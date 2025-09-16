APA ots news: Bis zu 160.000 Notebooks für Österreichs Klassenzimmer: Bildungsministerium setzt auf CANCOM a+d und Lenovo

Wien (APA-ots) - Im neuen Schuljahr erhalten rund 40.000 Schüler:innen in ganz

Österreich standardisierte Windows Schulnotebooks. Die Geräte werden im Rahmen der Endgeräteinitiative des Bildungsministeriums an Schüler:innen sowohl in der ersten Klasse Mittelschule als auch im Gymnasium ausgegeben. Dabei trägt das Bildungsministerium den Großteil der Kosten. Erziehungsberechtigte leisten lediglich einen einmaligen Eigenanteil von 25 % des Gerätepreises. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dieser Eigenanteil vollständig entfallen - in diesen Fällen übernimmt das Bildungsministerium die Kosten zur Gänze. Die Geräteinitiative ist Teil der 2021 gestarteten

Digitalisierungsoffensive zur Schaffung der pädagogischen und technischen Voraussetzungen für IT-unterstützten Unterricht an den österreichischen Schulen.



Die CANCOM a+d IT Solutions GmbH konnte die öffentliche Ausschreibung zur Lieferung und Servicierung der Schulnotebooks für sich entscheiden und wird ein geplantes Abnahmevolumen von voraussichtlich 160.000 Geräten bis Ende 2028 erfüllen.

Zwtl.: Einheitliche Ausstattung für digitales Lernen



Zum Einsatz in den Schulen in Österreich kommt das Lenovo Notebook V14 der vierten Generation. Es verfügt über ein 14-Zoll- Display, einen AMD-Prozessor und Windows 11. Die Ausstattung ist auf die Anforderungen des Unterrichtsalltags abgestimmt. Die Einhaltung aller relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards wurde geprüft und bestätigt. Ergänzt wird das Notebook durch eine 4-jährige Hardware-Garantie.



Bereits im Schuljahr 2024/25 basierten über 50 % der eingesetzten Schulgeräte auf Windows-Systemen. Seit 2024 liefert CANCOM a+d auch die Windows-Tablets von Lenovo an Schulen in ganz Österreich. Die standardisierten Schulnotebooks und -Tablets, kombiniert mit den umfassenden CANCOM-Dienstleistungen, gewährleisten eine einheitliche technologische Ausstattung für alle Schüler:innen und ermöglichen ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Diese Lösung erleichtert außerdem die nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur der Schulen, unterstützt den reibungslosen Einsatz digitaler Lernsysteme und fördert die effiziente Umsetzung pädagogischer Konzepte.

Die Auslieferung der Geräte für das Schuljahr 2025/26 startet wenige Wochen nach Schulbeginn direkt an den Schulstandort. Diese werden dort dann entsprechend an die Schüler:innen verteilt.

"Zeitgemäße Bildung braucht moderne Geräte und verlässliche Partner. Als langjähriger Digitalisierungspartner im Bildungsbereich unterstützen wir österreichweit Organisationen und Initiativen, um die digitale Bildung in Bildungseinrichtungen voranzutreiben. Mit unseren Schulnotebooks und -Tablets von Lenovo sowie als autorisierter Lenovo-Service-Partner setzen wir uns aktiv für den nachhaltigen Erfolg der Bildungsinitiative ein. Wir sorgen für einen reibungslosen und unkomplizierten Ablauf und für eine verlässliche Betreuung aller Schulen, Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen, so Paul Suppan, Geschäftsführer CANCOM a+d IT Solutions.

Zwtl.: Online-Service-Portal für Eltern, Schüler:innen und Lehrer:innen



Für die Abwicklung von technischen Problemen und Defekten stellt CANCOM a+d ein eigenes Schulnotebook-Service-Portal zur Verfügung. Die User:innen erhalten wichtige Tipps zum Self-Service oder melden Reparaturen unkompliziert online an. Bei Bedarf erhalten sie eine spezielle Rückversandbox zur kostenfreien Einsendung des Geräts. Die Geräte-Reparatur oder der Geräte-Tausch erfolgt durch CANCOM a+d als autorisierten Lenovo Service Provider am Standort in Brunn am Gebirge. Als führender Anbieter digitaler Arbeitsplatzlösungen verfügt CANCOM a+d über ein österreichweites Servicenetz - und garantiert damit österreichweiten Support.



"Mit unserem bewährten 360-Grad-Ansatz im Endgeräte-Service - bestehend aus einem zentralen Online-Portal und einem eigenen Lenovo- Repair-Center in Österreich - bietet CANCOM a+d eine strukturierte und effiziente Lösung für schnelle Unterstützung im Bedarfsfall", erklärt Patricia Herricht, Key Account Managerin Public bei CANCOM a+ d IT Solutions.



Über CANCOM in Österreich: Als führender Digital Business Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch Workplace Solutions, datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern- Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.



