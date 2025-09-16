TreviPay, eine vollständig verwaltete B2B-Zahlungsplattform, ist eine Kooperation mit Walmart Business eingegangen, um die nächste Phase des Pay-By-Invoice-Programms des Einzelhändlers einzuleiten, das berechtigten Geschäftskunden Zugang zu einer Kreditlinie mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen bietet. Unterstützt wir das Programm durch die Zahlungs- und Forderungsautomatisierungstechnologie der nächsten Generation von TreviPay. Das Angebot steht für Online-Käufe, in der Walmart-Business-App oder im Ladengeschäft zur Verfügung.

Eine von Murphy Research für TreviPay durchgeführte Studie mit 300 globalen Geschäftskunden hat gezeigt, dass 85 der Käufer sich die Möglichkeit wünschen, auf Nettobasis zu bezahlen, und dass sie eher bereit sind, größere Einkäufe zu tätigen, wenn ihnen diese Zahlungsoption zur Verfügung steht. Mit dem Pay-by-Invoice-Angebot von TreviPay können Käufer Zahlungen aufschieben, detaillierte Rechnungen für eine optimierte Buchführung und Beschaffung erhalten und ihren Cashflow effektiver verwalten.

"Aktuell liegt das größte Geschäftspotenzial im Einzelhandel im B2B-Bereich. Unternehmen, die dieses wertvolle Segment erschließen, müssen durch flexible Zahlungsoptionen punkten, die sich direkt in das Einkaufserlebnis integrieren lassen und dem Käufer Effizienz und Kontrolle bieten", so Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Pay by Invoice ermöglicht es Unternehmen, auf bequeme und unkomplizierte Weise einzukaufen und zu bezahlen."

Pay by Invoice ist Teil der Vision von TreviPay für Zero Touch A/R bei B2B-Zahlungen. Dabei gewährleisten KI-gestützte Risikoprüfung und intelligente Rechnungsstellung eine garantierte Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO) und eine Verbesserung der Konversionsrate für Händler. Die Verwaltung von Forderungen manuell durchzuführen verlangsamt das Unternehmenswachstum, erhöht die Fehlerquote und verursacht unnötige Reibungsverluste im Kaufprozess. Durch die Nutzung der Zahlungstechnologie und der Managed-Services-Lösungen von TreviPay können Unternehmen das Onboarding von Käufern, die Rechnungsstellung und den Forderungseinzug optimieren für mehr Kontrolle und Transparenz für die Finanzteams sowie einen garantierten Cashflow.

Walmart Business Pay By Invoice ist derzeit für eine ausgewählte Gruppe von Walmart-Business-Kunden verfügbar. Eine Ausweitung des Zugangs ist für die kommenden Monate geplant. Für weitere Informationen über die Zahlungs- und Rechnungsstellungslösungen von TreviPay für Einzelhändler besuchen Sie bitte www.trevipay.com.

Über TreviPay

TreviPay ist eine vollständig verwaltete B2B-Zahlungsplattform für globale Marken. Unsere Pay-by-Invoice-Lösung für Geschäftskunden erhöht nachweislich den durchschnittlichen Bestellwert (Average Order Value, AOV) und reduziert die Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO), damit Verkäufer weniger Zeit mit der Einforderung von Zahlungen verbringen müssen. Für Finanzteams optimiert unsere Technologie zur Automatisierung der Debitorenbuchhaltung, unterstützt durch KI, den Order-to-Cash-Prozess und lässt sich in alle Kanäle und Warenwirtschaftssysteme (Enterprise Resource Planning, ERP) integrieren. TreviPay bietet ein herausragendes Zahlungserlebnis und ist die erste Wahl für namhafte Einzelhändler, Hersteller und Reisegesellschaften TreviPay kann auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken, hat über 8 Milliarden US-Dollar im globalen Handel abgewickelt und wurde von IDC als Leader für Embedded Payment Applications und von The Hackett Group als Top-Anbieter für Cash Applications ausgezeichnet. Um Zero Touch A/R zu erleben, besuchen Sie bitte: www.trevipay.com.

