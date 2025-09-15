EQS-Ad-hoc: VEDES AG / Schlagwort(e): Anleihe

VEDES AG beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025 zu 100,50 % des Nennbetrags



15.09.2025 / 09:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VEDES AG beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025 zu 100,50 % des Nennbetrags



Nürnberg, 15. September 2025 - Die VEDES AG hat heute beschlossen, ihre besicherte 3,5 % Anleihe 2017/2026 (ISIN: DE000A2GSTP1) mit einem ausstehenden Volumen von 12.500.148,84 Euro, eingeteilt in 20.523 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 609,08 Euro, unter Einhaltung der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vorzeitig zum 17. November 2025 (und damit ein Jahr vor dem regulären Laufzeitende) zu kündigen. Die vollständige Rückzahlung wird zu 100,50 % des Nennbetrags erfolgen. Zusätzlich werden die zum 17. November 2025 fälligen Zinsen gezahlt.

Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen nichts veranlassen. Die Abwicklung erfolgt über die Depotbanken.

Mitteilende Person:

Julia Graeber (CEO)

VEDES AG



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49(0)89.8896906.25

E-Mail: vedes@linkmarketservices.eu

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

