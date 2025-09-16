Rolls-Royce liefert Batteriespeicher der Marke MTU Energypacks mit insgesamt 582 Megawattstunden Speicherkapazität und 291 Megawatt Leistung nach Litauen. Es ist der bisher größte Batterieauftrag für das Unternehmen. Der litauische, auf erneuerbare Energien spezialisierte Energieversorger Ignitis Group hat Rolls-Royce für die Lieferung von Strom-Großbatteriespeichern der Marke MTU Energypack ausgewählt. Der Auftrag umfasst Anlagen mit einer Gesamtspeicherkapazität von 582 Megawattstunden und einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
