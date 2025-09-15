Die Schweizer Energieversorger Axpo und Energie-Uri AG bauen in Gurtnellen im Kanton Uri jeweils eigene Großbatteriespeicher. Die Bauarbeiten beginnen in diesen Tagen. Der Energieversorger Axpo und der regionale Stromversorger Energie-Uri AG bauen zwei Großbatteriespeicher am selben Standort im Industriegebiet Platti in Gurtnellen in der Schweiz. Der Axpo-Speicher soll eine Leistung von 50 MW bei einer Speicherkapazität von 100 MWh erreichen, der von Energie-Uri kommt auf 8,6 MW. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
