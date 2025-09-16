Mit einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 50 Millionen US-Dollar finanziert die Hamburg Commercial Bank den Solarinfrastrukturfonds Nextenergy III. Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) stellt dem Nextenergy III (NEIII), vormals bekannt als Nextpower III ESG, eine revolvierende Kreditlinie (RCF) in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Nextenergy III ist ein privater Fonds, der sich ausschließlich auf den internationalen Solarinfrastruktursektor konzentriert. Der Fonds investiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
