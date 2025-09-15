DJ Novartis schließt Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

Von Adriano Marchese

DOW JONES--Novartis hat eine potenziell milliardenschwere Entwicklungspartnerschaft mit dem US-Biotechunternehmen Monte Rosa geschlossen. Die Unternehmen werden ein auf sogenannten "Degradern" basierendes Medikament zur Behandlung von immunvermittelten Erkrankungen entwickeln - also von Krankheiten, die durch eine übermäßige oder unkontrollierte Reaktion des Immunsystems ausgelöst werden. Die Aktie von Monte Rosa Therapeutics springt im vorbörslichen US-Handel um 64 Prozent auf 7,89 US-Dollar.

Gemäß den Konditionen der Vereinbarung erhält Monte Rosa eine Vorauszahlung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar. Der Gesamtwert der Transaktion kann sich auf bis zu 5,7 Milliarden Dollar belaufen, wenn bestimmte Meilensteine erreicht werden und Lizenzgebühren im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich des weltweiten Nettoumsatzes gezahlt werden.

Die vereinbarte Partnerschaft mit Novartis soll die Entwicklung dieser neuen Medikamente beschleunigen, indem sie die auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierende Technologie von Monte Rosa für die Entdeckung und Entwicklung von Degradern nutzt, die von Novartis weiterentwickelt und kommerzialisiert werden.

"Molecular Glue Degraders" (MGD) sind hochmoderne Medikamente, die entwickelt wurden, um krankheitsverursachende Proteine zu eliminieren, indem sie das natürliche Proteinentsorgungssystem der Zelle kapern. MGDs werden derzeit unter anderem zur Bekämpfung von Krebs und Autoimmunerkrankungen eingesetzt.

Es handelt sich um die zweite Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen, nach der im Oktober 2024 bekannt gegebenen exklusiven globalen Lizenzvereinbarung für die sogenannten VAV1-Degradatoren von Monte Rosa.

