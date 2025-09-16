EQS Stimmrechtsmitteilung: tmc Content Group AG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Frau Elena Karoulla, Zypern hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 15.09.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 28.08.2025 über Folgendes informiert:
