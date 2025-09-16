Kupfer: Zinssenkungsfantasie: Kupfer steigt sechs Tage in Folge

Anzeige / Werbung

Kupfer: Händler setzen auf Zinssenkung

Kupfer stieg zu Wochenbeginn angesichts einer allgemein höheren Risikobereitschaft an den Märkten auf ein 15-Monats-Hoch, da sich Händler auf die Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche vorbereiten und eine lang erwartete Zinssenkung erwarten.

Die Terminkontrakte an der London Metal Exchange stiegen um 1% auf 10.173 USD pro Tonne, den höchsten Stand seit Juni 2024. Die Terminkontrakte an der COMEX legten ebenfalls um 1,5% auf 4,726 USD pro Pfund oder etwa 10.419 USD pro Tonne zu.

Kupfer, das rote Metall ist der Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft, ist bis Monat sechs Handelstage in Folge gestiegen, da eine Reihe schwacher US-Konjunkturdaten die Händler dazu veranlasste, ihre Wetten auf eine Zinssenkung durch die Fed zu erhöhen.

Es wird allgemein erwartet, dass es diese Woche zu einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte kommen wird, nachdem jüngste Daten Anzeichen für eine Schwäche des Arbeitsmarktes gezeigt haben. Die Geldmärkte preisen auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für zwei weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende ein.

Vor diesem Hintergrund setzten auch Aktien am Montag ihre Rekordjagd fort, während die Renditen von Staatsanleihen und der Dollar nachgaben, wodurch Rohstoffe wie Kupfer für Käufer, die mit Fremdwährungen handeln, erschwinglicher wurden.

Neben der geldpolitischen Lockerung wurde das Industriemetall in diesem Jahr auch durch die vergleichsweise starke Konjunktur in China gestützt. Der erkennbare Verbrauch auf dem weltweit größten Kupfermarkt stieg laut der Zijin Mining Group in der ersten Jahreshälfte um etwa 10%.

