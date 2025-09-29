Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 29

Bodycotewww.bodycote.com

29 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

26 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,188

Highest price paid per share (pence per share):

639.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

630.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

635.87p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,699,513 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,610,891 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,756,659 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

179

639

26/09/2025 08:09:10

00490324915TRLO1.1.1

XLON

28

639

26/09/2025 08:13:26

00490325603TRLO1.1.1

CHIX

179

639

26/09/2025 08:13:26

00490325604TRLO1.1.1

XLON

66

638.5

26/09/2025 08:15:02

00490325946TRLO1.1.1

BATE

28

638.5

26/09/2025 08:16:33

00490326375TRLO1.1.1

CHIX

66

638.5

26/09/2025 08:17:30

00490326667TRLO1.1.1

BATE

179

635.5

26/09/2025 08:31:53

00490329701TRLO1.1.1

XLON

12

637

26/09/2025 08:49:26

00490332541TRLO1.1.1

BATE

30

637.5

26/09/2025 08:50:29

00490332722TRLO1.1.1

CHIX

10

638

26/09/2025 08:50:29

00490332723TRLO1.1.1

TRQX

1

638

26/09/2025 08:50:29

00490332724TRLO1.1.1

TRQX

2

638

26/09/2025 08:50:29

00490332725TRLO1.1.1

TRQX

57

638

26/09/2025 08:51:21

00490332861TRLO1.1.1

BATE

30

638

26/09/2025 08:53:34

00490333352TRLO1.1.1

CHIX

13

638

26/09/2025 08:53:34

00490333353TRLO1.1.1

TRQX

69

638

26/09/2025 08:53:44

00490333395TRLO1.1.1

BATE

325

637

26/09/2025 08:55:29

00490333793TRLO1.1.1

XLON

33

637

26/09/2025 08:55:29

00490333794TRLO1.1.1

XLON

40

637

26/09/2025 08:57:49

00490334402TRLO1.1.1

XLON

139

637

26/09/2025 08:57:49

00490334403TRLO1.1.1

XLON

17

636

26/09/2025 08:59:42

00490334844TRLO1.1.1

AQXE

17

636

26/09/2025 08:59:42

00490334845TRLO1.1.1

AQXE

2

638

26/09/2025 09:02:46

00490335446TRLO1.1.1

TRQX

11

638

26/09/2025 09:02:46

00490335445TRLO1.1.1

TRQX

17

636

26/09/2025 09:03:03

00490335508TRLO1.1.1

AQXE

179

635

26/09/2025 09:03:12

00490335523TRLO1.1.1

XLON

7

635.5

26/09/2025 09:03:24

00490335583TRLO1.1.1

BATE

62

636.5

26/09/2025 09:03:24

00490335584TRLO1.1.1

BATE

30

635.5

26/09/2025 09:03:34

00490335646TRLO1.1.1

CHIX

12

635.5

26/09/2025 09:08:57

00490336797TRLO1.1.1

XLON

167

635.5

26/09/2025 09:08:57

00490336798TRLO1.1.1

XLON

13

637.5

26/09/2025 09:10:07

00490337076TRLO1.1.1

TRQX

17

636

26/09/2025 09:10:44

00490337189TRLO1.1.1

AQXE

69

636.5

26/09/2025 09:11:28

00490337319TRLO1.1.1

BATE

25

635.5

26/09/2025 09:11:45

00490337357TRLO1.1.1

CHIX

2

635.5

26/09/2025 09:11:50

00490337366TRLO1.1.1

CHIX

3

635.5

26/09/2025 09:15:47

00490338392TRLO1.1.1

CHIX

82

635.5

26/09/2025 09:15:57

00490338440TRLO1.1.1

XLON

97

635.5

26/09/2025 09:15:57

00490338439TRLO1.1.1

XLON

4

636.5

26/09/2025 09:22:09

00490339799TRLO1.1.1

BATE

65

636.5

26/09/2025 09:22:09

00490339800TRLO1.1.1

BATE

179

636

26/09/2025 09:24:11

00490340337TRLO1.1.1

XLON

179

636

26/09/2025 09:32:39

00490342044TRLO1.1.1

XLON

13

635.5

26/09/2025 09:32:39

00490342046TRLO1.1.1

TRQX

30

635.5

26/09/2025 09:32:39

00490342045TRLO1.1.1

CHIX

13

635.5

26/09/2025 09:32:39

00490342047TRLO1.1.1

TRQX

9

636.5

26/09/2025 09:33:23

00490342270TRLO1.1.1

BATE

60

636.5

26/09/2025 09:33:23

00490342271TRLO1.1.1

BATE

15

636

26/09/2025 09:33:32

00490342298TRLO1.1.1

AQXE

30

636.5

26/09/2025 09:37:19

00490343048TRLO1.1.1

CHIX

179

636.5

26/09/2025 09:40:57

00490343877TRLO1.1.1

XLON

17

636

26/09/2025 09:41:17

00490343965TRLO1.1.1

AQXE

60

634

26/09/2025 09:50:59

00490346648TRLO1.1.1

XLON

9

634

26/09/2025 09:50:59

00490346651TRLO1.1.1

XLON

13

634

26/09/2025 09:50:59

00490346649TRLO1.1.1

XLON

80

634

26/09/2025 09:50:59

00490346650TRLO1.1.1

XLON

17

634

26/09/2025 09:50:59

00490346652TRLO1.1.1

XLON

32

634

26/09/2025 09:56:48

00490348262TRLO1.1.1

CHIX

14

634

26/09/2025 09:56:48

00490348265TRLO1.1.1

TRQX

19

634

26/09/2025 09:56:48

00490348264TRLO1.1.1

AQXE

76

634

26/09/2025 09:56:48

00490348263TRLO1.1.1

BATE

179

634

26/09/2025 09:58:50

00490348952TRLO1.1.1

XLON

32

634

26/09/2025 10:06:01

00490350704TRLO1.1.1

CHIX

179

634

26/09/2025 10:06:31

00490350816TRLO1.1.1

XLON

19

633.5

26/09/2025 10:06:32

00490350818TRLO1.1.1

AQXE

76

633.5

26/09/2025 10:06:32

00490350817TRLO1.1.1

BATE

14

633.5

26/09/2025 10:06:32

