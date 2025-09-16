Was für eine Spannung im Ölsektor?! Sowohl Brent Öl als auch WTI Öl ringen um wichtige Preisbereiche. Immer wieder sieht es aus charttechnischer Sicht nach einer Weichenstellung aus, doch noch haben sich die Ölpreise nicht für eine Richtung entschieden.Dass die OPEC+ Staaten zuletzt eine weitere Ausdehnung ihrer Ölproduktion beschlossen, nährt die Sorge vor einer drohenden Überversorgung des Marktes. Einem robusten Angebot steht eine nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
