DAX startet mit leichtem Rückenwind - Rheinmetall kauft zu

Die neue Handelswoche beginnt mit vorsichtigem Rückenwind: Der DAX zeigt sich leicht im Plus, während die US-Indikationen noch keine klare Richtung vorgeben. In Fernost schloss der Nikkei knapp im grünen Bereich - ein Signal für verhaltenen Optimismus, jedoch noch ohne große Dynamik.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Zahlen aus China sorgten am Morgen für Gesprächsstoff: Die Einzelhandelsumsätze legten im August um 3,4 % zu und blieben damit leicht unter den Erwartungen von 3,8 %. Das nährt Sorgen um die Konsumkraft in der zweitgrößten Volkswirtschaft. Um 11 Uhr folgt der nächste Impuls aus Europa: Die Handelsbilanz der Eurozone für Juli wird veröffentlicht. Ökonomen rechnen mit einem deutlichen Anstieg des Überschusses auf 11,7 Mrd. Euro.
Im Fokus:
Infineon startet freundlich in den Handel. Grund ist der offizielle Start des angekündigten Aktienrückkaufprogramms: Bis zu 750.000 eigene Papiere im Volumen von maximal 37 Mio. Euro sollen bis Mitte November über Xetra erworben werden. Ziel ist die Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen - ein Signal für Kapitaldisziplin und langfristige Bindung von Fachkräften.
Rheinmetall notiert vorbörslich ebenfalls leicht im Plus. Rückenwind kommt von einer strategischen Übernahme: Der Konzern übernimmt die Marinesparte der Bremer Lürssen-Gruppe (NVL) und steigt damit in den Marineschiffbau ein. Die Transaktion, deren Abschluss für Anfang 2026 geplant ist, stärkt Rheinmetalls Position als führender Verteidigungsanbieter in Europa. Parallel profitiert das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen, die angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen stärker in den Fokus rückt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5FVT
|10,83
|22706,739103 Punkte
|21,68
|Open End
|BYD Co. Ltd.
|Bull
|UG9N01
|2,52
|9,50915 EUR
|4,80
|Open End
|HENSOLDT AG
|Bull
|UG59LN
|3,58
|58,011495 EUR
|2,61
|Open End
|Silber
|Bull
|HD2HE4
|16,92
|22,315709 USD
|2,18
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG3Z85
|8,10
|24607,443126 Punkte
|68,3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Micron Technology Inc.
|Call
|HD5DE1
|1,19
|170,00 USD
|5,36
|17.12.2025
|S&P 500
|Put
|UG8GSA
|0,80
|6600,00 Punkte
|33,2
|17.10.2025
|Tesla Inc.
|Put
|UG9EZD
|2,47
|440,00 USD
|5,6
|19.11.2025
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UG35E7
|1,22
|250,00 USD
|8,56
|17.12.2025
|Tesla Inc.
|Put
|HD6Z3U
|1,77
|350,00 USD
|4,95
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Fuchs SE
|Long
|HC1B8H
|11,61
|26,723918 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|9,30
|1265,227962 EUR
|3
|Open End
|UnitedHealth Group Inc.
|Long
|UG5TXT
|3,94
|234,395368 USD
|3
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Long
|HD2SWX
|29,47
|103,461187 USD
|3
|Open End
|Renk Group AG
|Long
|HD3601
|3,93
|21094,114722 Punkte
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2025; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen