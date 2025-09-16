Iondrive erhält Förderzusage der australischen Regierung zur Weiterentwicklung sauberer Urban Mining-Technologien

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Australische Regierung unterstützt Iondrives nachhaltige Extraktionstechnologie

Iondrive Limited (ISIN: AU0000305542) erhielt im August dieses Jahres eine bedeutende Bestätigung seitens der australischen Regierung in Form einer Förderzusage von bis zu 3,9 Millionen AUD (ca. 2,18 Millionen Euro) im Rahmen des Industry Growth Program. Die Fördermittel dienen der Kommerzialisierung von Iondrives umweltfreundlicher Urban Mining-Technologie, die auf der patentierten Deep Eutectic Solvent (DES)-Technologie basiert und auf die Rückgewinnung wertvoller kritischer Rohstoffe ausgerichtet ist. Diese nicht-verwässernde Finanzierung deckt 50% der förderfähigen Investitions- und Betriebskosten im Zusammenhang mit der Errichtung der Pilotanlage ab.

Die Anlage ist für die Rückgewinnung von Lithium, Nickel und Kobalt aus der sogenannten "Black Mass" aus Lithium-Ionen-Batterien konzipiert - einem schnell wachsenden Abfallstrom mit strategischem Rohstoffpotenzial. Darüber hinaus bildet sie die Grundlage für eine Skalierung in weitere Urban Mining-Märkte wie Elektroschrott (E-Waste) und andere Materialien, die üblicherweise durch Schmelzen oder Säurelaugung verarbeitet werden.

Pilotanlagenbau genehmigt - solide Finanzlage sichert Umsetzung

Mit der Förderzusage und dem Abschluss des Front-End Engineering Design (FEED) hat der Vorstand von Iondrive die finale Investitionsentscheidung zum Bau der Pilotanlage getroffen. Die Baukosten werden auf 4,8 Millionen AUD geschätzt. Die Inbetriebnahme erfolgt stufenweise ab Dezember 2025, mit vollständiger Fertigstellung Anfang 2026.

Externe Validierung der Marktreife und strategischen Ausrichtung

Iondrive wurde im Rahmen eines äußerst wettbewerbsintensiven und strengen Auswahlverfahrens ausgewählt - ein Beleg für die externe Validierung der technologischen Plattform, der Unternehmensführung und der wirtschaftlichen Umsetzungsfähigkeit. Die Förderzusage unterstreicht die starke Unterstützung der Regierung für saubere Technologien sowie nationale Kompetenzen im Bereich Batterierecycling und kritische Rohstoffe.

CEO Dr. Ebbe Dommisse kommentierte: "Diese Förderzusage ist eine starke Bestätigung unserer Technologie und des Fahrplans, den wir für die Markteinführung entwickelt haben. Sie unterstützt den Bau einer kontinuierlich betriebenen Pilotanlage unter kommerziellen Bedingungen - ein entscheidender Schritt zur Skalierung unseres Prozesses und zur Demonstration seiner Leistungsfähigkeit gegenüber Kunden und Abnahmepartnern."

Weg zur Kommerzialisierung und globalen Skalierung

Die Förderung in Höhe von 3,9 Millionen AUD ermöglicht direkt den Bau und Betrieb einer großtechnischen, integrierten Pilotanlage bis Dezember 2026. Unter realen Bedingungen wird die Anlage die Leistungsfähigkeit des DES-Prozesses von Iondrive validieren. Das patentierte Verfahren hat bereits überlegene Rückgewinnungsraten sowie eine geringere Umweltbelastung im Vergleich zu konventionellen hydrometallurgischen und pyrometallurgischen Methoden gezeigt.

Die DES-Technologie ist nicht nur auf Black Mass anwendbar, sondern auch auf Elektroschrott sowie mineralische Rohstoffe wie Mixed Hydroxide Precipitates (MHP). Diese Vielseitigkeit eröffnet Iondrive die Möglichkeit, mehrere Wertschöpfungsketten im Bereich Urban Mining zu erschließen. Die Pilotanlage stellt einen entscheidenden Schritt zur Risikominimierung auf dem Weg zu einer geplanten kommerziellen Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen dar.

Innovative Plattform mit breiten industriellen Einsatzmöglichkeiten

Die patentierte DES-Technologie bildet das Herzstück der Unternehmensvision von Iondrive. Entwickelt zur hocheffizienten Rückgewinnung kritischer Metalle wie Nickel, Kobalt, Lithium und Mangan, arbeitet das Verfahren in einem geschlossenen Kreislaufsystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden kommt es mit niedrigeren Temperaturen aus, verzichtet auf aggressive Säuren und bietet eine fein abstimmbare Chemie zur selektiven Extraktion einzelner Metalle.

Während der erste Anwendungsfall auf das Batterierecycling ausgerichtet ist, prüft Iondrive aktiv eine Erweiterung in Richtung Mineralverarbeitung und weiteres Urban Mining - und positioniert sich damit an der Schnittstelle von grüner Technologie und strategischer Rohstoffsicherung.

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Iondrive erhält Förderzusage der australischen Regierung zur Weiterentwicklung sauberer Urban Mining-Technologien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000305542