Es ist eine Aktion, die aufhorchen lässt: Citroen bietet sein elektrisches SUV e-C3 Aircross im Leasing aktuell zum selben Preis an wie das Verbrenner-Schwestermodell. Dabei liegt das Elektromodell beim Listenpreis 7.600 Euro höher als der Benziner. Entsprechend ist die Aktion zeitlich befristet. Mit diesem Schritt ist die Stellantis-Marke einer der ersten Hersteller, der eine Preisparität zwischen Elektroauto und Verbrenner herstellt. Aktuell wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
