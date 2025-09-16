Anleihe im Nordic Bond-Format
Die DEAG Deutsche Entertainment AG begibt eine neue vierjährige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Die Anleihe 2025/29, die im Nordic Bond-Format (ISIN: NO0013639112; WKN: A460AS) begeben wird und norwegischem Recht unterliegt, wird jährlich in einer Zinsspanne zwischen 7,00% und 8,00% verzinst (halbjährliche Kuponzahlungen im April und Oktober). Der finale Zinskupon wird zum Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihemittel sollen zur Refinanzierung der bestehenden DEAG-Anleihe 2023/26 (Volumen von 50 Mio. Euro) sowie zur Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH