Mit einem prozentual zweistelligen Kursplus führt die Aktie von SMA Solar die Gewinnerlisten zu Wochenbeginn an. Für neuen Schwung sorgt die Meldung über einen Insiderkauf. Der massive Kurseinbruch nach der Gewinnwarnung Anfang September ist damit bereits zu einem weiten Teil kompensiert worden.Mehr als 30 Prozent hatte die SMA-Aktie verloren, nachdem der Wechselrichter-Hersteller die Erwartungen für den Umsatz und vor allem auch für das EBITDA deutlich korrigieren musste. Bereits im Anschluss sprach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär