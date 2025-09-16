Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut - und wer wirklich dahintersteckt

Anzeige / Werbung

Sie haben Milliarden-Plattformen aufgebaut. Protokolle auf über 800 Mio. USD TVL skaliert. IPOs begleitet, Binance beraten und Milliarden bei Goldman und Apollo bewegt.

Dieser Artikel wird im Namen von Republic Technologies veröffentlicht.



Willkommen zurück, liebe Leser,

manchmal passiert Magie, wenn Vision auf Execution trifft. Wenn eine Microcap-Aktie nicht mehr nur eine "Krypto-Story" ist - sondern zur institutionellen Brücke in eine gesamte Blockchain-Wirtschaft wird.

Genau das entfaltet sich gerade bei Republic Technologies Inc. (FSE: 7FM0 | WKN: A41AYF) - und der Markt beginnt aufzuwachen.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Die Aktie ist seit Januar um 1.000% gestiegen. Die ETH-Treasury umfasst knapp 5 Mio. CAD, staked, renditebringend und direkt mit dem Ethereum-Netzwerk verknüpft. Die Validator-Infrastruktur wird für Skalierung gebaut. Und jetzt? Geht es um die Menschen hinter dem Unternehmen - und warum sie den Unterschied machen.

Denn dies ist kein gewöhnliches Tech-Unternehmen.

Das Execution-Team: Wo Wall Street auf Web3 trifft

Daniel Liu - Chief Executive Officer

Gründer von Republic und Architekt der Ethereum-First-Vision. Vor Republic:

Co-Founder von Float , einer Partnerbörse von OKX - einer der größten Krypto-Plattformen weltweit. Skalierung auf über 100 Mio. USD Tagesvolumen im Jahr 2018.

, einer Partnerbörse von OKX - einer der größten Krypto-Plattformen weltweit. Skalierung auf über im Jahr 2018. Entwickler von RelayX , dem Vorläufer des heutigen OKX-Wallet-Ökosystems.

, dem Vorläufer des heutigen OKX-Wallet-Ökosystems. Startete seine Karriere bei CIT Bank, wo er über 4 Mrd. USD an Energie-Finanzierungen strukturierte und abschloss.

Daniel Liu redet nicht über Ethereum-Infrastruktur - er hat sie gebaut, skaliert und monetarisiert.

Jetzt geht er mit Republic all-in: Er will institutionelles Kapital mit Ethereum verbinden, über Validatoren und reale Anwendungen in den Bereichen Attestierung, Compliance und Datenverifikation.

"Wir jagen keinem Hype hinterher", sagt Liu. "Wir bauen ein Rückgrat."

Litong Cao - Chief Operating Officer

Wer ein Sequoia-gefördertes Protokoll auf über 800 Mio. USD TVL geführt hat, bekommt Gehör.

Litong war maßgeblich am Aufbau von Parallel beteiligt, einem institutionellen Kreditprotokoll für Proof-of-Stake-Blockchains. Während ihrer Amtszeit:

30 Mio. USD Funding von Sequoia, Lightspeed und Founders Fund .

von . Aufbau der gesamten Infrastruktur in der stärksten Wachstumsphase.

Zuvor leitete sie ein digitales 1-Milliarde-USD-Portfolio in einer Family Office-Struktur.

Ihre Stärke: Operationales DeFi-Wissen trifft auf institutionelles Kapitalmanagement - perfekt für Republics skalierende Validatoren, Cross-Border-Custody und Treasury-Strategien.

Greg Ah-Fenne - Head of Corporate Finance

Greg bringt Wall-Street-Schlagkraft.

Bei Apollo Global Management verantwortete er über 3 Mrd. USD an Real-Estate-Credit-Transaktionen.

verantwortete er über an Real-Estate-Credit-Transaktionen. Zuvor bei Goldman Sachs tätig - zuständig für die Strukturierung und Emission von Asset-Backed Securities in den USA und Europa.

Heute wendet Greg dieses Wissen auf Republics ETH-Treasury, Monetarisierungsmodelle und Kapitalstruktur an - damit das Unternehmen von Anfang an institutionelle Standards erfüllt.

Stevenson Ty - Fractional Chief Financial Officer

Jede skalierende Blockchain-Company braucht ein starkes Finanzrückgrat.

Stevenson bringt:

CFO-Erfahrung in öffentlichen & privaten Unternehmen (Rohstoffe, Tech, Mining, Crypto)

Seit 2016 Inhaber von Ty Consulting Inc. , betreut zahlreiche börsennotierte Firmen (CSE, TSXV)

, betreut zahlreiche börsennotierte Firmen (CSE, TSXV) Ist CPA (Chartered Professional Accountant), mit Fokus auf Audit, Reporting und Treasury-Kontrolle

Sein Job: Sicherstellen, dass Republic nicht nur compliant aussieht - sondern wie ein Milliardenunternehmen agiert.

Das Board der Ausnahmetalente

Republics Board liest sich wie das "Who's Who" der Krypto- und Kapitalmarktwelt.

Patrick Wong - Binance US Advisor & Top-Deal-Jurist

Ehemaliger Advisor von Binance US

Ex-Partner bei Morrison & Foerster , wo er: Über 40 IPOs, SPACs und de-SPACs juristisch begleitete Mehr als 400 M&A-Transaktionen im Volumen von 100 Mrd. USD mitgestaltete

, wo er:

Patrick bringt US-Börsenexpertise, SEC-Konformität und scharfe Governance - entscheidend für Republics bevorstehendes OTCQB-Cross-Listing.

Matthew Zhang - Family-Office-Investor mit 200 Mio. USD Deployment

Über 200 Mio. USD in Firmen wie: Weee! (asiatischer E-Commerce) Canaan (Bitcoin-Mining-Hardware) Polkadot (Top-L1-Blockchain)

in Firmen wie: Zuvor bei IDG Capital und Everbright als Teil eines 20 Mrd. USD Fonds

Matthew ist nicht nur Investor - er ist ein strategischer Allokator mit direktem Draht in Asiens Tech-, AI- und Blockchain-Sektor.

Hongming Luo - AI & Blockchain-Visionär

Co-Founder von Mask Network (100 Mio. USD Fonds)

(100 Mio. USD Fonds) Co-Founder von Next.ID (80+ Mio. API-Calls pro Monat)

(80+ Mio. API-Calls pro Monat) Fokus: Infrastruktur, Datenschutz, Web3-Massenadoption

Hongming bringt Web3-Architektur auf Web2-Skalierung. Ein echter Brückenbauer.

Shumo Chu - Kryptograf & Blockchain-Systemarchitekt

Co-Founder von NEBRA Labs & Manta Network

& Früher bei Algorand (Smart Contract Security)

(Smart Contract Security) Ehem. Assistenzprofessor für Informatik an der UC Santa Barbara

Seine Aufgabe: Validator-Skalierung, Protokoll-Sicherheit und Formal Verification - die Infrastruktur-Säulen von Republics Plattform.

Stephany Xu - Global Fintech & Ecosystem Strategin

Ecosystem Head bei Caladan

Ehem. Head of Global Marketing bei EXANTE & AZA Finance

& Advisor & LP in mehreren internationalen VC-Fonds

Stephany ist mehr als Marketing: Sie baut Vertrauen & Marktzugänge in Europa, Asien und den USA.

Warum das alles jetzt zählt

Republic ist nicht mehr Theorie - sondern operativ aktiv:

ETH-Bestand: 4,93 Mio. CAD

Zielrendite: ~7% (Staking + Validatorerträge)

Accruals: ~1,75% wöchentliche Rendite auf ~6,67% NAV

Validator-Infrastruktur: im Aufbau mit FalconX, Fireblocks, QCP

Attestation-Plattform: in Entwicklung, erste Partner onboarded

OTCQB-Listing in Arbeit mit Unterstützung von Foley & Lardner LLP

Republic ist Hard Tech + Hard Asset - mit einem Führungsteam, das seinesgleichen sucht.

Von 10x… zu was?

Seit Januar stieg der Kurs von 0,038 € auf 0,38 € - ein 10-Bagger in acht Monaten. Aber die Frage ist: War das nur der Re-Rating-Effekt - oder nur der Anfang?

Was kommt als Nächstes:

Attestation-Dashboard im Live-Betrieb bei Enterprise-Kunden

bei Enterprise-Kunden Go-to-Market-Kampagnen in USA, Europa, Asien

Skalierung der ETH-Validatoren & Monetarisierung

U.S.-Börsenzugang & Volumensprünge via OTCQB

Real-time ETH Accruals und Protokollrenditen

Mögliche DAO- oder Protokoll-Spinoffs im Infrastruktur-Stack

Kapitalmärkte haben Republic neu bewertet - jetzt entscheidet die Produktadoption über die nächste Stufe.

Fazit: Kein Hype - ein Killer-Team mit Infrastruktur

Republic ist kein Startup im klassischen Sinn. Es ist ein Multi-Disziplin-Team mit bewiesenen Erfolgen, echten Assets und einer klaren Strategie.

Sie entwickeln dort, wo andere nur reden.

Sie bauen Validatoren, launchen Attestation-Protokolle, arbeiten mit BitGo, FalconX, Fireblocks, QCP - und das unter Führung von Leuten, die:

Milliarden-Plattformen gebaut haben

mit Top-VCs wie Sequoia und Founders Fund geraised haben

und 100-Milliarden-Dollar-Deals juristisch begleitet haben

Wer Republic immer noch für eine typische Microcap hält, hat die Dynamik dahinter nicht verstanden.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US5949724083,US44812J1043,CA7608011002,CA83411A2056