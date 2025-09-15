Bei der Aktie von BASF ist nach dem Fehlausbruch über den Widerstandsbereich bei 46 Euro nun wieder Geduld gefragt. Die DAX-Titel pendeln nun wieder zwischen 43 und 44 Euro und aktuell ist noch kein Impuls absehbar, der bei den Anteilen des Chemieriesen für neuen Schwung sorgen könnte. Zumal es heute eine eher negative Meldung aus China gab. Denn dort haben im Juli sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion sowie die Investitionen in Sachanlagen enttäuscht. Die schwachen Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär