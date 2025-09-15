Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 15
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|12/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.86
|Shrs:
|109,250,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,104
|10,114
|09:33
|10,106
|10,112
|09:35
|Zeit
