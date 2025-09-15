Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C8PJ | ISIN: CH0118530366 | Ticker-Symbol: P6Z
Tradegate
15.09.25 | 09:07
6,450 Euro
-0,31 % -0,020
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PEACH PROPERTY GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEACH PROPERTY GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,5006,51018:59
6,5006,51018:05
Dow Jones News
15.09.2025 18:33 Uhr
158 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Peach Property Group AG: Vorzeitige rund EUR 73 Millionen Teilrückzahlung des Bonds mit Fälligkeit November 2025

DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Vorzeitige rund EUR 73 Millionen Teilrückzahlung des Bonds mit Fälligkeit November 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Peach Property Group AG: Vorzeitige rund EUR 73 Millionen Teilrückzahlung des Bonds mit Fälligkeit November 2025

[ PDF ]

Zürich (pta000/15.09.2025/18:00 UTC+2)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

• Weitere Rückzahlung des Eurobonds im Nominalwert von rund EUR 73 Mio. erfolgt • Peach Property Group nutzt vorzeitige Tilgungsoption im Fälligkeitsjahr • Bilanztransformation weiter im Plan

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat im Rahmen ihrer laufenden Bilanztransformation eine Rückzahlung der im November 2025 fälligen Unternehmensanleihe (4,375 % Senior Notes, ISIN: XS2247301794/XS2247302099) vorgenommen. Bereits im Januar dieses Jahres hatte die Tochtergesellschaft der Peach Property Group über ein öffentliches Rückkaufangebot rund EUR 127 Mio. der Anleihe vorzeitig getilgt. Nun nutzt das Unternehmen die vertraglich vorgesehene Möglichkeit, im Fälligkeitsjahr vorzeitig und zum Nennbetrag zu tilgen. Nach dieser Teilrückzahlung beläuft sich der Nominalwert der Anleihe auf EUR 100 Mio.

Die nun erfolgte Teilrückzahlung steht in Einklang mit der von Peach Property Group vorab kommunizierten Strategie zur Ablösung des Bonds. Dabei kamen Mittel aus der im Juni gesicherten Kreditfazilität über EUR 120 Mio. zum Einsatz. Die vollständige Ablösung wird dann aus einer im August gesicherten Kreditfazilität über EUR 410 Mio. erfolgen, bei der die Gesellschaft gerade gemeinsam mit dem Darlehensgeber an der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen arbeitet.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Associate Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Peach Property Group AG 
           Neptunstrasse 96 
           8032 Zürich 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Gerald Klinck 
Tel.:         +41 44 485 50 00 
E-Mail:        investors@peachproperty.com 
Website:       www.peachproperty.com 
ISIN(s):       CH0118530366 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757952000844 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.