00490350819TRLO1.1.1

TRQX

179

633.5

26/09/2025 10:15:09

00490353519TRLO1.1.1

XLON

14

633.5

26/09/2025 10:15:54

00490353708TRLO1.1.1

TRQX

32

634

26/09/2025 10:17:06

00490353964TRLO1.1.1

CHIX

19

633.5

26/09/2025 10:18:08

00490354206TRLO1.1.1

AQXE

76

633.5

26/09/2025 10:18:08

00490354205TRLO1.1.1

BATE

40

633

26/09/2025 10:21:30

00490354875TRLO1.1.1

XLON

62

633

26/09/2025 10:21:30

00490354877TRLO1.1.1

XLON

77

633

26/09/2025 10:21:30

00490354876TRLO1.1.1

XLON

14

633.5

26/09/2025 10:24:11

00490355592TRLO1.1.1

TRQX

12

632

26/09/2025 10:25:12

00490355868TRLO1.1.1

CHIX

20

632

26/09/2025 10:25:12

00490355869TRLO1.1.1

CHIX

12

633.5

26/09/2025 10:26:05

00490356258TRLO1.1.1

AQXE

7

633.5

26/09/2025 10:26:05

00490356259TRLO1.1.1

AQXE

12

632.5

26/09/2025 10:26:23

00490356394TRLO1.1.1

BATE

40

632.5

26/09/2025 10:26:23

00490356393TRLO1.1.1

BATE

8

633.5

26/09/2025 10:26:23

00490356395TRLO1.1.1

BATE

16

633.5

26/09/2025 10:26:23

00490356396TRLO1.1.1

BATE

179

632.5

26/09/2025 10:26:56

00490356636TRLO1.1.1

XLON

14

633.5

26/09/2025 10:33:20

00490358108TRLO1.1.1

TRQX

35

632.5

26/09/2025 10:33:31

00490358138TRLO1.1.1

XLON

144

632.5

26/09/2025 10:33:31

00490358139TRLO1.1.1

XLON

32

632.5

26/09/2025 10:34:50

00490358428TRLO1.1.1

CHIX

19

633

26/09/2025 10:35:44

00490358773TRLO1.1.1

AQXE

6

633

26/09/2025 10:36:07

00490358825TRLO1.1.1

BATE

1

633

26/09/2025 10:36:07

00490358826TRLO1.1.1

BATE

14

633.5

26/09/2025 10:36:07

00490358828TRLO1.1.1

BATE

55

633.5

26/09/2025 10:36:07

00490358827TRLO1.1.1

BATE

69

632.5

26/09/2025 10:40:14

00490359854TRLO1.1.1

XLON

110

632.5

26/09/2025 10:40:14

00490359853TRLO1.1.1

XLON

14

632.5

26/09/2025 10:41:20

00490360149TRLO1.1.1

TRQX

30

632

26/09/2025 10:42:21

00490360361TRLO1.1.1

CHIX

2

632

26/09/2025 10:42:21

00490360362TRLO1.1.1

CHIX

6

632.5

26/09/2025 10:42:53

00490360458TRLO1.1.1

AQXE

13

633

26/09/2025 10:42:53

00490360459TRLO1.1.1

AQXE

76

633.5

26/09/2025 10:43:02

00490360502TRLO1.1.1

BATE

179

631.5

26/09/2025 10:43:22

00490360609TRLO1.1.1

XLON

1

632

26/09/2025 10:46:51

00490361535TRLO1.1.1

TRQX

12

632.5

26/09/2025 10:46:51

00490361536TRLO1.1.1

TRQX

1

632.5

26/09/2025 10:46:51

00490361537TRLO1.1.1

TRQX

179

631.5

26/09/2025 10:49:02

00490362215TRLO1.1.1

XLON

19

633

26/09/2025 10:51:32

00490362813TRLO1.1.1

AQXE

76

633

26/09/2025 10:52:17

00490362995TRLO1.1.1

BATE

179

632.5

26/09/2025 10:56:23

00490364192TRLO1.1.1

XLON

32

632.5

26/09/2025 10:56:27

00490364201TRLO1.1.1

CHIX

14

632.5

26/09/2025 10:57:07

00490364365TRLO1.1.1

TRQX

32

632.5

26/09/2025 11:01:25

00490365456TRLO1.1.1

CHIX

76

632.5

26/09/2025 11:01:25

00490365455TRLO1.1.1

BATE

179

632.5

26/09/2025 11:01:25

00490365457TRLO1.1.1

XLON

3

632.5

26/09/2025 11:05:19

00490366421TRLO1.1.1

TRQX

11

632.5

26/09/2025 11:05:19

00490366420TRLO1.1.1

TRQX

1

632.5

26/09/2025 11:07:06

00490366853TRLO1.1.1

AQXE

1

632.5

26/09/2025 11:07:06

00490366854TRLO1.1.1

AQXE

12

632.5

26/09/2025 11:08:00

00490366980TRLO1.1.1

AQXE

5

632.5

26/09/2025 11:09:05

00490367156TRLO1.1.1

AQXE

179

632.5

26/09/2025 11:09:08

00490367172TRLO1.1.1

XLON

20

632.5

26/09/2025 11:09:11

00490367179TRLO1.1.1

CHIX

12

632.5

26/09/2025 11:09:19

00490367199TRLO1.1.1

CHIX

1

632.5

26/09/2025 11:11:15

00490367680TRLO1.1.1

BATE

179

633

26/09/2025 11:14:41

00490368259TRLO1.1.1

XLON

32

633

26/09/2025 11:17:09

00490368857TRLO1.1.1

CHIX

75

632.5

26/09/2025 11:19:03

00490369406TRLO1.1.1

BATE

19

632.5

26/09/2025 11:21:17

00490369921TRLO1.1.1

AQXE

76

632.5

26/09/2025 11:21:17

00490369920TRLO1.1.1

BATE

14

632.5

26/09/2025 11:21:17

00490369924TRLO1.1.1

TRQX

19

632.5

26/09/2025 11:21:17

00490369922TRLO1.1.1

AQXE

179

632.5

26/09/2025 11:21:17

00490369923TRLO1.1.1

XLON

14

632.5

26/09/2025 11:23:21

00490370405TRLO1.1.1

TRQX

11

632.5

26/09/2025 11:24:13

00490370644TRLO1.1.1

CHIX

18

632.5

26/09/2025 11:24:13

00490370645TRLO1.1.1

CHIX

3

633

26/09/2025 11:24:13

00490370646TRLO1.1.1

CHIX

11

632.5

26/09/2025 11:24:43

00490370743TRLO1.1.1

XLON

78

632.5

26/09/2025 11:24:43

00490370744TRLO1.1.1

XLON

90

632.5

26/09/2025 11:24:43

00490370745TRLO1.1.1

XLON

19

632

26/09/2025 11:25:24

00490370946TRLO1.1.1

AQXE

18

632

26/09/2025 11:26:09

00490371057TRLO1.1.1

BATE

58

632.5

26/09/2025 11:26:09

00490371058TRLO1.1.1

BATE

2

632.5

26/09/2025 11:28:09

00490371475TRLO1.1.1

TRQX

12

632.5

26/09/2025 11:28:09

