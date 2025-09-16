EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Absichtserklärung

ARI Motors Industries SE: ARI Motors Industries steigert Wert durch strategische Technologieeinbringung - Kapitalerhöhung gegen Tech-for-Equity



16.09.2025 / 09:37 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 WpHG ARI Motors Industries SE steigert Wert durch strategische Technologieeinbringung - Kapitalerhöhung gegen Tech-for-Equity Borna, 16. September 2025 - Die ARI Motors Industries SE (ISIN: DE000A3D6Q45) gibt bekannt, dass die Gesellschaft heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet hat, mit der ein erfahrener Entwicklungspartner seine Technologie und Entwicklungsleistungen in ARI Motors einbringen wird. Im Rahmen der Vereinbarung sollen 5.000.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital ausgegeben werden, wodurch sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien von derzeit 10.000.000 auf 15.000.000 Aktien erhöhen würde. Dabei basiert die Bewertung dieser Tech-for-Equity Transaktion auf den beiden im August 2025 unabhängig voneinander erstellten Gutachten. Die ARI Motors Industries SE wird hierbei somit mit 10 Mio. EUR beziehungsweise 1,00 EUR pro Aktie bewertet. Die Zeichnung erfolgt gegen die Einbringung von Technologie, Softwarelösungen, digitaler Infrastruktur sowie Management- und Entwicklungsleistungen, die speziell auf die Anforderungen von ARI Motors angepasst werden. Diese Technolgie und Entwicklungsleistungen wurden mit über 5 Mio. EUR bewertet. Hierzu zählen u. a.: KI-gestützte Vertriebs- und Kundenanalysetools

Flottenmanagement-Plattform

Internationale B2B-Reseller-Plattform für ARI-Fahrzeuge

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmenswebsite in mehreren Sprachen Ein Schwerpunkt liegt auf der Künstlichen Intelligenz (KI): Der Entwicklungspartner arbeitet bereits seit 2016 an der nun einzubringenden Plattformen und hat diese seither kontinuierlich ausgebaut. Durch den Einsatz dieser KI-basierten Lösungen kann die Zahl der für den Vertrieb eingesetzten Mitarbeiter erheblich reduziert werden, was Kosten signifikant senkt und gleichzeitig die Effizienz des Vertriebs deutlich steigert. Der Entwicklungspartner beabsichtigt zudem, einen Sitz im Verwaltungsrat der Gesellschaft zu übernehmen, was die Ernsthaftigkeit und langfristige Ausrichtung dieses Tech-for-Equity Investments unterstreicht. Die Durchführung der Kapitalmaßnahme ist noch an bestimmte Umsetzungsbedingungen gebunden und erfolgt unter Vorbehalt dieser Schritte. Die Weichen für diese Transaktion sind jedoch bereits gestellt: Die Gesellschaft arbeitet an den hierfür erforderlichen Unterlagen und hat bereits Gespräche mit relevanten Partnern auf der Kapitalmarktseite geführt, um eine möglichst reibungslose Umsetzung sicherzustellen. Die Geschäftsführung erwartet, dass die Maßnahme voraussichtlich noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden kann. Daniel Jacob, Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE, kommentiert:

"Der Zeitpunkt dieser Transaktion ist keineswegs zufällig gewählt. Wir planen, Umsatz und Ertrag auch durch anorganisches Wachstum deutlich zu steigern. Eine erste Auswahl von 17 Autohäusern, die derzeit zum Verkauf stehen, haben wir bereits getroffen und werden mit deren Gesellschaftern und Geschäftsführern in den kommenden Wochen Gespräche führen. Jedes dieser Autohäuser könnte ein Umsatzplus von 4 bis 5 Millionen Euro für ARI Motors bedeuten. Unsere neue KI-gestützte Plattform wird dabei eine zentrale Rolle spielen, um mögliche Übernahmen reibungslos zu integrieren und Synergien voll auszuschöpfen. Die internationale Reseller-Plattform ist dabei ein ebenso wichtiger Faktor, um die Schlagkraft unseres Vertriebs nachhaltig zu erhöhen." Über die ARI Motors Industries SE: Die ARI Motors Industries SE ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Borna. Operativ tätig ist die 100%-Tochter ARI Motors GmbH, ein Anbieter von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen für den urbanen und gewerblichen Einsatz. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: ARI Motors Industries SE Thomas Kuwatsch Telefon: 0049 341 978 569 33 E-Mail: invest@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com



