Die RTL Group sorgt mit einem doppelten Strategiezug für Furore: Ein umfangreicher Aktienrückkauf kombiniert mit der geplanten Übernahme von Sky Deutschland und NBC Universal pusht die Aktie kräftig nach oben. Die KEK hat bereits grünes Licht gegeben, während die Entscheidung der EU-Kommission noch aussteht. Mit der Akquisition stärkt RTL sein Streaming- und Sportportfolio erheblich und unterstreicht damit seinen Anspruch als führender Player im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
