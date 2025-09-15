Berlin (ots) -KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst, veröffentlicht das Whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management". Es beschreibt die Grundprinzipien eines modernen Ansatzes für Human Risk Management (HRM) und wie Unternehmen das Framework anwenden können, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und messbare Veränderungen im Verhalten der Mitarbeiter zu bewirken.Plattformunabhängig agiert das HRM-Framework als strategischer, menschenzentrierter Ansatz für Cybersicherheit, der durch menschliches Verhalten verursachte Sicherheitsrisiken misst, verwaltet und reduziert. Das neue Framework ist eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Risiken und Anforderungen im Cyberraum, wo menschliches Verhalten weiterhin ein primärer Angriffsvektor ist. Das Whitepaper macht deutlich, dass bei Unternehmen ein grundsätzliches Umdenken notwendig ist. Über den Einsatz traditioneller Security Awareness-Programme hinaus müssen Organisationen die Art und Weise, wie der Faktor Mensch innerhalb ihrer Security-Strategie gemessen und verwaltet wird, reevaluieren.Ein effektiver HRM-Ansatz setzt sich aus den folgenden Kernprinzipien zusammen:- Messen und benchmarken: Erfassen des von menschlichem Verhalten ausgehenden aktuellen Risikos innerhalb einer Organisation auf Grundlage einer Basisbewertung.- Einbeziehen und unterstützen: Etablieren einer Firmenkultur, in der Sicherheit als gemeinsame Verantwortung verstanden wird und nicht ausschließlich als Anliegen der IT-Abteilung.- Anpassen und personalisieren: Schaffen eines Angebots an maßgeschneiderten Schulungen und Coachings auf Basis individueller Risikoprofile.- Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung: Einsatz intelligenter KI-gestützter Technologien zur Bereitstellung von Echtzeit-Feedback, personalisierten Einblicken und automatisierten Interventionen.- Vorteile verdeutlichen: Messbare Auswirkungen des Programms auf die allgemeine Sicherheitskultur des Unternehmens darstellen und kommunizieren.Mehr über diesen Ansatz lesen Sie hier: https://ots.de/hGL1okPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6117902