Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG beteiligt sich am Festival ROCKHARZ, einem der größten Rock- & Metal-Festivals in Deutschland, und erweitert damit ihr Festival-Portfolio

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") baut ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter aus. Über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft DEAG Festivals GmbH übernimmt die DEAG die Mehrheit am ROCKHARZ Festival in Ballenstedt, welches von der Veruga veranstaltet wird. Das Rock- & Metal-Festival ist mit über 25.000 Besuchern jährlich das größte Rock- & Metal-Festival in Ostdeutschland und eines der größten in Deutschland. Mit der Übernahme von ROCKHARZ stärkt die DEAG ihre gute Marktposition in Europa und erweitert ihr Festival-Portfolio. Neben dem Rockfest Barcelona in Spanien oder dem Booking für das Rock The Lakes in der Schweiz erweitert die DEAG nun auch sukzessive ihre Tätigkeiten im Genre der Rock- & Metal-Festivals, nachdem ...

