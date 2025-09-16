Der nächste große Schritt beim langwierigen Umbau von Thyssenkrupp rückt näher. Ein unverbindliches Angebot des indischen Stahlkonzerns Jindal für die Stahltochter Steel Europe hat der Aktie am Dienstag neuen Schwung verliehen. Nach einem deutlichen Minus im frühen Handel hat der MDAX-Titel entsprechend ins Plus gedreht.Jindal Steel ist Teil der Naveen Jindal Group, die im Geschäftsjahr 2025 rund 12 Milliarden Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 22 Prozent verzeichnet hat. In dem unverbindlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
