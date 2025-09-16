München (ots) -- Carola plant Hochzeit mit Lothar- Sara flieht vor einer drohenden Haftstrafe- Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 7. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Ab dem 7. Oktober zeigt RTLZWEI neue Folgen von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern". Bei Carola und Lothar sollen bald schon die Hochzeitsglocken klingeln, doch die Vorbereitungen laufen schleppend. Die 38-jährige Sara aus dem Ruhrgebiet ist auf der Flucht vor den Vollzugsbehörden. Chris aus Duisburg verfolgt seinen Traum einer Karriere im Erotikfilm-Geschäft. Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 7. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+."Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" kehrt mit neuen Geschichten zurück. Ab dem 7. Oktober zeigt RTLZWEI wieder bewegende und authentische Einblicke in das Leben von Menschen, die am Rand der Armutsgrenze stehen - und sehr unterschiedlich mit ihrer Situation umgehen.In Köln setzt Carola nach der Trennung von Stefan nun alles auf eine gemeinsame Zukunft mit "Schon-Wieder-Freund" Lothar. Eine Hochzeit steht zwar im Raum, aber die Vorbereitungen laufen eher schlecht als recht. Zwischen alten Eheringen, gebrauchten Brautkleidern und plötzlich aufflammenden Zweifeln bahnt sich neues Drama an - ihr Ex Stefan wittert seine Chance ...Vom Millionär zum Bürgergeldempfänger: Ex-Torwartlegende Eike Immel. Er stand im Tor der deutschen Nationalmannschaft und lebte das Leben eines Stars - doch dann kam der tiefe Fall. Heute kämpft er mit Schulden, einer gescheiterten Ehe und einem Leben am Existenzminimum.Außerdem in den neuen Folgen: Sara aus dem Ruhrgebiet flieht vor einer drohenden Haftstrafe und kämpft darum, ihre kleine Tochter zurückzubekommen. Gibt es für Sara einen Ausweg oder muss sie ins Gefängnis? Chris aus Duisburg verfolgt weiterhin seinen Traum einer Karriere im Erotikfilm-Geschäft. Seine schwangere Freundin ist davon jedoch wenig begeistert. Wird er seine Träume trotzdem verwirklichen?Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 7. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Banijay Germany GmbH.Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? ":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100935102