Doppelschock an der Börse: China vs. Nvidia und Tesla beflügelt die Rally
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|353,85
|353,95
|15:50
|353,55
|354,25
|15:50
|Aktuelle Nachrichten
|15:48
|CoreWeave discloses new cloud capacity order with Nvidia
|15:47
|Dow Jones Today: Stocks Rise With Fed Meeting on Deck; Nvidia Falls on China Tensions
|15:45
|Nvidia Stock Falls As China Pressures U.S. Chipmakers
|15:42
|CoreWeave, Nvidia sign new $6.3 billion deal for cloud computing capacity
|15:35
|China schlägt zurück: Pekings Regulierer demütigen US-Gigant Nvidia
|15:38
|Aktienmarkt: Starke Nachfrage treibt Kurs der Aktie von Tesla (357,85 €)
|Im US-amerikanischen Wertpapierhandel brilliert zur Stunde der Anteilsschein von Tesla . Das Papier verteuert sich heute deutlich. Zu den besten Performern des Tages gehört heute die Tesla-Aktie mit...
|15:34
|Elon Musk Purchases $1 Billion TSLA Stock Amid Renewed Focus
|15:30
|US-Marktupdate: Tesla und NVIDIA im Fokus
|15:27
|Elon Musk's payday could top $1tn with Tesla shares deal
|15:26
|'We're in big trouble': pope concerned at Elon Musk's trillion-dollar proposed pay
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|149,50
|-1,32 %
|TESLA INC
|354,30
|+5,09 %