00490371474TRLO1.1.1

TRQX

179

631.5

26/09/2025 11:29:37

00490371771TRLO1.1.1

XLON

15

632

26/09/2025 11:30:39

00490371937TRLO1.1.1

CHIX

17

632

26/09/2025 11:30:39

00490371936TRLO1.1.1

CHIX

7

632

26/09/2025 11:31:16

00490372061TRLO1.1.1

AQXE

12

632

26/09/2025 11:31:16

00490372060TRLO1.1.1

AQXE

76

632.5

26/09/2025 11:31:42

00490372134TRLO1.1.1

BATE

179

632

26/09/2025 11:32:13

00490372207TRLO1.1.1

XLON

14

632.5

26/09/2025 11:32:23

00490372226TRLO1.1.1

TRQX

12

632

26/09/2025 11:34:04

00490372602TRLO1.1.1

CHIX

20

632

26/09/2025 11:35:14

00490372844TRLO1.1.1

CHIX

14

632.5

26/09/2025 11:35:14

00490372842TRLO1.1.1

BATE

62

632.5

26/09/2025 11:35:14

00490372843TRLO1.1.1

BATE

179

632

26/09/2025 11:35:14

00490372845TRLO1.1.1

XLON

19

632

26/09/2025 11:35:15

00490372850TRLO1.1.1

AQXE

14

632

26/09/2025 11:36:17

00490373030TRLO1.1.1

TRQX

6

632

26/09/2025 11:38:34

00490373406TRLO1.1.1

XLON

80

632

26/09/2025 11:38:34

00490373405TRLO1.1.1

XLON

93

632

26/09/2025 11:38:34

00490373407TRLO1.1.1

XLON

9

632

26/09/2025 11:39:37

00490373591TRLO1.1.1

CHIX

16

632

26/09/2025 11:39:37

00490373592TRLO1.1.1

CHIX

7

632

26/09/2025 11:39:37

00490373593TRLO1.1.1

CHIX

19

632

26/09/2025 11:41:32

00490374026TRLO1.1.1

AQXE

9

632

26/09/2025 11:42:51

00490374406TRLO1.1.1

BATE

67

632

26/09/2025 11:42:51

00490374407TRLO1.1.1

BATE

14

631.5

26/09/2025 11:43:47

00490374655TRLO1.1.1

TRQX

43

630.5

26/09/2025 11:44:31

00490374804TRLO1.1.1

XLON

136

630.5

26/09/2025 11:44:31

00490374803TRLO1.1.1

XLON

9

631

26/09/2025 11:48:37

00490375806TRLO1.1.1

CHIX

23

631

26/09/2025 11:48:37

00490375807TRLO1.1.1

CHIX

19

631

26/09/2025 11:50:36

00490376290TRLO1.1.1

AQXE

179

630.5

26/09/2025 11:50:49

00490376332TRLO1.1.1

XLON

12

631.5

26/09/2025 11:51:38

00490376498TRLO1.1.1

BATE

64

632

26/09/2025 11:51:38

00490376499TRLO1.1.1

BATE

2

630.5

26/09/2025 11:51:53

00490376574TRLO1.1.1

TRQX

12

630.5

26/09/2025 11:51:53

00490376573TRLO1.1.1

TRQX

179

630

26/09/2025 11:55:45

00490377502TRLO1.1.1

XLON

9

630.5

26/09/2025 11:56:29

00490377640TRLO1.1.1

CHIX

23

630.5

26/09/2025 11:56:29

00490377641TRLO1.1.1

CHIX

22

631.5

26/09/2025 12:02:55

00490379313TRLO1.1.1

XLON

157

631.5

26/09/2025 12:02:55

00490379312TRLO1.1.1

XLON

179

631.5

26/09/2025 12:04:44

00490379796TRLO1.1.1

XLON

179

633.5

26/09/2025 12:10:23

00490381146TRLO1.1.1

XLON

76

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382022TRLO1.1.1

BATE

76

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382023TRLO1.1.1

BATE

179

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382024TRLO1.1.1

XLON

4

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382027TRLO1.1.1

TRQX

10

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382026TRLO1.1.1

TRQX

29

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382025TRLO1.1.1

BATE

14

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382028TRLO1.1.1

TRQX

14

633.5

26/09/2025 12:14:14

00490382029TRLO1.1.1

TRQX

179

633.5

26/09/2025 12:19:03

00490383252TRLO1.1.1

XLON

19

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383660TRLO1.1.1

AQXE

19

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383662TRLO1.1.1

AQXE

19

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383663TRLO1.1.1

AQXE

32

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383661TRLO1.1.1

CHIX

14

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383665TRLO1.1.1

TRQX

19

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383664TRLO1.1.1

AQXE

47

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383666TRLO1.1.1

BATE

32

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383668TRLO1.1.1

CHIX

32

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383669TRLO1.1.1

CHIX

76

633.5

26/09/2025 12:20:30

00490383667TRLO1.1.1

BATE

13

633

26/09/2025 12:23:18

00490384289TRLO1.1.1

CHIX

19

633

26/09/2025 12:23:18

00490384290TRLO1.1.1

CHIX

179

633

26/09/2025 12:23:44

00490384418TRLO1.1.1

XLON

19

633.5

26/09/2025 12:25:21

00490384853TRLO1.1.1

AQXE

179

633.5

26/09/2025 12:32:48

00490386893TRLO1.1.1

XLON

14

634

26/09/2025 12:33:01

00490386920TRLO1.1.1

TRQX

14

634

26/09/2025 12:35:01

00490387486TRLO1.1.1

TRQX

179

633.5

26/09/2025 12:36:47

00490387893TRLO1.1.1

XLON

14

634

26/09/2025 12:36:53

00490387912TRLO1.1.1

TRQX

2

634

26/09/2025 12:38:55

00490388431TRLO1.1.1

TRQX

12

634

26/09/2025 12:38:55

00490388430TRLO1.1.1

TRQX

358

634

26/09/2025 12:40:13

