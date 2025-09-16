Jetzt ist Hebelzeit: Silber bleibt im Senkrecht-nach-oben-Modus - Silver Tiger Metals mischt kräftig mit!

Anzeige / Werbung

Der 27. März 1980 ging als "Silver Thursday" in die Geschichte ein. Da nämlich kollabierte der Silberpreis und rutschte auf unter 11,- USD/Unze. Dem vorangegangen war jedoch eine beispiellose Preisrallye.

am Ende dieser beispiellosen Rallye stand die Marke von 50,42 USD 1 . Verantwortlich für diese geschichtsträchtige Berg- und Talfahrt waren die Ölmilliarden-Erben Herbert und Nelson Hunt. Getrieben von der Überzeugung, dass Silber ebenso wie Gold DEN "Safe Haven" bei höherer Inflation darstellt, benutzen sie das geerbte Vermögen, um den globalen Markt an physischem Silber praktisch leer zu kaufen.

Bevor letztlich die US-Börsenaufsicht eingriff, lagerte physisches Silber im Wert von 5,4 Mrd. USD in den Depots der Brüder, die zu dieser Zeit bereits über zwei Drittel des Silbermarkts über Terminkontrakte kontrollierten. Nach vielen Prozessen und Verurteilungen waren sie einen Großteil ihres Vermögens los.

Quelle: Bloomberg/Rockefeller

Und 45 Jahre später scheint diese Geschichte noch immer hochaktuell, denn der damals erreichte Höchststand von über 50,- USD/Feinunze Silber gilt weiterhin als magische Testmarke, die - einmal überschritten - Tor und Tür für noch größere Kursgewinne öffnen kann.

Massive Silberknappheit voraus!

Während die Silberverknappung im Vorfeld des Silver Thursday durch die Spekulationen der Hunts zustande kam, hat sie heute eher strukturelle Gründe. So gehen Berechnungen des Silver Institute davon aus, dass 2025 das fünfte Jahr in Folge sein wird, indem sich der Silbermarkt in einem Defizit befindet, mit einem Angebot-Bedarf-Lücke von 117,6 Millionen Unzen 2 . Auch wenn die Minenproduktion mit plus 2% leicht zulegen wird, wird sie den wachsenden Bedarf vor allem seitens Photovoltaik-Anlagen und nicht zuletzt dem Militär nicht decken können. Denn allein in einem modernen Raketensystem werden 0,5 und 2 kg Silber pro Einheit verbaut, die nach deren Detonation nicht mehr recycelt werden können. Ähnliches gilt für SpaceX' Starlink-Satelliten. Bereits einer davon enthält bis zu 18 kg Silber. Aktuell drehen knapp 7.000 davon ihre Runden um unseren Planeten. Schätzungen zufolge könnte ihre Anzahl in den nächsten Jahren auf über 40.000 steigen 3 . Nach ihrem 5 bis 7-jährigen "Dienst" verglühen Starlink-Satelliten in der Erdatmosphäre.

Gold-Silber-Ratio als Indikator für weitere Silberpreisrallye!

Das Verhältnis von Gold- zu Silberpreis liegt aktuell bei durchschnittlich etwa 88:1. Dass ein Wert von im Schnitt 60:1 als langfristig relevante Marke gilt, spricht sowohl für die momentane Unterbewertung von Silber ebenso wie gleichzeitig für weiteres Aufholpotenzial. Legt man einen Goldpreis von über 3.600,- USD pro Unze zugrunde, ergäbe das einen Silberpreis von weit über 50,- USD/Unze.

Silver Tiger Metals stellt sich stark auf!

Inmitten dieses dynamischen Silbermarkt-Szenarios suchen langfristig denkende Anleger nach Möglichkeiten, den Wertzuwachshebel ihrer Investments mit maximaler Wirkung zu versehen, beispielsweise durch Engagements in vielversprechende Entwickler von Silberminen in bergbaufreundlichen Gebieten.

