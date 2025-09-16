EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group gibt den Verkauf des Berliner Entwicklungsprojekts "The Wilhelm" bekannt - Der Wohnungsbau in Berlins Bestlage soll im Jahr 2028 fertiggestellt werden



16.09.2025 / 14:48 CET/CEST

Adler Group gibt den Verkauf des Berliner Entwicklungsprojekts "The Wilhelm" bekannt - Der Wohnungsbau in Berlins Bestlage soll im Jahr 2028 fertiggestellt werden Berlin/Luxemburg, 16. September 2025 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute den Verkauf des Entwicklungsprojekts "The Wilhelm" in Berlin an die Hilpert Gruppe bekanntgegeben. Die Transaktion wurde am 16. September 2025 vollständig abgeschlossen. "Wir freuen uns über den Verkauf des Projekts 'The Wilhelm', das mit seiner absoluten Top-Lage im Herzen Berlins zu den attraktivsten Projekten in unserem Portfolio zählte", sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. "Diese Transaktion ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, uns künftig vollständig auf unser Mietportfolio im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und dieses weiterzuentwickeln." Mit dem Erwerb erweitert die Hilpert Gruppe ihr Projektportfolio um ein städtebaulich bedeutendes Vorhaben in zentraler Berliner Bestlage, nahe dem Brandenburger Tor und dem Pariser Platz. "The Wilhelm" zählt zu den attraktivsten Wohnbauentwicklungen der Hauptstadt. Die Hilpert Gruppe, ein familiengeführtes Unternehmen mit Fokus auf Mietwohnungsbau in Berlin, verfolgt mit der Übernahme konsequent ihre Strategie, hochwertigen Wohnraum in zentralen Lagen der Hauptstadt zu schaffen. Nach mehrfachen Verzögerungen in der Vergangenheit soll das Projekt nun unter der neuen Verantwortung zügig fortgeführt und im Jahr 2028 fertiggestellt werden. Die Transaktion wurde durch das Maklerbüro Knight Frank Berlin sowie die Kanzlei GSK Stockmann begleitet.

Kontakt

Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com