00490388748TRLO1.1.1

XLON

176

634

26/09/2025 12:40:39

00490388904TRLO1.1.1

XLON

3

634

26/09/2025 12:44:06

00490389812TRLO1.1.1

XLON

3

634.5

26/09/2025 12:44:34

00490390068TRLO1.1.1

CHIX

29

634.5

26/09/2025 12:44:34

00490390069TRLO1.1.1

CHIX

9

635

26/09/2025 12:45:54

00490390456TRLO1.1.1

TRQX

5

635

26/09/2025 12:45:54

00490390457TRLO1.1.1

TRQX

122

634.5

26/09/2025 12:47:53

00490390923TRLO1.1.1

XLON

15

635

26/09/2025 12:47:53

00490390931TRLO1.1.1

BATE

35

635

26/09/2025 12:47:53

00490390932TRLO1.1.1

BATE

26

635

26/09/2025 12:47:53

00490390933TRLO1.1.1

BATE

32

635

26/09/2025 12:48:12

00490391052TRLO1.1.1

CHIX

228

635.5

26/09/2025 12:51:25

00490392039TRLO1.1.1

BATE

32

635.5

26/09/2025 12:51:31

00490392049TRLO1.1.1

CHIX

32

635.5

26/09/2025 12:51:31

00490392050TRLO1.1.1

CHIX

57

635.5

26/09/2025 12:51:31

00490392051TRLO1.1.1

AQXE

128

635.5

26/09/2025 12:54:18

00490392836TRLO1.1.1

XLON

10

635.5

26/09/2025 12:55:21

00490393191TRLO1.1.1

XLON

6

636

26/09/2025 12:55:25

00490393200TRLO1.1.1

CHIX

7

636

26/09/2025 12:55:25

00490393198TRLO1.1.1

CHIX

7

636

26/09/2025 12:55:25

00490393199TRLO1.1.1

CHIX

76

636

26/09/2025 12:57:00

00490393638TRLO1.1.1

BATE

12

636

26/09/2025 12:57:00

00490393639TRLO1.1.1

CHIX

12

636

26/09/2025 13:00:00

00490394455TRLO1.1.1

TRQX

2

636

26/09/2025 13:00:00

00490394459TRLO1.1.1

TRQX

36

636

26/09/2025 13:00:36

00490394611TRLO1.1.1

XLON

241

636

26/09/2025 13:00:36

00490394612TRLO1.1.1

XLON

76

637.5

26/09/2025 13:01:09

00490394723TRLO1.1.1

BATE

19

637

26/09/2025 13:07:52

00490396328TRLO1.1.1

AQXE

19

637

26/09/2025 13:07:52

00490396329TRLO1.1.1

AQXE

32

637

26/09/2025 13:07:52

00490396327TRLO1.1.1

CHIX

14

637.5

26/09/2025 13:07:52

00490396330TRLO1.1.1

TRQX

179

637

26/09/2025 13:09:26

00490396723TRLO1.1.1

XLON

19

637

26/09/2025 13:10:50

00490397031TRLO1.1.1

AQXE

32

637.5

26/09/2025 13:16:16

00490398388TRLO1.1.1

CHIX

32

637.5

26/09/2025 13:20:40

00490399653TRLO1.1.1

CHIX

76

637.5

26/09/2025 13:20:43

00490399673TRLO1.1.1

BATE

76

637.5

26/09/2025 13:26:36

00490401496TRLO1.1.1

BATE

76

637.5

26/09/2025 13:26:36

00490401497TRLO1.1.1

BATE

179

637.5

26/09/2025 13:26:36

00490401498TRLO1.1.1

XLON

179

637.5

26/09/2025 13:26:36

00490401499TRLO1.1.1

XLON

179

637.5

26/09/2025 13:26:36

00490401500TRLO1.1.1

XLON

32

638

26/09/2025 13:28:29

00490401925TRLO1.1.1

CHIX

7

638

26/09/2025 13:32:54

00490403658TRLO1.1.1

CHIX

25

638

26/09/2025 13:32:54

00490403657TRLO1.1.1

CHIX

42

638

26/09/2025 13:35:01

00490404316TRLO1.1.1

TRQX

179

638

26/09/2025 13:35:03

00490404372TRLO1.1.1

XLON

179

638

26/09/2025 13:36:42

00490404864TRLO1.1.1

XLON

73

637.5

26/09/2025 13:37:05

00490405011TRLO1.1.1

XLON

14

638

26/09/2025 13:37:16

00490405112TRLO1.1.1

TRQX

32

638

26/09/2025 13:38:02

00490405386TRLO1.1.1

CHIX

14

638

26/09/2025 13:40:22

00490406190TRLO1.1.1

TRQX

285

638

26/09/2025 13:40:22

00490406189TRLO1.1.1

XLON

1

638.5

26/09/2025 13:40:27

00490406206TRLO1.1.1

BATE

15

638.5

26/09/2025 13:40:27

00490406207TRLO1.1.1

BATE

60

638.5

26/09/2025 13:40:27

00490406208TRLO1.1.1

BATE

14

638

26/09/2025 13:42:25

00490406832TRLO1.1.1

TRQX

11

638.5

26/09/2025 13:42:32

00490406864TRLO1.1.1

BATE

65

638.5

26/09/2025 13:42:32

00490406866TRLO1.1.1

BATE

68

638

26/09/2025 13:44:15

00490407512TRLO1.1.1

XLON

111

638

26/09/2025 13:44:15

00490407513TRLO1.1.1

XLON

32

638

26/09/2025 13:44:36

00490407644TRLO1.1.1

CHIX

4

638.5

26/09/2025 13:44:38

00490407662TRLO1.1.1

BATE

72

638.5

26/09/2025 13:44:38

00490407663TRLO1.1.1

BATE

18

638

26/09/2025 13:46:21

00490408136TRLO1.1.1

XLON

161

638

26/09/2025 13:46:21

00490408137TRLO1.1.1

XLON

14

638

26/09/2025 13:46:23

00490408143TRLO1.1.1

TRQX

54

638

26/09/2025 13:46:59

00490408317TRLO1.1.1

BATE

9

638

26/09/2025 13:46:59

00490408318TRLO1.1.1

BATE

13

638.5

26/09/2025 13:46:59

00490408319TRLO1.1.1

BATE

9

638

26/09/2025 13:48:42

00490408833TRLO1.1.1

CHIX

11

638

26/09/2025 13:48:42

00490408834TRLO1.1.1

CHIX

12

638

26/09/2025 13:48:42

00490408835TRLO1.1.1

CHIX

179

638

26/09/2025 13:50:19

00490409310TRLO1.1.1

XLON

19

637.5

26/09/2025 13:52:23

00490410033TRLO1.1.1

AQXE

19

637.5

26/09/2025 13:52:23

00490410035TRLO1.1.1

AQXE

95

637.5

26/09/2025 13:52:23

00490410034TRLO1.1.1

AQXE

21

638

26/09/2025 13:54:30

00490410663TRLO1.1.1

BATE

10

638.5

26/09/2025 13:54:30

00490410665TRLO1.1.1

BATE

26

638.5

26/09/2025 13:54:30

