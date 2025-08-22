EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025
Ort: https://contentgroup.ch/assets/uploads/tmc-Halbjahresbericht-2025.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025
Ort: https://contentgroup.ch/assets/uploads/tmc-Halbjahresbericht-2025.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
|Poststrasse 24
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|http://www.contentgroup.ch
