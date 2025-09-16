Zürich - Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) hat Finanzchef Marcel Kucher zum neuen CEO gewählt. Er übernimmt die Leitung des grössten Immobilienkonzerns der Schweiz per Anfang 2026 von René Zahnd. Die Suche nach einem neuen CFO ist eingeleitet, wie SPS am Dienstag mitteilte. Kucher ist seit 2021 Finanzchef von Swiss Prime Site. Vor seiner Zeit bei SPS war der 54-jährige Ökonom unter anderem CFO und COO der Peach Property Group sowie Berater ...Den vollständigen Artikel lesen ...