00490410664TRLO1.1.1

BATE

19

638.5

26/09/2025 13:54:30

00490410666TRLO1.1.1

BATE

32

638

26/09/2025 13:55:46

00490411032TRLO1.1.1

CHIX

175

637.5

26/09/2025 13:56:21

00490411186TRLO1.1.1

XLON

11

638

26/09/2025 14:01:37

00490412854TRLO1.1.1

BATE

65

638.5

26/09/2025 14:01:37

00490412856TRLO1.1.1

BATE

32

638

26/09/2025 14:02:47

00490413368TRLO1.1.1

CHIX

358

637.5

26/09/2025 14:05:00

00490413967TRLO1.1.1

XLON

14

637.5

26/09/2025 14:05:00

00490413968TRLO1.1.1

TRQX

14

637.5

26/09/2025 14:05:00

00490413969TRLO1.1.1

TRQX

19

637.5

26/09/2025 14:05:00

00490413970TRLO1.1.1

AQXE

19

637.5

26/09/2025 14:07:15

00490414733TRLO1.1.1

AQXE

14

637.5

26/09/2025 14:07:31

00490414826TRLO1.1.1

TRQX

11

637.5

26/09/2025 14:09:36

00490415363TRLO1.1.1

BATE

13

637.5

26/09/2025 14:09:36

00490415364TRLO1.1.1

BATE

52

638.5

26/09/2025 14:09:36

00490415365TRLO1.1.1

BATE

183

637.5

26/09/2025 14:10:25

00490415662TRLO1.1.1

XLON

17

637.5

26/09/2025 14:10:30

00490415676TRLO1.1.1

CHIX

15

637.5

26/09/2025 14:11:32

00490415977TRLO1.1.1

CHIX

19

637.5

26/09/2025 14:13:18

00490416436TRLO1.1.1

AQXE

14

637.5

26/09/2025 14:13:28

00490416478TRLO1.1.1

TRQX

56

637.5

26/09/2025 14:14:02

00490416648TRLO1.1.1

XLON

5

637.5

26/09/2025 14:14:02

00490416650TRLO1.1.1

XLON

118

637.5

26/09/2025 14:14:02

00490416649TRLO1.1.1

XLON

25

638.5

26/09/2025 14:15:10

00490416916TRLO1.1.1

BATE

51

638.5

26/09/2025 14:15:10

00490416917TRLO1.1.1

BATE

13

637.5

26/09/2025 14:15:45

00490417164TRLO1.1.1

CHIX

19

637.5

26/09/2025 14:15:45

00490417165TRLO1.1.1

CHIX

179

636.5

26/09/2025 14:17:37

00490417809TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

26/09/2025 14:18:31

00490418079TRLO1.1.1

TRQX

19

637.5

26/09/2025 14:18:39

00490418129TRLO1.1.1

AQXE

76

636

26/09/2025 14:20:17

00490418632TRLO1.1.1

BATE

32

636.5

26/09/2025 14:20:31

00490418706TRLO1.1.1

CHIX

179

636

26/09/2025 14:20:40

00490418748TRLO1.1.1

XLON

1

636.5

26/09/2025 14:21:55

00490419108TRLO1.1.1

TRQX

13

636.5

26/09/2025 14:21:55

00490419107TRLO1.1.1

TRQX

6

636.5

26/09/2025 14:22:04

00490419162TRLO1.1.1

AQXE

13

636.5

26/09/2025 14:22:04

00490419163TRLO1.1.1

AQXE

76

636

26/09/2025 14:23:10

00490419658TRLO1.1.1

BATE

179

636

26/09/2025 14:23:13

00490419672TRLO1.1.1

XLON

32

636

26/09/2025 14:23:21

00490419726TRLO1.1.1

CHIX

14

636

26/09/2025 14:25:55

00490420565TRLO1.1.1

TRQX

179

636

26/09/2025 14:25:55

00490420564TRLO1.1.1

XLON

19

636

26/09/2025 14:25:55

00490420566TRLO1.1.1

AQXE

76

636

26/09/2025 14:28:43

00490421525TRLO1.1.1

BATE

32

636

26/09/2025 14:29:04

00490421647TRLO1.1.1

CHIX

1

636.5

26/09/2025 14:30:53

00490423997TRLO1.1.1

XLON

53

636.5

26/09/2025 14:30:53

00490423995TRLO1.1.1

XLON

125

636.5

26/09/2025 14:30:53

00490423996TRLO1.1.1

XLON

179

636.5

26/09/2025 14:33:02

00490425654TRLO1.1.1

XLON

19

637

26/09/2025 14:33:33

00490426146TRLO1.1.1

AQXE

32

637

26/09/2025 14:33:33

00490426147TRLO1.1.1

CHIX

14

637

26/09/2025 14:33:33

00490426149TRLO1.1.1

TRQX

76

637

26/09/2025 14:33:33

00490426148TRLO1.1.1

BATE

31

636.5

26/09/2025 14:34:48

00490427202TRLO1.1.1

XLON

148

636.5

26/09/2025 14:34:48

00490427203TRLO1.1.1

XLON

13

636.5

26/09/2025 14:35:24

00490427674TRLO1.1.1

TRQX

1

637

26/09/2025 14:35:24

00490427675TRLO1.1.1

TRQX

2

635.5

26/09/2025 14:35:41

00490428006TRLO1.1.1

AQXE

17

635.5

26/09/2025 14:35:54

00490428199TRLO1.1.1

AQXE

179

636.5

26/09/2025 14:38:05

00490430101TRLO1.1.1

XLON

32

636

26/09/2025 14:38:37

00490430661TRLO1.1.1

CHIX

76

636

26/09/2025 14:38:37

00490430660TRLO1.1.1

BATE

14

636

26/09/2025 14:38:37

00490430662TRLO1.1.1

TRQX

19

635.5

26/09/2025 14:40:17

00490431826TRLO1.1.1

AQXE

80

635.5

26/09/2025 14:40:42

00490432034TRLO1.1.1

XLON

15

635.5

26/09/2025 14:40:42

00490432036TRLO1.1.1

XLON

84

635.5

26/09/2025 14:40:42

00490432035TRLO1.1.1

XLON

32

635.5

26/09/2025 14:41:20

00490432724TRLO1.1.1

CHIX

9

635.5

26/09/2025 14:41:28

00490432825TRLO1.1.1

TRQX

11

636

26/09/2025 14:44:00

00490434653TRLO1.1.1

BATE

8

636

26/09/2025 14:44:00

00490434654TRLO1.1.1

BATE

57

636

26/09/2025 14:44:00

00490434655TRLO1.1.1

BATE

59

636

26/09/2025 14:44:02

00490434672TRLO1.1.1

XLON

120

636

26/09/2025 14:44:02

00490434673TRLO1.1.1

XLON

4

636

26/09/2025 14:46:12

00490436690TRLO1.1.1

XLON

61

636

26/09/2025 14:46:12

00490436689TRLO1.1.1

XLON

17

636

26/09/2025 14:46:12

00490436692TRLO1.1.1

XLON

6

637

26/09/2025 14:47:15

00490437585TRLO1.1.1

BATE

64

637.5

26/09/2025 14:47:50

00490438002TRLO1.1.1

CHIX

31

637.5

26/09/2025 14:48:50

00490438827TRLO1.1.1

XLON

148

637.5

26/09/2025 14:48:50

00490438826TRLO1.1.1

XLON

179

637.5

26/09/2025 14:48:50

00490438828TRLO1.1.1

XLON

32

638

26/09/2025 14:52:43

00490442265TRLO1.1.1

CHIX

47

638

26/09/2025 14:52:43

00490442266TRLO1.1.1

TRQX

57

638

26/09/2025 14:52:53

00490442344TRLO1.1.1

XLON

57

638

26/09/2025 14:52:53

00490442345TRLO1.1.1

XLON

15

638

26/09/2025 14:52:53

00490442347TRLO1.1.1

XLON

65

638

26/09/2025 14:52:53

00490442346TRLO1.1.1

XLON

164

638

26/09/2025 14:52:53

00490442348TRLO1.1.1

XLON

54

638

26/09/2025 14:54:48

00490443579TRLO1.1.1

XLON

4

638

26/09/2025 14:54:48

00490443581TRLO1.1.1

XLON

127

638

26/09/2025 14:54:48

00490443580TRLO1.1.1

XLON

173

638

26/09/2025 14:54:48

00490443582TRLO1.1.1

XLON

32

637.5

26/09/2025 14:55:57

00490444352TRLO1.1.1

CHIX

32

637.5

26/09/2025 14:55:57

00490444353TRLO1.1.1

CHIX

14

638.5

26/09/2025 14:57:03

00490445102TRLO1.1.1

TRQX

14

638.5

26/09/2025 14:57:03

00490445103TRLO1.1.1

TRQX

157

638.5

26/09/2025 14:58:04

00490445780TRLO1.1.1

XLON

32

638.5

26/09/2025 14:59:06

00490446399TRLO1.1.1

CHIX

119

638.5

26/09/2025 14:59:06

00490446400TRLO1.1.1

XLON

95

638.5

26/09/2025 14:59:08

00490446450TRLO1.1.1

AQXE

374

638.5

26/09/2025 15:00:46

00490448289TRLO1.1.1

BATE

14

638.5

26/09/2025 15:00:46

00490448291TRLO1.1.1

TRQX

76

638.5

26/09/2025 15:00:46

00490448290TRLO1.1.1

BATE

179

638.5

26/09/2025 15:00:53

00490448345TRLO1.1.1

XLON

18

638.5

26/09/2025 15:02:46

00490449847TRLO1.1.1

AQXE

32

638.5

26/09/2025 15:02:46

00490449848TRLO1.1.1

CHIX

1

638.5

26/09/2025 15:02:46

00490449849TRLO1.1.1

AQXE

19

638.5

26/09/2025 15:02:46

00490449850TRLO1.1.1

AQXE

84

638.5

26/09/2025 15:03:01

00490450003TRLO1.1.1

XLON

95

638.5

26/09/2025 15:03:01

00490450004TRLO1.1.1

XLON

76

638

26/09/2025 15:03:10

00490450132TRLO1.1.1

BATE

1

638.5

26/09/2025 15:03:13

00490450159TRLO1.1.1

TRQX

13

638.5

26/09/2025 15:03:13

00490450160TRLO1.1.1

TRQX

32

638.5

26/09/2025 15:04:55

00490451437TRLO1.1.1

CHIX

19

638.5

26/09/2025 15:05:01

00490451495TRLO1.1.1

AQXE

82

638.5

26/09/2025 15:05:08

00490451640TRLO1.1.1

XLON

97

638.5

26/09/2025 15:05:08

00490451641TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

26/09/2025 15:05:27

00490451868TRLO1.1.1

TRQX

76

638

26/09/2025 15:05:27

00490451873TRLO1.1.1

BATE

7

638.5

26/09/2025 15:07:22

00490453205TRLO1.1.1

AQXE

12

638.5

26/09/2025 15:07:22

00490453206TRLO1.1.1

AQXE

179

637.5

26/09/2025 15:07:36

00490453413TRLO1.1.1

XLON

14

637.5

26/09/2025 15:07:52

00490453600TRLO1.1.1

TRQX

32

637.5

26/09/2025 15:08:05

00490453757TRLO1.1.1

CHIX

76

637

26/09/2025 15:08:59

00490454383TRLO1.1.1

BATE

7

637.5

26/09/2025 15:10:45

00490455622TRLO1.1.1

AQXE

12

638.5

26/09/2025 15:10:45

00490455623TRLO1.1.1

AQXE

12

637.5

26/09/2025 15:11:23

00490456195TRLO1.1.1

TRQX

2

637.5

26/09/2025 15:11:23

00490456196TRLO1.1.1

TRQX

32

637.5

26/09/2025 15:13:19

00490457819TRLO1.1.1

CHIX

76

637.5

26/09/2025 15:13:24

00490457873TRLO1.1.1

BATE

179

637.5

26/09/2025 15:13:24

00490457874TRLO1.1.1

XLON

179

637

26/09/2025 15:13:30

00490457999TRLO1.1.1

XLON

19

637.5

26/09/2025 15:14:32

00490458684TRLO1.1.1

AQXE

179

637

26/09/2025 15:15:12

00490459195TRLO1.1.1

XLON

14

637

26/09/2025 15:15:12

00490459196TRLO1.1.1

TRQX

32

637

26/09/2025 15:15:18

00490459239TRLO1.1.1

CHIX

19

637.5

26/09/2025 15:17:27

00490460546TRLO1.1.1

AQXE

32

637

26/09/2025 15:19:01

00490461461TRLO1.1.1

CHIX

76

637

26/09/2025 15:19:01

00490461460TRLO1.1.1

BATE

12

637.5

26/09/2025 15:20:18

00490462169TRLO1.1.1

AQXE

7

637.5

26/09/2025 15:20:18

00490462170TRLO1.1.1

AQXE

118

637.5

26/09/2025 15:22:16

00490463522TRLO1.1.1

XLON

12

637.5

26/09/2025 15:22:16

00490463523TRLO1.1.1

XLON

32

637.5

26/09/2025 15:25:22

00490465828TRLO1.1.1

CHIX

32

637.5

26/09/2025 15:25:22

00490465829TRLO1.1.1

CHIX

76

638

26/09/2025 15:25:22

00490465830TRLO1.1.1

BATE

76

638

26/09/2025 15:25:22

00490465831TRLO1.1.1

BATE

179

638

26/09/2025 15:25:22

00490465833TRLO1.1.1

XLON

179

638

26/09/2025 15:25:22

00490465834TRLO1.1.1

XLON

228

638

26/09/2025 15:25:22

00490465832TRLO1.1.1

XLON

179

637.5

26/09/2025 15:27:24

00490467370TRLO1.1.1

XLON

19

637.5

26/09/2025 15:27:24

00490467371TRLO1.1.1

AQXE

76

637.5

26/09/2025 15:27:27

00490467421TRLO1.1.1