Einer dieser vielversprechende Silberminen-Entwickler ist zweifelsohne Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) mit seinem mexikanischen Mega-Asset "El Tigre'. Von diesem Power-Projekt meldet Silver Tiger nun fantastische Explorationsfortschritte.

Quelle: Silver Tiger Metals

Genauer gesagt, sind es die vorläufigen Ergebnisse des diesjährigen Sommer-Explorationsprogramms bei den "Northern Veins' rund 2 km nördlich der historischen Mine "El Tigre', die aufhorchen lassen.

Unzen-Plus aus dem Norden!

Ein Fokus von Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) Explorationsteams lag dabei darauf, historische Stollen und Abbaugänge in eben diesen "Northern Veins' zu lokalisieren, zu katalogisieren, zu kartieren und Proben zu entnehmen, mit dem übergeordnetem Ziel, geologische Ähnlichkeiten der dortigen mineralisierten Systeme mit den gut erschlossenen Adern "El Tigre', "Seitz-Kelly' und "Sooy' zu bestätigen.

Insgesamt wurden 110 Splitterproben entnommen, mit dem folgenden, bisher vorliegenden bombastischen "Best-of'.

Quelle: Silver Tiger Metals

Wohlgemerkt haben die "Northern Veins' eine kombinierte Streichlänge von mehr als satten 10 km, die bisher hauptsächlich für die Adern "Fundadora', "Protectora' und "Caleigh' bestätigt wurden. Dabei wurden bis heute gerade einmal 15% der kartierten Streichlänge der Adern auf diesem "Brownfield" bebohrt, was für mächtiges Explorationspotenzial bei weiteren Arbeiten spricht.

Ebenso wichtig zu erwähnen ist, dass diese nördlichen Adern als verwerfungsversetzte Ausdehnung der "El Tigre'-Minenadern dieselbe Struktur, Mineralogie,?Gehalt, Ausrichtung, Streichlänge und Breite aufweisen wie jene von "El Tigre'. Diese 1A-Ähnlichkeiten wiederum bergen große Chancen auf weitere Unzen, schließlich macht das "El Tigre'-Minenadernsystem aktuell über 90% der angezeigten Ressourcen von "El Tigre' aus und bildet damit die Basis für die vorläufige Machbarkeitsstudie und die ausstehende vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie

Quelle. Silver Tiger Metals

Welches Ressourcenplus der Norden dazu beitragen kann, das genau will Silver Tiger (WKN: A2P4YL) nun herausfinden. Dafür sollen ab dem vierten Quartal 2025 die Bohrer ihre Arbeit in den nördlichen Adern aufnehmen. Parallel dazu sollen auch im Süden, also bei "Lluvia de Oro', "La Mancha' und "El Toro' Bohrziele generiert werden, und zwar durch Analysen historischer Bergbauarbeiten.

Quelle. Silver Tiger Metals

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass bei "Lluvia de Oro' vor gut fünf Jahren Stichproben mit grandiosen Gehalte von bis zu 1,90 g/t Gold (Au) und 1.300 g/t Silber (Ag) entnommen wurden. Außerdem liegt das "Lluvia-de-Oro'-Adernsystem innerhalb der "El Tigre'-Formation. Diese wiederum ist das Muttergestein der "Stockwork'-Zone, auf die sich Silver Tigers' vorläufige Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2024 konzentriert. Das schließlich eröffnet neue phänomenale Perspektiven, könnte damit doch die Tagebau-Mineralisierung vom äußersten Süden in Richtung "Lluvia de Oro' erweitert werden.

Alles in allem also spannende Aussichten darauf, welches bisher noch unentdeckte Potenzial in Silver Tigers (WKN: A2P4YL) Power-Projekt "El Tigre' schlummert, nicht zuletzt auch, weil bisher erst 25 km der Aderstreichlänge und damit die Hälfte des Projekts kartiert wurden und das Unternehmen nun den Fokus darauf legt, die Kartierungsabdeckung auf satte 70% zu erhöhen, was in einem noch besseren Verständnis dieses mächtigen Potenzials mündet.

