26/09/2025 15:04:55
00490451437TRLO1.1.1
CHIX
19
638.5
26/09/2025 15:05:01
00490451495TRLO1.1.1
AQXE
82
638.5
26/09/2025 15:05:08
00490451640TRLO1.1.1
XLON
97
638.5
26/09/2025 15:05:08
00490451641TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
26/09/2025 15:05:27
00490451868TRLO1.1.1
TRQX
76
638
26/09/2025 15:05:27
00490451873TRLO1.1.1
BATE
7
638.5
26/09/2025 15:07:22
00490453205TRLO1.1.1
AQXE
12
638.5
26/09/2025 15:07:22
00490453206TRLO1.1.1
AQXE
179
637.5
26/09/2025 15:07:36
00490453413TRLO1.1.1
XLON
14
637.5
26/09/2025 15:07:52
00490453600TRLO1.1.1
TRQX
32
637.5
26/09/2025 15:08:05
00490453757TRLO1.1.1
CHIX
76
637
26/09/2025 15:08:59
00490454383TRLO1.1.1
BATE
7
637.5
26/09/2025 15:10:45
00490455622TRLO1.1.1
AQXE
12
638.5
26/09/2025 15:10:45
00490455623TRLO1.1.1
AQXE
12
637.5
26/09/2025 15:11:23
00490456195TRLO1.1.1
TRQX
2
637.5
26/09/2025 15:11:23
00490456196TRLO1.1.1
TRQX
32
637.5
26/09/2025 15:13:19
00490457819TRLO1.1.1
CHIX
76
637.5
26/09/2025 15:13:24
00490457873TRLO1.1.1
BATE
179
637.5
26/09/2025 15:13:24
00490457874TRLO1.1.1
XLON
179
637
26/09/2025 15:13:30
00490457999TRLO1.1.1
XLON
19
637.5
26/09/2025 15:14:32
00490458684TRLO1.1.1
AQXE
179
637
26/09/2025 15:15:12
00490459195TRLO1.1.1
XLON
14
637
26/09/2025 15:15:12
00490459196TRLO1.1.1
TRQX
32
637
26/09/2025 15:15:18
00490459239TRLO1.1.1
CHIX
19
637.5
26/09/2025 15:17:27
00490460546TRLO1.1.1
AQXE
32
637
26/09/2025 15:19:01
00490461461TRLO1.1.1
CHIX
76
637
26/09/2025 15:19:01
00490461460TRLO1.1.1
BATE
12
637.5
26/09/2025 15:20:18
00490462169TRLO1.1.1
AQXE
7
637.5
26/09/2025 15:20:18
00490462170TRLO1.1.1
AQXE
118
637.5
26/09/2025 15:22:16
00490463522TRLO1.1.1
XLON
12
637.5
26/09/2025 15:22:16
00490463523TRLO1.1.1
XLON
32
637.5
26/09/2025 15:25:22
00490465828TRLO1.1.1
CHIX
32
637.5
26/09/2025 15:25:22
00490465829TRLO1.1.1
CHIX
76
638
26/09/2025 15:25:22
00490465830TRLO1.1.1
BATE
76
638
26/09/2025 15:25:22
00490465831TRLO1.1.1
BATE
179
638
26/09/2025 15:25:22
00490465833TRLO1.1.1
XLON
179
638
26/09/2025 15:25:22
00490465834TRLO1.1.1
XLON
228
638
26/09/2025 15:25:22
00490465832TRLO1.1.1
XLON
179
637.5
26/09/2025 15:27:24
00490467370TRLO1.1.1
XLON
19
637.5
26/09/2025 15:27:24
00490467371TRLO1.1.1
AQXE
76
637.5
26/09/2025 15:27:27
00490467421TRLO1.1.1
BATE
15
637.5
26/09/2025 15:30:25
00490469660TRLO1.1.1
CHIX
5
637.5
26/09/2025 15:30:41
00490469865TRLO1.1.1
CHIX
12
637.5
26/09/2025 15:30:41
00490469864TRLO1.1.1
CHIX
179
637.5
26/09/2025 15:30:41
00490469866TRLO1.1.1
XLON
19
637.5
26/09/2025 15:30:41
00490469867TRLO1.1.1
AQXE
14
637
26/09/2025 15:31:20
00490470306TRLO1.1.1
TRQX
14
637
26/09/2025 15:31:20
00490470307TRLO1.1.1
TRQX
14
637
26/09/2025 15:31:20
00490470308TRLO1.1.1
TRQX
