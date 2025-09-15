Die Versicherer Helvetia und Baloise kommen ihrem Zusammenschluss immer näher. Nun hat auch die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) ihre Genehmigung erteilt. Wann soll die Transaktion abgeschlossen werden und wie läuft dieses Prozedere dann ab? Nachdem Helvetia und Baloise im April dieses Jahres ihre Fusionspläne bekannt gaben, hatte die Europäische Kommission dem Vorhaben der beiden Schweizer Versicherer bereits Anfang August zugestimmt. Sie wollen zur Helvetia Baloise Holding AG verschmelzen. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact