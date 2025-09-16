Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), gab heute bekannt, dass sein Cessna Citation Ascend-Geschäftsflugzeugprogramm mit der Einführung der ersten Produktionseinheit, die in Wichita, Kansas, gefertigt wurde, weiter voranschreitet. Das Flugzeug soll später in diesem Jahr die Zertifizierung durch die US-Luftfahrtbehörde erhalten.

Cessna Citation Ascend program continues to advance with rollout of first production unit (Photo credit: Textron Aviation).

Die Mitarbeitenden, die sich dem Entwurf und der Bereitstellung des besten Flugerlebnisses für unsere Kunden verschrieben haben, feierten diesen wichtigen Programmmeilenstein des neusten Citation-Geschäftsflugzeugs der legendären 560XL-Serie.

"Heute haben wir Anlass zum Feiern. Vielen Dank an alle, die Teil dieser Entwicklung gewesen sind. Es sind Ihre handwerklichen Fähigkeiten, die Meilensteine wie diesen ermöglichen", sagte Todd McKee, Senior Vice President, Integrated Supply Chain. "Indem wir neue Technologie einsetzen und neue Funktionen auf den Markt bringen, werden wir auch in Zukunft diese legendären Flugzeuge bauen können."

In den letzten 25 Jahren wurden mehr als 1.000 Einheiten geliefert. Eigentümer und Betreiber entscheiden sich konsequent für die Cessna Citation 560XL-Serie, da sie eine unvergleichliche Kombination aus Leistung, Komfort, Benutzerfreundlichkeit, verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und vorteilhafter betrieblicher Effizienz bietet.

Über die Cessna Citation Ascend

Textron Aviation hat die Citation Ascend auf der Grundlage von Kundenfeedback für ultimative Leistung und Komfort entwickelt.

Mit ihrer eleganten und modernen Ausstattung werden die Kunden viele der Annehmlichkeiten genießen, die auch in den Bestsellern Citation Latitude und Citation Longitude zu finden sind, darunter ein flacher Boden, der den Passagieren großzügige Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Das Flugzeug wird mit PW545D-Triebwerken von Pratt Whitney Canada ausgestattet sein, die für Treibstoffeffizienz und erhöhten Schub sorgen, sowie mit hochmoderner Garmin G5000-Avionik, die über die neueste Soft- und Hardware verfügt, einschließlich Autothrottle-Technologie. Die Ascend verfügt außerdem über eine Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU), die für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen ist.

Mit 19 Standard-USB-Ladeanschlüssen und drei Universalsteckdosen im gesamten Flugzeug haben alle Crewmitglieder und Passagiere Zugang zu mindestens einem Ladeanschluss in der Citation Ascend. Das Flugzeug hat eine Standardsitzplatzkonfiguration für neun Passagiere.

Weitere Informationen zur Citation Ascend finden Sie unter cessna.com/ascend.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unerwartete Ausgaben oder Verzögerungen in Verbindung mit wesentlichen neuen Flugzeugprogrammen und mit dem Zeitpunkt der Zertifizierung unserer neuen Flugzeugprodukte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