14
637
26/09/2025 15:31:20
00490470309TRLO1.1.1
TRQX
76
637
26/09/2025 15:31:50
00490470581TRLO1.1.1
BATE
14
637
26/09/2025 15:33:07
00490471646TRLO1.1.1
TRQX
11
637
26/09/2025 15:33:40
00490472038TRLO1.1.1
XLON
62
637
26/09/2025 15:33:40
00490472039TRLO1.1.1
XLON
106
637
26/09/2025 15:33:40
00490472040TRLO1.1.1
XLON
7
637
26/09/2025 15:33:47
00490472112TRLO1.1.1
AQXE
12
637.5
26/09/2025 15:33:47
00490472113TRLO1.1.1
AQXE
32
636.5
26/09/2025 15:35:48
00490473389TRLO1.1.1
CHIX
34
636.5
26/09/2025 15:35:52
00490473428TRLO1.1.1
BATE
36
636.5
26/09/2025 15:35:52
00490473429TRLO1.1.1
BATE
6
637
26/09/2025 15:35:52
00490473430TRLO1.1.1
BATE
179
636.5
26/09/2025 15:36:02
00490473584TRLO1.1.1
XLON
12
636.5
26/09/2025 15:36:29
00490473895TRLO1.1.1
TRQX
2
637
26/09/2025 15:36:29
00490473896TRLO1.1.1
TRQX
19
636.5
26/09/2025 15:37:00
00490474309TRLO1.1.1
AQXE
8
636.5
26/09/2025 15:37:55
00490474997TRLO1.1.1
CHIX
24
636.5
26/09/2025 15:37:55
00490474996TRLO1.1.1
CHIX
179
636
26/09/2025 15:38:07
00490475161TRLO1.1.1
XLON
76
636.5
26/09/2025 15:38:35
00490475449TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
26/09/2025 15:39:01
00490475674TRLO1.1.1
TRQX
19
636.5
26/09/2025 15:39:44
00490476045TRLO1.1.1
AQXE
3
636.5
26/09/2025 15:40:06
00490476328TRLO1.1.1
CHIX
29
636.5
26/09/2025 15:40:06
00490476329TRLO1.1.1
CHIX
179
636
26/09/2025 15:40:17
00490476466TRLO1.1.1
XLON
76
636.5
26/09/2025 15:41:33
00490477184TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
26/09/2025 15:41:49
00490477433TRLO1.1.1
TRQX
179
636
26/09/2025 15:42:26
00490477781TRLO1.1.1
XLON
19
636
26/09/2025 15:42:45
00490477959TRLO1.1.1
AQXE
8
636
26/09/2025 15:43:06
00490478171TRLO1.1.1
CHIX
24
636
26/09/2025 15:43:06
00490478170TRLO1.1.1
CHIX
118
636
26/09/2025 15:44:24
00490478901TRLO1.1.1
XLON
61
636
26/09/2025 15:44:24
00490478902TRLO1.1.1
XLON
76
636.5
26/09/2025 15:44:42
00490479045TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
26/09/2025 15:44:50
00490479156TRLO1.1.1
TRQX
12
636
26/09/2025 15:46:11
00490479941TRLO1.1.1
AQXE
7
636
26/09/2025 15:46:11
00490479942TRLO1.1.1
AQXE
32
636
26/09/2025 15:46:47
00490480286TRLO1.1.1
CHIX
84
636
26/09/2025 15:46:58
00490480375TRLO1.1.1
XLON
10
636
26/09/2025 15:46:58
00490480376TRLO1.1.1
XLON
85
636
26/09/2025 15:46:58
00490480377TRLO1.1.1
XLON
14
636
26/09/2025 15:49:05
00490481784TRLO1.1.1
TRQX
36
636
26/09/2025 15:49:10
00490481845TRLO1.1.1
BATE
9
636.5
26/09/2025 15:49:10
00490481846TRLO1.1.1
BATE
31
636.5
26/09/2025 15:49:10
00490481847TRLO1.1.1
BATE
179
636
26/09/2025 15:49:47
00490482278TRLO1.1.1
XLON
9
636
26/09/2025 15:50:34
00490482829TRLO1.1.1
AQXE
10
636
26/09/2025 15:50:34
00490482830TRLO1.1.1
AQXE
32
636
