Kornelius Purps (antea): EZB hat fertig, Fed fängt (wieder) an

12.09.2025 -

Außergewöhnliches ist geschehen: Die Europäische Zentralbank hat ihren Prozess der Leitzinssenkungen nach allem, was man derzeit abschätzen kann, nicht nur früher begonnen als die Fed, sondern auch früher beendet. Üblicherweise ist es die amerikanische Notenbank, welche Zinsanhebungs- wie auch Zinssenkungsphasen vor der EZB beginnt und auch vor ihr beendet. Höchstwahrscheinlich wird die Fed in der kommenden Woche ihre vor neun Monaten unterbrochene Serie von Zinssenkungen wieder aufnehmen. Wird dies für die amerikanischen Aktienmärkte ein Signal sein, ihre Kursrallye der vergangenen Wochen fortzusetzen? Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, um eine meiner Lieblingsformulierungen zu bemühen.

Historisch war es so, dass die Fed einen Leitzinszyklus vor der Europäischen Zentralbank startete und diesen auch früher als die EZB wieder abschloss. Im vergangenen Jahr drehte die EZB den Spieß um: Siebegann vor der Fed, ihre Leitzinsen zu senken, und hat aller Voraussicht nach bereits im Juni und damit weit vor der Fed ihr Leitzinstal erreicht.