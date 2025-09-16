Von Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price Ich gehe davon aus, dass die Fed bei ihrer Sitzung in dieser Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird und dass die aktualisierte Kurzfassung der Wirtschaftsprognosen einen leicht sinkenden Trend bei der Arbeitslosenquote und einen steigenden Trend beim Wachstum zum Jahresende zeigen wird. Dies dürfte eine der seit längerem am stärksten umstrittenen Sitzungen des Offenmarktausschusses der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