26/09/2025 15:50:52
00490483017TRLO1.1.1
CHIX
80
636
26/09/2025 15:51:50
00490483620TRLO1.1.1
XLON
6
636
26/09/2025 15:51:50
00490483621TRLO1.1.1
XLON
8
636
26/09/2025 15:51:50
00490483622TRLO1.1.1
XLON
85
636
26/09/2025 15:51:50
00490483623TRLO1.1.1
XLON
14
636
26/09/2025 15:52:08
00490483778TRLO1.1.1
TRQX
76
636.5
26/09/2025 15:52:25
00490484018TRLO1.1.1
BATE
19
636
26/09/2025 15:53:40
00490485125TRLO1.1.1
AQXE
51
636
26/09/2025 15:54:12
00490485596TRLO1.1.1
XLON
128
636
26/09/2025 15:54:12
00490485595TRLO1.1.1
XLON
14
636
26/09/2025 15:55:09
00490486259TRLO1.1.1
TRQX
32
636
26/09/2025 15:55:09
00490486258TRLO1.1.1
CHIX
76
636.5
26/09/2025 15:55:21
00490486416TRLO1.1.1
BATE
80
636
26/09/2025 15:56:23
00490487138TRLO1.1.1
XLON
99
636
26/09/2025 15:56:23
00490487139TRLO1.1.1
XLON
8
636
26/09/2025 15:56:39
00490487604TRLO1.1.1
AQXE
11
636
26/09/2025 15:56:39
00490487605TRLO1.1.1
AQXE
12
636
26/09/2025 15:56:53
00490487762TRLO1.1.1
CHIX
20
636
26/09/2025 15:56:53
00490487763TRLO1.1.1
CHIX
14
636
26/09/2025 15:58:20
00490488878TRLO1.1.1
TRQX
179
635.5
26/09/2025 15:58:28
00490488926TRLO1.1.1
XLON
76
636
26/09/2025 15:59:06
00490489367TRLO1.1.1
BATE
19
636
26/09/2025 16:00:21
00490490364TRLO1.1.1
AQXE
32
636
26/09/2025 16:00:34
00490490497TRLO1.1.1
CHIX
179
635.5
26/09/2025 16:00:57
00490490847TRLO1.1.1
XLON
10
636
26/09/2025 16:01:45
00490491486TRLO1.1.1
TRQX
4
636
26/09/2025 16:01:45
00490491487TRLO1.1.1
TRQX
76
636
26/09/2025 16:02:47
00490492266TRLO1.1.1
BATE
179
635.5
26/09/2025 16:03:19
00490492778TRLO1.1.1
XLON
32
636
26/09/2025 16:05:53
00490494750TRLO1.1.1
CHIX
179
636
26/09/2025 16:05:53
00490494751TRLO1.1.1
XLON
119
636
26/09/2025 16:10:33
00490498117TRLO1.1.1
XLON
32
636
26/09/2025 16:10:33
00490498120TRLO1.1.1
CHIX
60
636
26/09/2025 16:10:33
00490498118TRLO1.1.1
XLON
179
636
26/09/2025 16:10:33
00490498119TRLO1.1.1
XLON
32
636
26/09/2025 16:10:33
00490498123TRLO1.1.1
CHIX
76
636
26/09/2025 16:10:33
00490498121TRLO1.1.1
BATE
76
636
26/09/2025 16:10:33
00490498122TRLO1.1.1
BATE
14
636
26/09/2025 16:10:33
00490498124TRLO1.1.1
TRQX
14
636
26/09/2025 16:10:33
00490498125TRLO1.1.1
TRQX
14
636
26/09/2025 16:10:33
00490498126TRLO1.1.1
TRQX
19
636
26/09/2025 16:10:33
00490498136TRLO1.1.1
AQXE
19
636
26/09/2025 16:10:33
00490498137TRLO1.1.1
AQXE
19
636
26/09/2025 16:10:33
00490498138TRLO1.1.1
AQXE
168
636
26/09/2025 16:14:44
00490500812TRLO1.1.1
XLON
11
636
26/09/2025 16:14:44
00490500821TRLO1.1.1
XLON
147
636
26/09/2025 16:14:44
00490500822TRLO1.1.1
XLON
32
636
26/09/2025 16:14:46
00490500868TRLO1.1.1
XLON
179
636
26/09/2025 16:14:46
00490500869TRLO1.1.1
XLON
80
637
26/09/2025 16:15:40
00490501505TRLO1.1.1
AQXE
16
637
26/09/2025 16:15:45
00490501546TRLO1.1.1
BATE
34
637
26/09/2025 16:15:45
00490501545TRLO1.1.1
BATE
6
637
26/09/2025 16:15:45
00490501547TRLO1.1.1
BATE
58
637.5
26/09/2025 16:16:59
00490502350TRLO1.1.1
XLON
10
637.5
26/09/2025 16:16:59
00490502351TRLO1.1.1
XLON
27
637.5
26/09/2025 16:16:59
00490502352TRLO1.1.1
XLON
6
638
26/09/2025 16:17:10
00490502518TRLO1.1.1
CHIX
129
638
26/09/2025 16:17:10
00490502523TRLO1.1.1
CHIX
121
637.5
26/09/2025 16:17:10
00490502525TRLO1.1.1
BATE
28
637.5
26/09/2025 16:17:10
00490502534TRLO1.1.1
TRQX
51
637.5
26/09/2025 16:17:10
00490502531TRLO1.1.1
BATE
259
637.5
26/09/2025 16:17:10
00490502532TRLO1.1.1
BATE
733
637.5
26/09/2025 16:17:10
00490502533TRLO1.1.1
XLON
58
637.5
26/09/2025 16:17:10
00490502535TRLO1.1.1
TRQX
36
637.5
26/09/2025 16:17:21
00490502667TRLO1.1.1
AQXE
13
638
26/09/2025 16:18:57
00490503629TRLO1.1.1
TRQX
571
638
26/09/2025 16:19:21
00490503871TRLO1.1.1
XLON
32
638
26/09/2025 16:19:42
00490504167TRLO1.1.1
AQXE
50
638
26/09/2025 16:19:49
00490504279TRLO1.1.1
CHIX
13
638
26/09/2025 16:19:49
00490504280TRLO1.1.1
CHIX
77
638
26/09/2025 16:19:51
00490504328TRLO1.1.1
BATE
24
637.5
26/09/2025 16:21:25
00490505361TRLO1.1.1
TRQX
245
637.5
26/09/2025 16:21:25
00490505360TRLO1.1.1
XLON
2
637.5
26/09/2025 16:21:25
00490505362TRLO1.1.1
TRQX
26
637.5
26/09/2025 16:21:52
00490505699TRLO1.1.1
CHIX
34
637.5
26/09/2025 16:21:52
00490505700TRLO1.1.1
CHIX
18
637.5
26/09/2025 16:21:52
00490505702TRLO1.1.1
CHIX
20
637.5
26/09/2025 16:21:52
00490505701TRLO1.1.1
CHIX
257
637
26/09/2025 16:22:53
00490506621TRLO1.1.1
XLON
69
637.5
26/09/2025 16:23:43
00490507755TRLO1.1.1
BATE
31
637.5
26/09/2025 16:23:43
00490507757TRLO1.1.1
CHIX
177
637.5
26/09/2025 16:23:43
00490507756TRLO1.1.1
BATE
20
637.5
26/09/2025 16:23:43
00490507759TRLO1.1.1
TRQX
169
637.5
26/09/2025 16:23:43
00490507758TRLO1.1.1
XLON
183
637.5
26/09/2025 16:24:33
00490508621TRLO1.1.1
XLON
46
637.5
26/09/2025 16:25:10
00490509392TRLO1.1.1
AQXE
27
637.5
26/09/2025 16:25:30
00490509752TRLO1.1.1
TRQX
66
637.5
26/09/2025 16:25:45
00490509999TRLO1.1.1
CHIX
85
637.5
26/09/2025 16:27:07
00490511680TRLO1.1.1
XLON
561
637.5
26/09/2025 16:27:07
00490511681TRLO1.1.1
XLON
29
637.5
26/09/2025 16:27:09
00490511808TRLO1.1.1
AQXE
25
637.5
26/09/2025 16:27:36
00490512128TRLO1.1.1
AQXE
30
637.5
26/09/2025 16:27:36
00490512129TRLO1.1.1
CHIX
9
637.5
26/09/2025 16:27:47
00490512275TRLO1.1.1
XLON
10
637.5
26/09/2025 16:28:00
00490512410TRLO1.1.1
XLON
66
637
26/09/2025 16:29:34
00490513817TRLO1.1.1
BATE
41
637
26/09/2025 16:29:45
00490514145TRLO1.1.1
BATE
26
637
26/09/2025 16:29:50
00490514325TRLO1.1.1
BATE
10
637
26/09/2025 16:29:56
00490514488TRLO1.1.1
BATE
9
637
26/09/2025 16:29:58
00490514523TRLO1.1.1
BATE