BATE

15

637.5

26/09/2025 15:30:25

00490469660TRLO1.1.1

CHIX

5

637.5

26/09/2025 15:30:41

00490469865TRLO1.1.1

CHIX

12

637.5

26/09/2025 15:30:41

00490469864TRLO1.1.1

CHIX

179

637.5

26/09/2025 15:30:41

00490469866TRLO1.1.1

XLON

19

637.5

26/09/2025 15:30:41

00490469867TRLO1.1.1

AQXE

14

637

26/09/2025 15:31:20

00490470306TRLO1.1.1

TRQX

14

637

26/09/2025 15:31:20

00490470307TRLO1.1.1

TRQX

14

637

26/09/2025 15:31:20

00490470308TRLO1.1.1

TRQX

14

637

26/09/2025 15:31:20

00490470309TRLO1.1.1

TRQX

76

637

26/09/2025 15:31:50

00490470581TRLO1.1.1

BATE

14

637

26/09/2025 15:33:07

00490471646TRLO1.1.1

TRQX

11

637

26/09/2025 15:33:40

00490472038TRLO1.1.1

XLON

62

637

26/09/2025 15:33:40

00490472039TRLO1.1.1

XLON

106

637

26/09/2025 15:33:40

00490472040TRLO1.1.1

XLON

7

637

26/09/2025 15:33:47

00490472112TRLO1.1.1

AQXE

12

637.5

26/09/2025 15:33:47

00490472113TRLO1.1.1

AQXE

32

636.5

26/09/2025 15:35:48

00490473389TRLO1.1.1

CHIX

34

636.5

26/09/2025 15:35:52

00490473428TRLO1.1.1

BATE

36

636.5

26/09/2025 15:35:52

00490473429TRLO1.1.1

BATE

6

637

26/09/2025 15:35:52

00490473430TRLO1.1.1

BATE

179

636.5

26/09/2025 15:36:02

00490473584TRLO1.1.1

XLON

12

636.5

26/09/2025 15:36:29

00490473895TRLO1.1.1

TRQX

2

637

26/09/2025 15:36:29

00490473896TRLO1.1.1

TRQX

19

636.5

26/09/2025 15:37:00

00490474309TRLO1.1.1

AQXE

8

636.5

26/09/2025 15:37:55

00490474997TRLO1.1.1

CHIX

24

636.5

26/09/2025 15:37:55

00490474996TRLO1.1.1

CHIX

179

636

26/09/2025 15:38:07

00490475161TRLO1.1.1

XLON

76

636.5

26/09/2025 15:38:35

00490475449TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

26/09/2025 15:39:01

00490475674TRLO1.1.1

TRQX

19

636.5

26/09/2025 15:39:44

00490476045TRLO1.1.1

AQXE

3

636.5

26/09/2025 15:40:06

00490476328TRLO1.1.1

CHIX

29

636.5

26/09/2025 15:40:06

00490476329TRLO1.1.1

CHIX

179

636

26/09/2025 15:40:17

00490476466TRLO1.1.1

XLON

76

636.5

26/09/2025 15:41:33

00490477184TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

26/09/2025 15:41:49

00490477433TRLO1.1.1

TRQX

179

636

26/09/2025 15:42:26

00490477781TRLO1.1.1

XLON

19

636

26/09/2025 15:42:45

00490477959TRLO1.1.1

AQXE

8

636

26/09/2025 15:43:06

00490478171TRLO1.1.1

CHIX

24

636

26/09/2025 15:43:06

00490478170TRLO1.1.1

CHIX

118

636

26/09/2025 15:44:24

00490478901TRLO1.1.1

XLON

61

636

26/09/2025 15:44:24

00490478902TRLO1.1.1

XLON

76

636.5

26/09/2025 15:44:42

00490479045TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

26/09/2025 15:44:50

00490479156TRLO1.1.1

TRQX

12

636

26/09/2025 15:46:11

00490479941TRLO1.1.1

AQXE

7

636

26/09/2025 15:46:11

00490479942TRLO1.1.1

AQXE

32

636

26/09/2025 15:46:47

00490480286TRLO1.1.1

CHIX

84

636

26/09/2025 15:46:58

00490480375TRLO1.1.1

XLON

10

636

26/09/2025 15:46:58

00490480376TRLO1.1.1

XLON

85

636

26/09/2025 15:46:58

00490480377TRLO1.1.1

XLON

14

636

26/09/2025 15:49:05

00490481784TRLO1.1.1

TRQX

36

636

26/09/2025 15:49:10

00490481845TRLO1.1.1

BATE

9

636.5

26/09/2025 15:49:10

00490481846TRLO1.1.1

BATE

31

636.5

26/09/2025 15:49:10

00490481847TRLO1.1.1

BATE

179

636

26/09/2025 15:49:47

00490482278TRLO1.1.1

XLON

9

636

26/09/2025 15:50:34

00490482829TRLO1.1.1

AQXE

10

636

26/09/2025 15:50:34

00490482830TRLO1.1.1

AQXE

32

636

26/09/2025 15:50:52

00490483017TRLO1.1.1

CHIX

80

636

26/09/2025 15:51:50

00490483620TRLO1.1.1

XLON

6

636

26/09/2025 15:51:50

00490483621TRLO1.1.1

XLON

8

636

26/09/2025 15:51:50

00490483622TRLO1.1.1

XLON

85

636

26/09/2025 15:51:50

00490483623TRLO1.1.1

XLON

14

636

26/09/2025 15:52:08

00490483778TRLO1.1.1

TRQX

76

636.5

26/09/2025 15:52:25

00490484018TRLO1.1.1

BATE

19

636

26/09/2025 15:53:40

00490485125TRLO1.1.1

AQXE

51

636

26/09/2025 15:54:12

00490485596TRLO1.1.1

XLON

128

636

26/09/2025 15:54:12

00490485595TRLO1.1.1

XLON

14

636

26/09/2025 15:55:09

00490486259TRLO1.1.1

TRQX

32

636

26/09/2025 15:55:09

00490486258TRLO1.1.1

CHIX

76

636.5

26/09/2025 15:55:21

00490486416TRLO1.1.1

BATE

80

636

26/09/2025 15:56:23

00490487138TRLO1.1.1

XLON

99

636

26/09/2025 15:56:23

00490487139TRLO1.1.1

XLON

8

636

26/09/2025 15:56:39

00490487604TRLO1.1.1

AQXE

11

636

26/09/2025 15:56:39

00490487605TRLO1.1.1

AQXE

12

636

26/09/2025 15:56:53

00490487762TRLO1.1.1

CHIX

20

636

26/09/2025 15:56:53

00490487763TRLO1.1.1

CHIX

14

636

26/09/2025 15:58:20

00490488878TRLO1.1.1

TRQX

179

635.5

26/09/2025 15:58:28

00490488926TRLO1.1.1

XLON

76

636

26/09/2025 15:59:06

