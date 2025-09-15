© Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - SVEN SIMON

Der Medienriese RTL will mit der geplanten Übernahme von Sky groß im Streming-Geschäft angreifen. Für den Deal kauft der Konzern eigene Aktien zurück und greift dafür tief in die Tasche. Die Aktie legt kräftig zu.Die Papiere der RTL Group sind zum Wochenstart zeitweise um mehr als 10 Prozent nach oben geschossen und markierten damit den höchsten Stand seit August 2023. Auslöser ist das laufende Aktienrückkaufprogramm: RTL zahlt mit 37,85 Euro je Anteil den maximalen Preis der zuvor angekündigten Spanne. Insgesamt wurden dem Konzern 3,2 Millionen Aktien angedient, die für die geplante Übernahme von Sky Deutschland eingesetzt werden sollen. Anleger werten die hohe Rückkauf-Bewertung als …