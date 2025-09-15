NVIDIA - Neue Probleme in China?



China wirft NVIDIA vor, gegen Kartellrecht verstoßen zu haben.



Verschiedenen Medienberichten nach drohen NVIDIA neue Probleme mit den chinesischen Behörden. Aufgrund von Sicherheitsbedenken hatte China seinen Unternehmen in der Vergangenheit vom Kauf von NVIDIA-Chips abgeraten.



NVIDIA soll nun gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen haben, konkrete Punkte wurden aber nicht benannt. Die Aktie fiel daraufhin um rund 2 Prozent.



Die chinesischen Behörden hatten zudem im Dezember ein Verfahren gegen NVIDIA eingeleitet, indem es um die Akquisition von Mellanox, einem Spezialisten für Netzwerktechnologie, ging.



Die Transaktion wurde zuvor unter der Bedingung genehmigt, dass NVIDIA chinesische Unternehmen nicht benachteiligt.



Die US-Regierung verbot NVIDIA daraufhin hochwertigste Chips nach China zu verkaufen. Derzeit verhandeln China und USA in Madrid über eine Annäherung im Handelsstreit.









