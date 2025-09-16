NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Es gebe bisher keinen Beleg dafür, dass das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel wertsteigernd sei, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Angebot Schwung in die Überlegungen zu einem Gemeinschaftsunternehmen bringen und Druck auf die EP Group als Großaktionär ausüben./rob/niw/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST



ISIN: DE0007500001





© 2025 dpa-AFX-Analyser