DAX startet mit leichtem Rückenwind - Rheinmetall kauft zu

Die neue Handelswoche beginnt mit vorsichtigem Rückenwind: Der DAX zeigt sich leicht im Plus, während die US-Indikationen noch keine klare Richtung vorgeben. In Fernost schloss der Nikkei knapp im grünen Bereich - ein Signal für verhaltenen Optimismus, jedoch noch ohne große Dynamik.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Zahlen aus China sorgten am Morgen für Gesprächsstoff: Die Einzelhandelsumsätze legten im August um 3,4 % zu und blieben damit leicht unter den Erwartungen von 3,8 %. Das nährt Sorgen um die Konsumkraft in der zweitgrößten Volkswirtschaft. Um 11 Uhr folgt der nächste Impuls aus Europa: Die Handelsbilanz der Eurozone für Juli wird veröffentlicht. Ökonomen rechnen mit einem deutlichen Anstieg des Überschusses auf 11,7 Mrd. Euro.

Im Fokus:

Infineon startet freundlich in den Handel. Grund ist der offizielle Start des angekündigten Aktienrückkaufprogramms: Bis zu 750.000 eigene Papiere im Volumen von maximal 37 Mio. Euro sollen bis Mitte November über Xetra erworben werden. Ziel ist die Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen - ein Signal für Kapitaldisziplin und langfristige Bindung von Fachkräften.

Rheinmetall notiert vorbörslich ebenfalls leicht im Plus. Rückenwind kommt von einer strategischen Übernahme: Der Konzern übernimmt die Marinesparte der Bremer Lürssen-Gruppe (NVL) und steigt damit in den Marineschiffbau ein. Die Transaktion, deren Abschluss für Anfang 2026 geplant ist, stärkt Rheinmetalls Position als führender Verteidigungsanbieter in Europa. Parallel profitiert das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen, die angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen stärker in den Fokus rückt.

