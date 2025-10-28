Bekanntmachung
Regulierter Markt
tmc Content Group AG,
Zug, Schweiz
Die ordentliche Generalversammlung vom 16. Juni 2025 hat u.a. die Änderung der Firma in VIDINEXT AG beschlossen.
Zudem hat die ordentliche Generalversammlung rückwirkend auf den 1. Januar 2025 eine Währungsänderung des Aktienkapitals von CHF auf EUR beschlossen.
Ferner hat die ordentliche Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch eine Reduktion des Nennwerts von CHF 1,00 auf EUR 0,20 beschlossen. Dadurch wurde das nominale Aktienkapital von CHF 41.000.000 auf neu EUR 8.200.000 reduziert. Die Änderung wurde mit Eintragung im Handelsregister am 2. September 2025 wirksam.
Wertpapierart: auf den Namen lautende Stammaktien
ISIN: CH0557519201
bisheriger Wertpapierbezeichnung: tmc Content Group AG
künftiger Wertpapierbezeichnung: VIDINEXT AG
Änderung ab 29. Oktober 2025
Frankfurt am Main, den 28. Oktober 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