Bauentscheidung in greifbarer Nähe!

Die großartigen Fortschritte bei Silver Tigers (WKN: A2P4YL) Sommer-Explorationsprogramm von "El Tigre' sind gleichzeitig auch ein weiterer Schritt in Richtung einer Bauentscheidung für den Tagebauabschnitt und für den Abschluss der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, wie Glenn Jessome, der Präsident und CEO betont:

"Die derzeitige Erkundung der nördlichen Adern durch gezielte Kartierung wie auch durch Probenahmen von historischen Kernbohrungen und Untertagebauwerken schreitet planmäßig voran. Die Tatsache, dass sie dieselbe Struktur, Mineralogie, denselben Gehalt und dieselbe Ausrichtung aufweisen wie die klar definierten Adern rund um die historische?Mine "El Tigre' - die Basis unserer vorläufigen Machbarkeitsstudie und der ausstehenden vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie - zeigen, wie groß das bisher noch nicht bezifferte Potenzial von "El Tigre' insgesamt ist. Umso gespannter sind wir auf die Ergebnisse der Bohrungen, die wir dort im Rahmen unseres Winterprogramms 2025 durchführen werden. Parallel dazu werden wir auch die südlichen Adern weiter erkunden. Insgesamt tragen wir mit all dem maßgeblich zur Risikominimierung des Projekts bei und nähern uns zudem auch unserer Vision, perspektivisch einen neuen mexikanischen Silber-Distrikt zu etablieren."

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Jcg3g_DwYnI

Fazit:

Silver bleibt der Turbo unter den Edelmetallen - strukturelle Defizite, eine historisch hohe Gold-Silber-Ratio (~88:1) und der mögliche "Magnet" über 50,- USD je Unze liefern das perfekte Setup für Hebel auf Unternehmensseite. Wer jetzt clever agiert, setzt auf Entwickler mit skalierbaren Unzen - genau hier sticht Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) heraus.

Mit "El Tigre' arbeitet Silver Tiger (WKN: A2P4YL) zielstrebig in Richtung Bauentscheidung: Die vorläufige Machbarkeitsstudie (2024) bildet das Fundament, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ist in Arbeit - der Weg zur Produktionsreife wird deutlich kürzer. Jede weitere Risikoreduktion kann einen deutlichen Re-Rating-Effekt auslösen.

Der Explorations-Kicker ist intakt: Im Norden warten >10 km Aderstreichlänge (u. a. "Fundadora', "Protectora', "Caleigh'), bislang erst ~15% bebohrt - Winterprogramm ab 2025 angesetzt. Parallel liefern die südlichen Ziele ("Lluvia de Oro' etc.) mit historischen Hochgehalten bis 1,90 g/t Gold und 1.300 g/t Silber zusätzliche Upside-Hebel. Die Kartierung soll von ~50% auf ~70% wachsen - bestes Futter für neue Entdeckungen und zusätzliche Unzen. "District-Scale'-Potenzial statt Ein-Projekt-Story!

Strukturell knapper werdendes Silber + fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt + massives Explorationspotenzial = überdurchschnittlicher Hebel auf den nächsten Silber-Aufwärtszyklus. Für chancenorientierte Anleger ist Silver Tiger Metals aus unserer Sicht jetzt ein Top-Kaufkandidat vor Newsflow (Bohrergebnisse/Studien) - eine Startposition ins Depot legen und die Story aktiv begleiten.

Quellen: Silver Tiger, 1 https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/silver-thursday-hunt-brothers.asp, 2 World Silver Survey 2025, The Silver Institute, 3 https://news-pravda.com/world/2025/03/16/1149255.html

