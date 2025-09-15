The following instruments on XETRA do have their first trading 15.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.09.2025
Aktien
1 GB00BMHVL512 Klarna Group PLC
2 CA03770A3073 Apollo Silver Corp.
3 KYG2125H1011 China Automotive Systems Inc.
4 US1850632035 Clearside Biomedical Inc.
5 US6273334044 Sadot Group Inc.
Anleihen
1 XS3183159733 Kolumbien, Republik
2 XS3178859388 Kolumbien, Republik
3 IT0005669269 Italien, Republik
4 XS3183160236 Kolumbien, Republik
5 XS3183180937 888 Acquisitions Ltd.
6 FR0014012PH2 BNP Paribas S.A.
7 US63954QAF37 Nebius Group N.V.
8 US63954QAE61 Nebius Group N.V.
9 US66982MAA27 Nova Ltd.
10 XS3182417249 SA Global Sukuk Ltd.
11 XS3182415979 SA Global Sukuk Ltd.
12 FR0014012P25 Société Générale S.A.
13 US8426EPAK42 Southern Company Gas Capital Corp.
14 US89236TNS05 Toyota Motor Credit Corp.
15 US91282CNY39 United States of America
