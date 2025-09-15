EQS-Ad-hoc: VEDES AG / Schlagwort(e): Anleihe
VEDES AG beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025 zu 100,50 % des Nennbetrags
Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen nichts veranlassen. Die Abwicklung erfolgt über die Depotbanken.
Mitteilende Person:
Ende der Insiderinformation
15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VEDES AG
|Beuthener Straße 43
|90471 Nürnberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)911 6556 0
|Fax:
|+49 (0)911 6556 251
|E-Mail:
|info@vedes.com
|Internet:
|www.vedes.de
|ISIN:
|DE000A2GSTP1
|WKN:
|A2GSTP
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2197176
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2197176 15.09.2025 CET/CEST