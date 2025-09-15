DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Vorzeitige rund EUR 73 Millionen Teilrückzahlung des Bonds mit Fälligkeit November 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Peach Property Group AG: Vorzeitige rund EUR 73 Millionen Teilrückzahlung des Bonds mit Fälligkeit November 2025

[ PDF ]

Zürich (pta000/15.09.2025/18:00 UTC+2)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

• Weitere Rückzahlung des Eurobonds im Nominalwert von rund EUR 73 Mio. erfolgt • Peach Property Group nutzt vorzeitige Tilgungsoption im Fälligkeitsjahr • Bilanztransformation weiter im Plan

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat im Rahmen ihrer laufenden Bilanztransformation eine Rückzahlung der im November 2025 fälligen Unternehmensanleihe (4,375 % Senior Notes, ISIN: XS2247301794/XS2247302099) vorgenommen. Bereits im Januar dieses Jahres hatte die Tochtergesellschaft der Peach Property Group über ein öffentliches Rückkaufangebot rund EUR 127 Mio. der Anleihe vorzeitig getilgt. Nun nutzt das Unternehmen die vertraglich vorgesehene Möglichkeit, im Fälligkeitsjahr vorzeitig und zum Nennbetrag zu tilgen. Nach dieser Teilrückzahlung beläuft sich der Nominalwert der Anleihe auf EUR 100 Mio.

Die nun erfolgte Teilrückzahlung steht in Einklang mit der von Peach Property Group vorab kommunizierten Strategie zur Ablösung des Bonds. Dabei kamen Mittel aus der im Juni gesicherten Kreditfazilität über EUR 120 Mio. zum Einsatz. Die vollständige Ablösung wird dann aus einer im August gesicherten Kreditfazilität über EUR 410 Mio. erfolgen, bei der die Gesellschaft gerade gemeinsam mit dem Darlehensgeber an der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen arbeitet.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Associate Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757952000844 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)