00490489367TRLO1.1.1

BATE

19

636

26/09/2025 16:00:21

00490490364TRLO1.1.1

AQXE

32

636

26/09/2025 16:00:34

00490490497TRLO1.1.1

CHIX

179

635.5

26/09/2025 16:00:57

00490490847TRLO1.1.1

XLON

10

636

26/09/2025 16:01:45

00490491486TRLO1.1.1

TRQX

4

636

26/09/2025 16:01:45

00490491487TRLO1.1.1

TRQX

76

636

26/09/2025 16:02:47

00490492266TRLO1.1.1

BATE

179

635.5

26/09/2025 16:03:19

00490492778TRLO1.1.1

XLON

32

636

26/09/2025 16:05:53

00490494750TRLO1.1.1

CHIX

179

636

26/09/2025 16:05:53

00490494751TRLO1.1.1

XLON

119

636

26/09/2025 16:10:33

00490498117TRLO1.1.1

XLON

32

636

26/09/2025 16:10:33

00490498120TRLO1.1.1

CHIX

60

636

26/09/2025 16:10:33

00490498118TRLO1.1.1

XLON

179

636

26/09/2025 16:10:33

00490498119TRLO1.1.1

XLON

32

636

26/09/2025 16:10:33

00490498123TRLO1.1.1

CHIX

76

636

26/09/2025 16:10:33

00490498121TRLO1.1.1

BATE

76

636

26/09/2025 16:10:33

00490498122TRLO1.1.1

BATE

14

636

26/09/2025 16:10:33

00490498124TRLO1.1.1

TRQX

14

636

26/09/2025 16:10:33

00490498125TRLO1.1.1

TRQX

14

636

26/09/2025 16:10:33

00490498126TRLO1.1.1

TRQX

19

636

26/09/2025 16:10:33

00490498136TRLO1.1.1

AQXE

19

636

26/09/2025 16:10:33

00490498137TRLO1.1.1

AQXE

19

636

26/09/2025 16:10:33

00490498138TRLO1.1.1

AQXE

168

636

26/09/2025 16:14:44

00490500812TRLO1.1.1

XLON

11

636

26/09/2025 16:14:44

00490500821TRLO1.1.1

XLON

147

636

26/09/2025 16:14:44

00490500822TRLO1.1.1

XLON

32

636

26/09/2025 16:14:46

00490500868TRLO1.1.1

XLON

179

636

26/09/2025 16:14:46

00490500869TRLO1.1.1

XLON

80

637

26/09/2025 16:15:40

00490501505TRLO1.1.1

AQXE

16

637

26/09/2025 16:15:45

00490501546TRLO1.1.1

BATE

34

637

26/09/2025 16:15:45

00490501545TRLO1.1.1

BATE

6

637

26/09/2025 16:15:45

00490501547TRLO1.1.1

BATE

58

637.5

26/09/2025 16:16:59

00490502350TRLO1.1.1

XLON

10

637.5

26/09/2025 16:16:59

00490502351TRLO1.1.1

XLON

27

637.5

26/09/2025 16:16:59

00490502352TRLO1.1.1

XLON

6

638

26/09/2025 16:17:10

00490502518TRLO1.1.1

CHIX

129

638

26/09/2025 16:17:10

00490502523TRLO1.1.1

CHIX

121

637.5

26/09/2025 16:17:10

00490502525TRLO1.1.1

BATE

28

637.5

26/09/2025 16:17:10

00490502534TRLO1.1.1

TRQX

51

637.5

26/09/2025 16:17:10

00490502531TRLO1.1.1

BATE

259

637.5

26/09/2025 16:17:10

00490502532TRLO1.1.1

BATE

733

637.5

26/09/2025 16:17:10

00490502533TRLO1.1.1

XLON

58

637.5

26/09/2025 16:17:10

00490502535TRLO1.1.1

TRQX

36

637.5

26/09/2025 16:17:21

00490502667TRLO1.1.1

AQXE

13

638

26/09/2025 16:18:57

00490503629TRLO1.1.1

TRQX

571

638

26/09/2025 16:19:21

00490503871TRLO1.1.1

XLON

32

638

26/09/2025 16:19:42

00490504167TRLO1.1.1

AQXE

50

638

26/09/2025 16:19:49

00490504279TRLO1.1.1

CHIX

13

638

26/09/2025 16:19:49

00490504280TRLO1.1.1

CHIX

77

638

26/09/2025 16:19:51

00490504328TRLO1.1.1

BATE

24

637.5

26/09/2025 16:21:25

00490505361TRLO1.1.1

TRQX

245

637.5

26/09/2025 16:21:25

00490505360TRLO1.1.1

XLON

2

637.5

26/09/2025 16:21:25

00490505362TRLO1.1.1

TRQX

26

637.5

26/09/2025 16:21:52

00490505699TRLO1.1.1

CHIX

34

637.5

26/09/2025 16:21:52

00490505700TRLO1.1.1

CHIX

18

637.5

26/09/2025 16:21:52

00490505702TRLO1.1.1

CHIX

20

637.5

26/09/2025 16:21:52

00490505701TRLO1.1.1

CHIX

257

637

26/09/2025 16:22:53

00490506621TRLO1.1.1

XLON

69

637.5

26/09/2025 16:23:43

00490507755TRLO1.1.1

BATE

31

637.5

26/09/2025 16:23:43

00490507757TRLO1.1.1

CHIX

177

637.5

26/09/2025 16:23:43

00490507756TRLO1.1.1

BATE

20

637.5

26/09/2025 16:23:43

00490507759TRLO1.1.1

TRQX

169

637.5

26/09/2025 16:23:43

00490507758TRLO1.1.1

XLON

183

637.5

26/09/2025 16:24:33

00490508621TRLO1.1.1

XLON

46

637.5

26/09/2025 16:25:10

00490509392TRLO1.1.1

AQXE

27

637.5

26/09/2025 16:25:30

00490509752TRLO1.1.1

TRQX

66

637.5

26/09/2025 16:25:45

00490509999TRLO1.1.1

CHIX

85

637.5

26/09/2025 16:27:07

00490511680TRLO1.1.1

XLON

561

637.5

26/09/2025 16:27:07

00490511681TRLO1.1.1

XLON

29

637.5

26/09/2025 16:27:09

00490511808TRLO1.1.1

AQXE

25

637.5

26/09/2025 16:27:36

00490512128TRLO1.1.1

AQXE

30

637.5

26/09/2025 16:27:36

00490512129TRLO1.1.1

CHIX

9

637.5

26/09/2025 16:27:47

00490512275TRLO1.1.1

XLON

10

637.5

26/09/2025 16:28:00

00490512410TRLO1.1.1

XLON

66

637

26/09/2025 16:29:34

00490513817TRLO1.1.1

BATE

41

637

26/09/2025 16:29:45

00490514145TRLO1.1.1

BATE

26

637

26/09/2025 16:29:50

00490514325TRLO1.1.1

BATE

10

637

26/09/2025 16:29:56

00490514488TRLO1.1.1

BATE

9

637

26/09/2025 16:29:58

00490514523TRLO1.1.1

BATE


