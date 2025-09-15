Die VEDES AG wird ihre verlängerte Unternehmensanleihe 2017/26 (ISIN: DE000A2GSTP1) mit einem ausstehenden Volumen von von rd. 12,5 Mio. Euro - eingeteilt in 20.523 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 609,08 Euro - vorzeitig zum 17. November 2025 und damit ein Jahr vor dem regulären Laufzeitende kündigen. Die Rückzahlung wird zu 100,50 % des Nennbetrags erfolgen, zusätzlich erhalten die Anleger die ...

