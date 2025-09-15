Seit Monaten planen drei europäische Rüstungs- und Raumfahrt-Unternehmen die Zusammenlegung ihrer Satelliten-Sparten, um den Starlink-Satelliten von Elon Musk etwas entgegen zu setzen. Noch in diesem Monat könnte das "Projekt Bromo" endlich starten. Die Aktien der beteiligten Konzerne legen zu und sorgen für neue Rekorde im Weltraum-Index. Die europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerne Leonardo, Thales und Airbus könnten bereits in diesem Jahr eine erste Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Satellitengeschäfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
